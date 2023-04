Nicolás Magaldi: cómo fue su salida de América y cómo la llegada de Marcelo Tinelli y Pamela David al canal cambiaron sus planes

escuchar

Dice Nicolás Magaldi que el final de Epa!, por América, no fue tan sorpresivo. En una charla con LA NACION, el conductor aseguró que estaba planteado como un programa de verano y que además le habían hablado de continuar en el canal, al frente del regreso de Intratables. Con el desembarco de Marcelo Tinelli en la gerencia artística, la grilla de América se modificó y por ahora, no hay lugar en la pantalla para Magaldi. Aunque su deseo es volver a trabajar en televisión pronto, está abocado a su agencia creativa y productora de contenidos digitales.

-¿Fue un final abrupto el de Epa! o no?

-Parece que hubiésemos terminado un programa de diez años y salimos al aire tres meses nada más. Tuvo mucha aceptación del público y eso es lo más lindo, pero no fue un final abrupto. Fui contratado para hacer Epa! verano por Corner Contenidos, que es la productora de La peña de morfi. Empezamos a hablar en mayo del año pasado, en ese momento yo estaba por hacer algo con eltrece. Finalmente me reuní con la gerencia de América, surgió esta posibilidad y salimos al aire. El proyecto inicial era hasta el 31 de marzo y después se veía si continuábamos. Y así estaba firmado el contrato.

-¿La idea entonces era que te quedes en el canal después al frente de un programa nocturno?

-El 19 de enero, que fue mi cumpleaños, grabé un piloto para conducir Intratables y según me dijeron salió perfecto, un diez. Les gustó mi trabajo y se pensó que si el programa volvía al aire, yo podría hacerlo . No se me cae ni un anillo por hacer un piloto, al contrario, me parece hermoso como una prueba personal de un formato diferente.

-¿Y qué pasó?

-Quedamos en hablar ahora para ver si surge algo durante el año. Mi relación con América quedó muy bien . Cuando me despedí dije que me iba con el deber cumplido, habiendo hecho un programa muy lindo y con un equipo hermoso y que a la gente le gustó. Logramos informa y divertirnos. Ahora lo que va a pasar no está en mis manos. Yo estoy muy tranquilo porque en 2014, cuando me fui de Ideas del Sur, armé mi productora de contenidos que también es una agencia creativa y me está yendo muy bien . Eso me da la tranquilidad de poder tomarme una licencia y ver qué pasa, esperar que surja un proyecto en alguna pantalla. Por ahora todo está en stand by. Quizá pronto haya lugar para mí en América, eltrece, Telefe, elnueve o donde sea. Analizaré la propuesta y ojalá este año pueda hacer tele.

-Con la llegada de Tinelli no va a salir al aire Intratables...

-Eso no lo sabe nadie, por ahora. No depende de nosotros sino de presupuestos y decisiones de programación. Creo que hay una apuesta re fuerte con la llegada de Marcelo y va a estar buenísimo ver a alguien con su cabeza en América. En buena hora.

-¿Hablaste con Tinelli antes de despedirte?

-No tuve una reunión, pero le mandé un mensaje deseándole lo mejor en esta nueva etapa y me respondió también con todo el cariño porque hay una buena relación. No terminé mal con él. Se dicen muchas cosas, pero yo en su momento me fui de Ideas del Sur porque sentía que no era un lugar en el que estaba cómodo, me quedé sin laburo y emprendí mi productora. Eso no quiere decir que la relación haya terminado mal, todo lo contrario.

-Por tu parecido físico con Tinelli, en esa época bromeaban y decían que eras el hijo no reconocido...

-Es tremendo que inventen cosas por una comparación física. No hay una guerra entre nosotros y entiendo que la tele es un show, pero soy súper respetuoso, hago mi trabajo y nunca me van a ver en ningún quilombo. Jamás tuve problemas con nadie, no me porté mal con nadie y mucho menos con Marcelo. No se dejen llevar por los rumores.

-También se dijo que tu programa terminaba para dejarle lugar al de Pamela David, con Desayuno americano.

-Escuché eso también y le mandé un mensaje a Pamela deseándole lo mejor. Son decisiones de programación y si no hay lugar para mí en la pantalla, son las reglas del juego . Y si hay lugar para otro, bienvenido y que le vaya bien, no soy mala leche. Las cosas se dieron así y ojalá más adelante haya lugar para mí. Mi contrato terminó el 31 de marzo, no se renovó y creo que la productora se fue de América también.

-Tenés tu propia empresa, ¿de qué se trata?

-Se llama Ritvu y es una agencia creativa y una productora de contenidos digitales con la que hacemos desde comerciales de televisión hasta producciones de eventos gigantes y piezas para redes sociales. Desde muy chico produzco y edito, me encanta. Ahora estamos construyendo el estudio en Tigre y lo estrenamos en mayo. Estoy viviendo un sueño como emprendedor de medios. Me gusta mucho la tecnología y hace tiempo que apuesto a la creación de contenidos. Soy súper 360. Ojalá pueda, además, volver a la televisión con un programa con música y entrevistas en vivo, actualidad y cocina, que también está buenísimo. Tengo 36 años y me siento un sobreviviente y lo que no tengo, intento crearlo. Muchas veces estuve sin trabajo y llegaba a fin de mes gracias a mis emprendimientos.