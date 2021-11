Del debut en la pasarela de Indiana Cubero al look gótico de Cande Tinelli

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron en la primera fila de Argentina Fashion Week por un motivo muy especial: el debut como modelo de Indiana, la mayor de sus tres hijas. Obviamente Poroto no fue solo sino acompañado de actual pareja, Mica Viciconte, y sus hijas menores, Sienna y Allegra. Lejos de los días de peleas, hoy las cosas entre la modelo y el exfutbolista parecen ir por buen camino.

Así llegaba Poroto junto a Viciconte y sus hijas menores a la Argentina Fashion Week, que tuvo lugar en el Palacio Paz Hotel Gerardo Viercovich - LA NACION

Indiana, de 13 años, siguió los consejos de Anamá Ferreyra y lució modelos de la famosa diseñadora Verónica de la Canal, quien la acompañó a desfilar cuando le surgieron los nervios del debut. Luego, Neumann se encargó de agradecerles a estas dos referentes de la moda el haber acompañado a su hija en este evento tan especial.

Una mamá babosa, Nicole registró el gran debut de su hija en las pasarelas Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Estás contenta? Decile a la gente que sí, que yo no te obligué”, se puede escuchar diciendo a Nicole en la transmisión que hizo en su cuenta de Instagram. “Estoy flashando porque está Leíto Cosenza, que me peina hace años peinándola a Indu; y acá Mabby Autino, que me ha maquillado 500 veces desde chiquitita y que la maquilló hoy a Indi: “¿Se portó bien?”, pregunta. “Sí, un placer. Una diosa total, y amé esos ojos”, respondió, compinche, Autino. “¡Qué déjà vu todo esto, por favor!”, sumó la modelo, quien además de vivir la emoción por ver a su hija en este nuevo rol no pudo evitar recordar sus inicios en la misma profesión.

Neumann compartió varias historias más en las que se definía como una “mamá babosa”. “Soy la mamá antimodelo, que te trajo medialunas con queso y brownies para que comas. ¿Querés algo?”, dijo entre risas. “¡Qué orgullo, emoción y nervios! Indiana, te felicito y voy a acompañarte siempre en el camino que elijas! ¡Te amo, hijita”, escribió la modelo en uno de los últimos posteos que compartió del evento.

Nicole, Indiana y Anamá Ferreyra, quien orientó a la flamante modelo Gerardo Viercovich - LA NACION

Indiana Cubero lució un vestido con corset tornasolado y una gran falda de color negro que combinó con unos guantes en rosa metalizado. Y para completar el look lució su pelo recogido.

Verónica de la Canal, con su nueva musa Gerardo Viercovich - LA NACION

En tanto, Fabián Cubero y Mica Viciconte, quien lució una camisola blanca, suelta, que alentó aun más los rumores de embarazo, se mostraron también muy cerca de Indiana. El exfutbolista reflejó su alegría en las redes sociales, donde mostró la previa del debut de su hija en la pasarela.

Mica y un look que alentó los rumores de embarazo Gerardo Viercovich - LA NACION

El look gótico de Cande Tinelli

Cande Tinelli modeló para Gustavo Pucheta Gerardo Viercovich - LA NACION

Otra de las que llamó la atención en el Palacio Paz Hotel fue Cande Tinelli . La it girl desfiló con un look de Gustavo Pucheta. El diseñador pensó en la hija de Tinelli para exhibir uno de sus diseños más góticos. “Primero estamos súper contentos porque va a ser un show bastante divertido, rodeado de muchos amigos, estamos hace varias noches sin dormir, pero muy felices”, dijo el diseñador en un vivo de Instagram de su marca. En el mismo también mostró el backstage del desfile.

Mariana Genesio Peña también fue elegida para modelar la marca de Pucheta Gerardo Viercovich - LA NACION

Además de Cande, del desfile de Pucheta participaron Mariana Genesio Peña, quien lució muy colorida y brillante, y Mariano Caprarola.