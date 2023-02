Yuyito González recordó sus años de trabajo con Jorge Porcel: “Jamás sufrí acoso”

escuchar

Hace unos días, Georgina Barbarossa recordó un duro momento: Jorge Porcel abusó de ella cuando recién comenzaba su carrera como actriz. La repercusión de sus dichos generó un enorme revuelo en el medio y muchas de las exvedettes que trabajaron con el capocómico salieron a hablar de su propia experiencia. Tal fue el caso de Amalia “Yuyito” González, quien no solo se mostró sorprendida sino que aseguró que nunca le pasó algo semejante.

“La escuché a Georgina decirlo, pero lo que me sorprendió que fue estando embarazada, me sonó muy fuerte”, dijo Yuyito desde el móvil de A la Tarde cuando se le preguntó por la noticia. Tras asegurar que “muchas chicas han tenido muchas experiencias diferentes con Porcel”, habló sobre aquellas que no tienen muy buenos recuerdos y aclaró: “Yo las respeto y les creo”.

Sin embargo, su experiencia con el humorista fue totalmente diferente. “Debo ser honesta y decir que no fue mi caso, jamás en la vida me maltrató. Por empezar, yo nunca jamás hubiera dejado que alguien me maltrate ni en el ámbito laboral ni fuera del ámbito laboral. Nunca hubiese trabajado con alguien que me maltratara”, advirtió muy seria.

Respecto de la existencia de “el cuartito de Porcel”, un lugar donde al parecer las madres entregaban a sus hijas, expresó: “No tengo ni idea, no sabía que existía”. “Jamás sufrí acoso”, repitió mirando a cámara mientras aseguraba que, de todas maneras, le cree a las mujeres que dicen haber pasado por una situación así; apoyando y solidarizándose con la conductora de A la Barbarossa.

Las declaraciones de Georgina

Georgina Barbarossa aseguró que Porcel la acosó mientras estaba embarazada (Fuente: Instagram/@geobarbarossa)

Fue en diálogo con Marcelo Polino en Polino Auténtico (Radio Mitre), en donde Georgina Barbarossa rememoró parte de los padecimientos que sufrió al trabajar con Porcel. Al inicio de la conversación, el periodista destacó la valentía por su denuncia, hecha de manera pública en una época en que no era usual. “Cuando empezó todo lo de la mujer empoderada, creo que vos fuiste una de las primeras, que creo estábamos en Indiscreciones con Lucho Avilés; y te atreviste a decir que el “Gordo” Porcel te había faltado el respeto”, comenzó el periodista mientras resaltaba que por ese entonces “no había esta movida del pañuelo verde”.

“Sí. Fue de acoso”, confirmó la actriz mientras reconoció que “fue una persona totalmente desagradable”. “Muy desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar”, admitió quien también recurrió al silencio por el bien de su familia. “No teníamos un mango con el Vasco (Miguel Lecuna) y tampoco le decía nada porque lo iba a matar”, dijo e insistió: “Un desagradable. Yo estaba embarazada, las cosas que me decía...”.

“¿Aún embarazada?”, preguntó con asombro Polino y la entrevistada confirmó: “Embarazadísima”. “Eso se llama pan amargo, señores”, definió la conductora y el periodista terminó la frase: “Pan amargo por el dinero”.

La conductora también se había referido a esta hecho públicamente en 2021 cuando estaba al mando de Flor de equipo. Allí, reveló quien fue su confidente por aquellos momentos. “En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar. Me hubiese tenido que ir porque era sumamente desagradable. Yo tenía 27 años”, señaló.

LA NACION