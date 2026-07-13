Nicolás Occhiato se quebró al anunciar la muerte de su abuela Conce: “Por suerte no sufrió”

En medio del conflicto que mantiene con Florencia Peña por su salida de El show del verano, luego de que la actriz diera la falsa noticia sobre la muerte del padre de Lionel Messi, Nicolás Occhiato sorprendió a su audiencia de Luzu TV al anunciar la muerte de su abuela Conce, una figura muy querida entre su comunidad, que ganó protagonismo cuando acompañaba al conductor en el Súper Bailando de 2019.

“Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocen y conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros”, contó Occhiato antes de finalizar su programa, Nadie dice nada. “Ella estaba mal hacía un tiempo. Mucha gente por ahí me escribía y me decía ‘mostrala, ¿por qué no hacés videos con tu abuela?’, desde el amor, obviamente, y siempre lo tomaba desde ese lugar. Era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo. Es el ciclo de la vida", explicó.

Nico Occhiato anunció la muerte de su abuela Conce

Si bien la pérdida de su “nona” fue semanas atrás, el conductor remarcó que “necesitaba estar más fuerte” para poder informarlo. “Todavía estoy atravesando el duelo, pero seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta de que a mí algo me pasaba. Por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban pasando, pero no, era esto”, dijo, en referencia al escándalo que se generó en su canal de streaming.

“Los programas me costaron una banda, me costaron muchísimo, pero yo sentía que era lo que tenía que estar haciendo. Traté de ser lo más profesional posible, dejaba todo y tuve un equipo que me acompañó de una forma muy hermosa; no hubiese sido lo mismo sin ellos”, agregó sobre sus compañeros: su pareja, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Ángela Torres y Santi Talledo.

“Como digo, era algo que todos sabíamos que iba a pasar, pero, en lo particular, creo que no tengo que explicar lo que significaba mi nona para mí, para mi familia, para todos. Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó con las palabras y con los actos, con la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”, enumeró a la hora de hablar de las virtudes de Concepción Papasidero.

Nicolás Occhiato y sus abuelos, Conce y Victorio, durante su paso por el Bailando de 2019

“Mi abuela tenía Parkinson hace muchísimos años”, aclaró sobre la enfermedad que la aquejaba. “Si la veían bien era porque intentábamos darle todo el amor del mundo, porque intentábamos motivarla a que se levante, a que salga de la cama. El Parkinson es una enfermedad degenerativa y desde que se lo detectaron, los neurólogos que la trataban siempre me decían: ‘Traten de mantenerla con la cabeza ocupada, con ganas de hacer cosas’. Y por ese lado iba lo que ustedes siempre veían de que la íbamos a ver, la grabábamos o la traíamos acá. Queríamos que ella siempre tuviera un objetivo corto para el cual estar bien, ponerse linda, ir a la peluquería, pensar qué decir; eso la hacía seguir adelante”, relató el creador de Luzu TV.

“En el medio fueron apareciendo otras enfermedades, no voy a entrar en detalle; el ciclo de la vida. Obvio que es durísimo que suceda, yo necesitaba estar con mi familia, necesitaba atravesar un poco ese duelo en la privacidad de mis seres queridos. En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo y abrirlo públicamente porque es el día de hoy que todavía no puedo ver fotos de mi abuela, o abro el WhatsApp para escuchar algún audio y no me animo a darle play“, continuó Occhiato al aire de Nadie dice nada.

“Sé que ella me va a estar acompañando mucho más ahora. Últimamente no estaba siendo mi abuela porque, pobrecita, estaba dejando todo para pelearla. Por suerte no sufrió. Les juro que ya la siento acompañándome, la siento cerca. Es una de las personas que más me enseñó a disfrutar de la vida, de lo simple, a no dejar de pelearla nunca; siempre fue una leona”, dijo, intentando contener sus lágrimas de emoción.

Por un momento, Occhiato se quebró al recordar cómo su abuela le “enseñó de amor” con su vínculo con su abuelo Victorio. “Quería comunicarlo en algún momento porque se me estaba haciendo un poco difícil (...) Ella seguramente hubiese querido que todo sea arriba, festivo, porque era así, hasta hablé del tema con ella; siempre fue una persona súper inteligente y adelantada a las cosas”.

“Hacíamos vivos de Instagram para que la gente le diga cosas lindas y ella se ponía contenta. Con eso tiraba una semana más; era la motivación que tenía para salir adelante. Entonces, los hago parte de mi familia; le dieron mucha felicidad a mi abuela”, agradeció a su audiencia.

“Mi nona fue una de las personas más importantes de mi vida. Era lo que más terror le tenía en mi vida, pero con mi familia estamos muy felices de haber hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance para que ella fuera feliz y pudiéramos disfrutarla lo máximo posible. Si tienen la suerte de tenerlos [a sus abuelos], no dejen de decirles las cosas que sienten, de reírse mucho con ellos. Yo me reía a carcajadas con mi abuela y eso es algo que me lo voy a guardar por siempre en mi corazón“, concluyó Occhiato sobre la muerte de su abuela Conce.