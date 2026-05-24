Nikolaj Coster-Waldau: el actor danés que estuvo en Game of Thrones y que es fanático de la Selección

Conoce la Edad Media. Sabe moverse por grandes prados rebosantes de barro y sangre, acertando estocadas y esquivando puñaladas, generando lazos y enfrentando traiciones. Sin desmerecer ninguna de las 60 series y películas que filmó entre Hollywood y su Dinamarca natal, Nikolaj Coster-Waldau es consciente de que el reconocimiento internacional le llegó gracias a su interpretación de Jaime Lannister, figura capital de Game of Thrones. Y a siete años de la despedida triunfal de aquel icónico guerrero, regresa a las lides medievales vistiendo la piel del Duque Guillermo de Normandía, descendiente de vikingos que llegará a coronarse Rey de Inglaterra en diciembre de 1066. “Una figura clave para la conformación de la Europa moderna y el rol que juega el actual Reino Unido -aseguró-. Tanto, que el Rey Carlos es su descendiente directo”.

Co-producida por Inglaterra y los Estados Unidos, Rey y conquistador (King and Conqueror, 2025) estrenará sus ocho episodios en la Argentina el 2 de junio próximo, por el servicio de streaming Universal+. En esta entrevista exclusiva para LA NACION, realizada vía Zoom, Coster-Waldau enfocó los paralelismos políticos contemporáneos que plantea la ficción. Y, como buen fanático del fútbol, también habló sobre sus expectativas para la Selección argentina en el Mundial que se viene.

Como Guillermo de Normandía Gentileza

- ¿Qué nos podés contar sobre Guillermo y su papel en este drama histórico?

-Que es un personaje fascinante. Sobre todo, porque en su persona se entrecruzan los vicios y las virtudes inherentes a la naturaleza humana: ambición, lujuria y codicia, pero también el amor verdadero y una vocación por mantener vínculos humanos estables y positivos. Es el resultado de una infancia muy dura y un tiempo muy violento. Y una vez que se despierta su deseo de coronarse rey de Inglaterra, se desata también su obsesión por el poder que conlleva.

- ¿Y cómo lo definirías: como guerrero, amigo, esposo o padre?

- Todo eso junto. Pero nunca en armonía, sino en permanente conflicto interno. Es lo suficientemente sabio para buscar el aprendizaje que le garantizará la supervivencia. Y ese conocimiento lo llevará a ser despiadado, cruel, fuerte y violento. Y terminará siendo muy bueno en eso. Pero a la vez, el miedo a que le hagan algún daño a su familia lo llevará a anhelar cada vez más poder, pensando que así podrá garantizarle mayor seguridad a los suyos. Y esa es una tensión con la que cualquiera puede sentirse identificado. Yo, al menos, me siento identificado con Guillermo.

- ¿Encontrás alguna semejanza entre Guillermo de Normandía y Jaime Lannister?

- Sí y no. Obviando a los dragones, ambos son seres humanos en entornos similares. Además, son líderes militares natos, leales a sus convicciones y con un estigma de origen que, en cierta forma, los define. También los mueve la ambición, pero es una ambición diferente en cada caso. Guillermo quiere el trono real para expandir la influencia normanda en la región; y Jaime es un soldado que busca recuperar el honor de su linaje.

La serie está disponible en Universal+ Gentileza

Pasado y presente

Rey y conquistador retrata el enfrentamiento por la corona británica entre el Conde Harold de Wessex (personificado por James Norton) y Guillermo de Normandía. Amigos y aliados, ambos acabarían colisionando en uno de los combates más épicos, sanguinarios y brutales de la Edad Media: la batalla de Hastings. Ocurrida al sur de Inglaterra el 14 de octubre de 1066, terminaría erradicando a la élite anglosajona para implantar el feudalismo normando y reorientar el perfil geopolítico del Reino Unido. El punto de inflexión que sentaría las bases de la actual monarquía.

- ¿Cuánto de historia y cuánto de ficción hay en la serie?

- Por tratarse de un hecho ocurrido hace casi 1000 años, son muy pocos los documentos escritos con los que contamos para investigar este suceso trascendental de la historia. Y la mayoría fueron escritos por los que ganaron, con todo lo que ello implica. Pero tenemos algunos datos objetivos, entre ellos cómo Guillermo conoció a una mujer muy particular, su esposa Matilde de Flandes (a cargo de la francesa Clémence Poésy), figura clave en su vida personal y su ascenso al trono. Él era un gran guerrero y ella una estratega formidable; y juntos conformaron una sociedad política simbiótica y complementaria como nunca antes se había visto. Y alrededor de esa concepción bicéfala del poder, los guionistas fueron reconstruyendo la trama histórica de la serie.

-Si bien transcurre en el pasado remoto, parece estar hablando de nuestro presente, ¿no?

- Lamentablemente, sí. Atravesamos los mismos conflictos; y aunque los nombres hayan cambiado, el comportamiento político de los actuales líderes mundiales también es el mismo. Porque la lucha sigue siendo por el manejo ilimitado del poder. Y las consecuencias siguen siendo drásticas para la gente, como siempre. Creo que es hora de que nos preguntemos qué podemos aprender de las lecciones que nos brinda la historia.

- ¿Y qué podemos aprender de las lecciones que nos brinda la historia?

- Que el poder corrompe, esa es la única verdad. Lo vimos una y otra vez, en el medioevo, en el pasado cercano y lo estamos viendo ahora mismo. No importa si se tienen las peores o las mejores intenciones, no importa si se trata de un opresor o de un libertador revolucionario, el manejo discrecional del poder siempre es malo, termina generando un desequilibrio que no es bueno para nadie. Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad controlar la correcta distribución del poder entre los líderes.

- ¿Y cómo manejó Guillermo el poder que obtuvo?

- Guillermo tuvo muchísimo poder. Y ese es el tema que me gustaría tocar en una segunda temporada, si es que llegamos a hacerla. La distancia que hay entre las expectativas previas y los hechos concretos, para el mandatario y para el pueblo.

Loco por el fútbol

El paso de Nikolaj Coster-Waldau por la Argentina Gentileza

Además de su pasión por la actuación, Coster-Waldau se define también como fanático irredento del fútbol, con un ojo siempre puesto sobre nuestras figuras. En redes sociales, despidió a Diego Maradona como un argentino más. Y durante su visita a nuestro país en 2017, invitado por la Argentina Comic-Con, se hizo tiempo para visitar La Bombonera y presenciar un partido de River, además de fotografiarse con los principales jugadores luciendo las camisetas xeneize y millonaria. “Admiro a Marcelo Bielsa, un estratega genial -reconoció con emoción-. Como hincha del Leeds, disfruté muchísimo de su tiempo como director técnico del equipo. Nos hizo ganar la Championship y ascender a la Premier League. Lo amo”.

- ¿Y cómo ves a la Selección argentina de cara al Mundial?

- La Argentina siempre va a ser uno de los favoritos. Y por eso ustedes, como Brasil, enfrentan solo dos posibilidades: la gloria o el desastre. Y por la salud del buen fútbol, yo espero que les vaya bien. ¿Messi confirmó si juega?