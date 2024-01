escuchar

El 2023 terminó de una forma muy delicada para la actriz Nicole Eggert, según ella misma contó en el marco de una entrevista. La actriz que ganó enorme fama gracias a su trabajo en Baywatch, atraviesa una enfermedad y explicó cómo llegó a conocer el diagnóstico que le fue revelado.

La revista People reveló que Eggert fue diagnosticada con cáncer de mama, y ella explicó el modo en el que empezó su peregrinaje vinculado a su salud. Todo comenzó en octubre de 2023, cuando Eggert comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho izquierdo. Si bien inicialmente supuso que se trataba de un síntoma vinculado a la menopausia, la situación cambió cuando se palpó la zona, y notó la presencia de un bulto.

En la nota, la actriz recordó: “Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”. De ese modo, la intérprete fue sometida a una mamografía y tres biopsias, y los resultaron arrojaron que tenía cáncer de mama en fase 2.

De cara al futuro, el próximo paso en su tratamiento es someterse a una intervención quirúrgica para removerle el tumor, y que luego evaluar el inicio de la quimioterapia. Más adelante y con respecto a sus cuidados, Eggert detalló: “Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía, o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecho eso, debo comenzar el tratamiento”.

Para Nicole estos no son días fáciles, y admite al respecto: “Este viaje es duro, pero siempre leo citas que me inspiren y algunas cosas que, aunque cursis, me ayudan a salir adelante”. Y si bien intenta mantenerse positiva, a veces le cuesta mantener esa actitud. “Por momento me asusto, y solo quiero que me saquen esto”, confiesa la actriz, y agrega: “Te sentás y pensás que eso está ahí, y que es así en cada segundo. Es algo que está creciendo y simplemente quiero que se vaya”.

Con respecto a su familia, Eggert es madre de dos niñas, Keegan, de doce años, y Dilyn, de 25 años. Y como es comprensible, el mayor miedo de la mujer es no poder estar en el futuro junto a ellas: “Dilyn es una adulta, pero tengo a alguien de doce años en casa y soy la única a cargo. No tengo familia, no tengo nada. Pero esto es algo frente a lo que no puedo sucumbir, sino que lo tengo que superar. Ella me necesita más que a nada en el mundo”.

Teniendo en cuenta que ella es madre soltera, esa situación la hizo recapacitar sobre dicho tema: “Deseo profundamente comenzar una organización sin fines de lucro para otros padres o madres que como yo, no tienen más familia ni nadie que los respalde. Son adultos que se hacen cargo de todo por amor a sus hijos, pero cuando algo les sucede a ellos, ¿qué pueden hacer?”.

Mindy Molinary es una de las amigas más cercanas de Eggert, y por ese motivo comenzó una campaña para reunir los fondos suficientes que le permitan a la actriz costear los elevados costos que le significan tener el tratamiento indicado. “He recibido tanto amor, que me hace sentir muy bien” explica la actriz, y confiesa: “Eso hace que todo tu día cambie”.

Los días de Eggert en Baywatch quedaron hace ya mucho tiempo atrás, y luego de su paso por esa serie, su vida fue muy difícil por distintas cuestiones. Luego de la muerte de su padre, a principios de 2013, fue una de las protagonistas de Splash, un reality que se transmitió en los Estados Unidos. Como actriz, Nicole nunca llegó a hacer grandes papeles ni estar en películas reconocidas, sino más bien, se abocó a producciones de TV. En enero de 2018, Eggert denunció que fue abusada sexualmente por Scott Baio.

