Nicole Eggert, la actriz que saltó a la fama en la serie Baywatch abrió las puertas de su intimidad y, haciendo un repaso de los momentos más oscuros de su vida, habló sobre su tormentoso romance con su colega Corey Haim y se mostró muy arrepentida de una decisión que tomó cuando tenía 18 años.

La actriz, ahora de 52, llegó a estar comprometida con una de las estrellas juveniles de los años ochenta, Haim, con quien trabajó en varias películas, entre ellas Obsesión ilícita (1992) y Cualquier cosa por amor (1993). Sin embargo, la relación entre ellos se volvió cada vez más oscura y violenta debido a la adicción a las drogas del actor, que murió en 2010 a causa de una neumonía.

“ Me encantaba estar cerca de Corey en los sets de los proyectos que compartimos, pero a puertas cerradas, las cosas se volvieron pesadas. Me dio miedo. Fue espeluznante ”, le contó Eggert a People. Y luego, aclaró: “Recuerdo que la primera vez que vi cocaína estaba con él. Corey no me obligó ni me incitó a hacer nada con él. Era algo suyo y privado. Nunca intentó arrastrarme a eso”.

Los actores se conocieron a principios de los años 90 en el set de la película Obsesión ilícita y estuvieron juntos durante dos años, hasta 1993. En ese momento, la actriz estaba saliendo de una pesadilla: según contó, intentaba encaminar su carrera, luego de haber lidiado durante tres años con los continuos abusos sexuales, entre los 14 y los 17 años, por parte de su coprotagonista de la serie Charles in Charge, Scott Baio .

Haim también había sido víctima de abuso sexual y lo habló con Egger, pero ella reveló que nunca le contó su propia experiencia. “Creo que todavía mi mente y mi alma lo negaban. Quiero decir, realmente lo he negado hasta hace poco, cuando comencé a desempacarlo y dije: ‘Está bien, aquí está’”, explicó en la entrevista. “ Pero también me sentí avergonzada. Desafortunadamente, llevás el sentimiento de vergüenza con vos. Nunca quise que me vieran como una víctima ”, agregó.

Los dos años que estuvieron juntos fueron tan intensos que llegaron a comprometerse. Pero la intimidad de la pareja estaba signada por la lucha de Haim contra sus adicciones. La actriz reveló que lo llevó al hospital en varias ocasiones porque no sabía cómo ayudarlo cuando ya no tenía drogas. “Él iba allí [al hospital] a buscar cosas. Cuando estábamos en el set, los productores le proporcionaban medicamentos recetados”, reveló. “ Pero cuando estaba temblando y enloqueciendo en medio de la noche y quería ir a la sala de emergencias, yo lo llevaba. Realmente no sabía qué hacer. Pensaba: ‘Si lo que quiere es ir al hospital, llévalo ’”, indicó.

De todos modos, Eggert asegura que cuando la adicción de su exnovio lo permitía, disfrutaban de estar juntos y recordó el momento en el que él le propuso matrimonio: “Fue en el set, mientras estábamos filmando y fue muy divertido”, rememoró. Fue cuando se mudaron juntos después de que terminó la filmación de la película que Eggert vio cómo eran los días libres de Haim. Ella “rápidamente” se dio cuenta de que debía dar un paso al costado porque no contaba con las herramientas para ayudarlo.

“Regresamos a Los Ángeles y él no tenía un lugar para vivir, porque había estado de gira filmando y esas cosas; así que lo dejé venir a quedarse conmigo en mi casa”, relató. “Y entonces fue cuando vi el comportamiento real y la oscuridad real. Y no podía vivir con eso, ni podía tolerarlo, ni apoyarlo, ni nada por el estilo. Fue entonces cuando realmente vi la oscuridad”.

Después de que Eggert cortó los lazos con Haim, solo se mantuvo en contacto con él esporádicamente, pero asegura que hasta el momento de su muerte, ocurrida dos décadas después de la ruptura, lo amaba. La actriz, que es madre de dos hijas, Keegan, de 12 años, y Dilyn, de 25, explicó: “Siempre lo voy a considerar un amigo. Y creo que él diría lo mismo”.

Una mala decisión

Cuando Eggert debutó en Baywatch tenía apenas 18 años y se sentía profundamente miserable. Según explicó, debido a los continuos embates de Baio llegó a pensar en suicidarse y, además, no se sentía para nada cómoda con su cuerpo.

Durante su primer día de rodaje en 1992, Eggert quedó impactada: “Dios mío, ¿vamos a estar en traje de baño rojo y ajustadísimo todo el día todos los días?”, recuerda haber pensado. Fue en ese preciso momento en el que dio cuenta que la serie era sobre guardavidas, algo que asegura que no sabía cuando se presentó a las audiciones.

Como había crecido en las playas del sur de California, era una de las nadadoras más fuertes del elenco, y eso en lugar de jugarle a favor, la obligó a protagonizar cada vez más escenas de rescates y entrenamiento con poca ropa en la playa.

“ Todas las chicas hacían ejercicio; eran superpequeñas y estaban en forma y yo estaba como ‘Ups’. Los trajes de baño de una pieza no eran favorecedores. No quería usarlo en absoluto. Era un espectáculo y un juego totalmente diferente y no quería estar ahí ”, indicó. Por supuesto que las comparaciones con sus compañeras de elenco, sobre todo con Pamela Anderson, no tardaron en llegar y entonces, Eggert tomó la decisión de someterse a una cirugía para aumentar el tamaño de sus senos.

Lo hizo antes de cumplir los 19 años, aprovechando un receso en las grabaciones. “Ahora me arrepiento, por supuesto”, dice. “ Miro a todas estas chicas más jóvenes haciéndolo y pienso: ‘¡Dios, dejen sus cuerpos en paz!’. Pero cuando tenés que ponerte ese traje de una sola pieza y es tan plano que parece plisado...”, continúa. “Decís: ‘¿Qué es esto?’ No hay nada que puedas hacer. No podés rellenarlo con nada. No podés hacer nada”, explicó.

Luego de dos años en el programa, decidió renunciar. Y, a medida que pasó el tiempo, empezó a cuestionar las motivaciones detrás de su decisión de cambiar su cuerpo y el impacto que la operación tuvo en su imagen corporal. “ Fue una decisión estúpida tomada por una chica de 18 años. Creo que esa experiencia definitivamente obstaculizó un poco mi salud mental, mi autoconciencia y lo que sentía sobre mí misma ”, indicó, refiriéndose al supuesto abuso cometido pro Baio.

Un duro diagnóstico

En diciembre de 2023, Eggert reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama. Todo comenzó en octubre pasado, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho izquierdo. Si bien inicialmente supuso que se trataba de un síntoma vinculado a la menopausia, la situación cambió cuando se palpó la zona, y notó la presencia de un bulto.

“Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”, relató. Cuando se realizó finalmente una mamografía y tres biopsias, los resultaron arrojaron que tenía cáncer de mama en fase 2.

De cara al futuro, el próximo paso en su tratamiento es someterse a una intervención quirúrgica para removerle el tumor, y luego evaluar el inicio de la quimioterapia. “ Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía, o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecho eso, debo comenzar el tratamiento ”, explicó.

“Este viaje es duro, pero siempre leo citas que me inspiren y algunas cosas que, aunque cursis, me ayudan a salir adelante”. Y si bien intenta mantenerse positiva, a veces le cuesta mantener esa actitud. “Por momentos me asusto, y solo quiero que me saquen esto”, confiesa la actriz, y agrega: “ Te sentás y pensás que eso está ahí, y que es así en cada segundo. Es algo que está creciendo y simplemente quiero que se vaya ”.

