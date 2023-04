Nicolás Magaldi rompió el silencio tras su abrupta salida de América y se refirió a la llegada de Marcelo Tinelli

escuchar

Uno de los programas de la mañana de la televisión argentina llegó a su fin, en medio de rumores de conflictos y reorganización dentro del canal. Epa! Verano, el ciclo que llevó adelante durante los últimos meses Nicolás Magaldi por la pantalla de América, finalizó en medio de supuestos problemas ante el desembarco de Marcelo Tinelli como nuevo director artístico. Sin embargo, en las últimas horas, el protagonista de la historia habló con Socios del espectáculo (eltrece) y aclaró los tantos.

“¿Seguís en la pantalla de América?”, le preguntó el cronista a Nicolás Magaldi. Él, por su parte, tuvo una respuesta poco clar: “No, por ahora. Bah, no sé. No lo sé...”. Asimismo, desmintió que haber hecho un piloto para Polémica en el bar, pero si confirmó que realizó uno de Intratables: “El día de mi cumpleaños, el 19 de enero. Está todo como en veremos, no sé si en esa pantalla o en otra”.

Nicolas Magaldi habló de su salida de Epa! Verano

A su vez, le preguntaron si la llegada de Tinelli influyó en la continuidad de su programa, sin embargo, él lo desmintió y dio su versión. “Eso lo quiero aclarar porque está buenísimo y habla un poco de la honestidad con el canal también”, arrancó y en el mismo sentido explicó que la propuesta fue hacer ¡EPA! Verano y que él estaba al tanto de que “el contrato era hasta el 31 de marzo”.

Nicolás Magaldi estuvo al frente de Epa! durante el verano Prensa América TV

“Por eso después había un rumor de que no me habían avisado que era hasta el 7, porque después venía Pamela (David). Hablé con ella, le mandé un mensaje, diciéndole que no tenía nada que ver con nosotros, que sea lo mejor, pero mi contrato era hasta hoy, por eso me voy hoy”.

En este sentido, el periodista se refirió también al “impasse” que habría en el canal hasta la llegada de Pamela David. Por estos días, tras la salida de Magaldi, es Diego Ramos quien maneja el horario hasta que comience Desayuno americano.

“Mi contrato era hasta acá”, lanzó, aunque no descartó la aparición de futuros nuevos proyectos. “También este verano estuvo muy movido en el canal con la llegada de Marcelo, ‘la no llegada, llegada’, hasta que firmó y ahora me imagino que va a encarar un poco la artística como él quiera”, concluyó Magaldi.

Noticia en desarrollo.

