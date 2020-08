Nora Perlé recibió plasma para recuperarse del Coronavirus Crédito: Alejandro Guyot

Pablo Montagna 29 de agosto de 2020 • 12:48

La locutora Nora Perlé, de 82 años, que se encuentra internada por una neumonía desde el martes, en las últimas obtuvo el resultado del hisopado por Covid-19 que se le realizó por protocolo, que resultó ser positivo

"Estoy internada desde el martes por una neumonía, se me hizo el hisopado y dio positivo", confirmó el pasado jueves a LA NACION la legendaria conductora, que se encuentra en el Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires. Además, lamentó con cierta melancolía "estar internada en el centenario de la radio", aniversario que se celebró el último jueves 27 de agosto.

Este sábado por la mañana, Perlé le contó a este medio que había recibido plasma de pacientes recuperados. "Me colocaron plasma, porque tengo poco oxígeno, y es algo que se hace cundo el paciente está convaleciente. Estoy evolucionado, pero sé que estoy delicadita", expresó.

En noviembre, Perlé recibió un Martín Fierro a la Trayectoria en la ceremonia dedicada a la radio, y brindó un emotivo discurso de agradecimiento en el que recordó sus comienzos y sus ganas de seguir trabajando. "No podemos negar que una trayectoria como la mía, de 60 años, implica el paso del tiempo. Pero sucede que tengo una cosa interna muy joven, con muchas ganas de vivir. Estoy llena de sueños y proyectos. Me gusta que me pase. Pero, por otro lado, la realidad me indica que ya no tengo 20 años", explicaba días después de recibir el galardón.

Perlé conduce todos los sábados y domingos de 21 a 0, Canciones son amores, el ciclo de Radio Mitre que lleva 18 años al aire.