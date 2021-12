Nicole Neumman: “Mis hijas me piden a mí un hermanito, pero les digo que por ahora se entretengan con lo que hay”

“Estoy terminando un gran año a todo nivel. Más no le puedo pedir a la vida”. Ese es el balance que Nicole Neumann hizo de 2021, el año en el que volvió a apostar al amor y fortaleció su vínculo con el automovilista José Manuel Urcera.

“Todo se acomoda y a cada uno le llega lo que se merece; siempre al final del arcoiris está el tesoro”, comenzó expresando, en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó: “ Específicamente en el amor, la verdad es que durante un tiempo largo no es que me cerré, pero dije que no, porque sentía que estaba atrayendo situaciones que no eran las que quería para mi vida ”.

Sin embargo, la modelo y conductora explicó que no le fue nada sencillo entregarse a una nueva relación. “Por eso, me dije que primero había que sanar, remendar, para que entre la persona que yo estoy deseando que entre y que me merezco. Y así fue”, aseguró Neumann. “A la tercera o cuarta salida, le dije a una amiga: ‘¿Vos sabés que me voy a enamorar?’. No contaba con eso, la verdad. Es más, al principio no quería ni que le pasen mi teléfono. Mi amiga, que es mi manicura y también la de Carolina Oltra, la pareja Emanuel Moriatis, me dijo: ‘¡Cómo no vas a ir! ¡Mirá lo bueno que está! Salí a comer aunque sea una vez’. Entonces, acepté que le pasara mi teléfono, con la intención de salir a cenar, ver qué pasaba y en todo caso hacerme amiga”.

“Esa primera cita fue muy ‘tranca’. Él estaba medio tímido y yo estaba cerrada, cerrada, cerrada porque venía de esa etapa que comenté. Y obviamente pensaba: ‘No va a ser el de 30, porque yo estoy proyectando otra cosa’. Pero la vida me sorprendió. Fue un prejuicio mío, porque yo quería un hombre maduro, que ya esté más allá, que pueda lidiar con la situación de que tengo tres hijas, y consideré que él no iba a ser el indicado. Sin embargo, me sorprendió enormemente, porque la verdad que es el hombre más hombre que tuve en toda mi vida ”, indicó.

“Es lo más, cómo me cuida, cómo cuida a mis hijas... ¡Cómo nos quiere! La verdad que no puedo pedir más. Nos divertimos y somos muy compañeros. Me encanta acompañarlo a las carreras los fines de semana. Me levanto con él, le preparo el desayuno, y estoy ahí alentándolo. Y él hace lo mismo conmigo. Tenemos el mismo ritmo: nos gusta la vida sana, caminar, comer sano”, agregó sobre su nuevo amor.

Dlugi le preguntó, entonces, si eran ciertos los rumores que indican que en el último tiempo visitó una clínica de fertilidad por su fuerte deseo de volver a ser madre. “Hace meses que me preguntan si tengo proyectos con Manu, si volvería a ser mamá y sí, lo hemos hablado y él en algún momento va a tener el deseo porque no tiene hijos. Es una re posibilidad, pero, ¡no fui en Miami a ninguna clínica! Llegado el momento, si lo planificamos con todo el amor del mundo, se hará todo lo que se tenga que hacer, por supuesto”.

“Con mi vida armada y tres hijas, solo volvería a ser madre si lo deseara con todo mi corazón. Todas las demás especulaciones son pavadas”, expresó la modelo, en referencia a las voces que aseguran que el embarazo de Micaela Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, el padre de sus hijas, habría acelerado su deseo de volver a tener un hijo.

Con respecto a la llegada del hermanito de sus hijas, Nicole se limitó a afirmar: “ Siempre quisieron un hermanito. Y me lo siguen pidiendo a mí, pero les dije que por ahora se entretengan con lo que hay ”.

Neumann se refirió, además, al debut de su hija mayor en las pasarelas: “Indiana es introvertida, como era yo de chiquita y me sorprendió un montón. A principio de año, una amiga mía me comentó que ella le había dicho que quería ser modelo como yo. Me re emocionó. Después, ella misma me dijo que quería hacer junto con una amiga un curso de modelo. Y después vino el debut. Tenía una emoción que no podía parar de hacer historias en Instagram. Nunca la alenté a que lo haga, pero me pareció que era un gran paso para que ella expresara las inseguridades propias de estar empezando la adolescencia y la barrera de la timidez, que siempre tuvo hasta en los actos del colegio. Lo consideré un paso superador”.

Nicole indicó, además, cómo se encuentra hoy su relación con el padre de sus hijas: “Con Cubero todo está ‘en vías de’, siempre. Tengamos fe en eso. A mí me cuesta comprender, porque yo no soy una persona rencorosa ni me aferro al odio por nadie... A mí me abandonó mi padre y a los 18 años lo recibí con los brazos abiertos. Jamás tuve reclamos ni enojos. Pero cada uno es como es, cada uno tiene sus tiempos. Yo estoy entregada a vivir el gran momento que estoy atravesando: tengo trabajo, estoy con Manu que es un amor conmigo y con mis hijas. Están fascinadas con Manu. Quieren ir todos los fines de semana a las carreras, así que finde por medio viajamos, lo disfrutamos muchísimo. No me detengo más a ver otras cosas porque vida hay una sola y hay que ser feliz”.