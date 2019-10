Crédito: Captura de TV

Será la boda del año. Después de una propuesta de ensueño, el casamiento de Pampita Ardohain y su flamante novio, Roberto García Moritán, se transformó en uno de los eventos más esperados. Aunque, debido a que la relación es muy reciente (oficializaron el vínculo a principios de septiembre), el anuncio generó polémica y todos manifestaron su opinión.

Nicole Neumann, eterna enemiga mediática de la modelo y conductora, volvió a hablar sobre el asunto. Con un dejo de ironía, dijo en una entrevista con el programa Hay que ver, haciendo alusión a un comentario anterior en el que había deslizado que la propuesta parecía un "canje" con el hotel en donde se encontraba de vacaciones la pareja: "Les deseo toda la felicidad y amor del mundo a todo el que desea iniciar una vida juntos. Dije que pensé que era un spot comercial del hotel, pero no la sigo. Ni idea, me entero todo con delay".

Y sumó comparándose con Pampita: "Yo ya me casé en la playa, me lo propusieron en una terraza con violines y un helicóptero, me pasaron un montón de cosas románticas. Pero a esta altura de mi vida, yo quiero otras cosas, a mí me importan otras cosas de la vida y un hombre, que no tienen que ver con eso".

Y sobre la cuestión del tiempo de noviazgo, agregó: "¿Llegaron a los tres meses? Pensé que era menos, pero está bien, cada uno elige su camino y sus formas. Yo, hoy después de todas las experiencias vividas y con tres hijas, no se me pasa por la cabeza. Imaginate que tardo cuatro meses en presentarles a un novio a mis hijas".

La palabra de los novios

En una charla con Marcelo Tinelli en ShowMatch, Pampita dejó en claro que nunca consideraron al corto tiempo de relación un impedimento para poner en marcha la boda. "A esta altura de la vida, uno sabe inmediatamente lo que quiere", dijo.

Y en una entrevista telefónica en su programa, la modelo tuvo la palabra exclusiva de su futuro marido, quien contó cómo armó la propuesta de casamiento. "Estuve bastante nervioso todo el día porque tenía que ir cumpliendo diferentes horarios. A las cuatro tenía que sacarla a Caro de la playa con una excusa para que armaran el cartel -'Casate conmigo', colocado en la arena-, y a las siete volver a traerla. Ella siempre está de buen humor y me acompañó a todo lo que iba proponiendo. Es una gran compañera. Es increíble", expresó.

Y continuó: "Voy por todo. Estoy muerto de amor, mal", confesó. A su vez, contó cómo la conquistó: "Creo que fue convicción. Yo sabía que era ella y me creyó y se dio cuenta de que es de verdad. Y se fue dando. Ella estaba de viaje y el día que me pasaron el teléfono, yo me iba a Perú y ella se iba a Ibiza después, y estuvimos un mes conversando todos los días como si nos conociéramos de toda la vida. Arrancamos el primer día como si lleváramos veinte años juntos".