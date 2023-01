¿Nueva oportunidad? Tras 13 años separados, Sean Penn y Robin Wright fueron vistos juntos en un aeropuerto

escuchar

Sean Penn y Robin Wright han tenido muchas idas y vueltas en su relación amorosa, y todo pareciera indicar que otra vez están juntos de nuevo. Los paparazzi encontraron a una de las parejas más famosas de la historia de Hollywood en el Aeropuerto de Los Ángeles durante el fin de semana, a menos de un año de que ambos se divorciaran de sus respectivas parejas.

En las fotos, Penn llevaba una mochila negra mientras lucía una camiseta beige informal, pantalones cargo, una campera negra y botas de invierno. La estrella de House of Cards, en tanto, caminaba un paso por detrás de él con una valija negra en la mano y un piloto de lluvia blanco sobre el brazo .

Los actores, que no se han visto juntos en público en años, estuvieron casados entre 1996 y 2010. A pesar de las insistencias por saber la situación actual de la presunta pareja, los representantes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de Page Six para hacer comentarios.

Sean Penn y Robin Wright Backgrid/The Grosby Group

La salida se produjo sólo cuatro meses después de que Wright, de 56 años, se separara de su marido, Clément Giraudet . La estrella solicitó el divorcio del ejecutivo de Yves Saint Laurent en septiembre, tras cuatro años de matrimonio, citando “diferencias irreconciliables” como causa, según los documentos obtenidos por TMZ en ese momento.

Al mismo tiempo, Penn finalizó su separación de la actriz australiana Leila George, de 30 años, a principios de 2022, después de que ella solicitara el divorcio el año anterior. Penn y George, que era 32 años menor que él, salieron durante cuatro años antes de pasar por el altar en secreto en julio de 2020, con Penn confirmando su “boda COVID” unos días más tarde en Late Night With Seth Meyers.

La historia de amor de Penn y Wright

Después de su mediático y escandaloso divorcio con Madonna, Penn volvió a apostar al amor con Wright, con quién estuvo casado catorce años y tuvo dos hijos. Los actores comenzaron a salir en 1990 cuando coincidieron en el rodaje de Tiro de gracia. Su romance fue tan pasional que poco tiempo después Wright quedó embarazada de su primera hija, Dylan Frances, y luego, de su hijo, Hopper Jack. Con una familia de cuatro, los famosos decidieron sellar su unión legalmente y contrajeron matrimonio en 1996.

Robin Wright y Sean Penn, una de las parejas más vistosas de Hollywood Getty Images

Al cabo de un tiempo esa pasión se convirtió en algo mucho más tumultuoso. Tras convertirse en madre, la actriz apenas trabajó y se alejó del foco mediático para criar a sus hijos, algo que el actor no había podido lograr con Madonna. Cuando volvió a ponerse frente a las cámaras lo hizo con su marido en películas como Sin embargo es adorable (1997).

“ Es extremo, esa es la palabra que usaría para él, en todos los sentidos. Creo que lo lleva en la sangre “, admitió la actriz al hablar de su exmarido, con quien tuvo varios impasse en la relación. Mientras algunos advierten que la primera ruptura fue antes de contraer matrimonio, la oficialmente blanqueada sucedió allá por 2007. Sean pretendía que su mujer siga alejada de los medios (cuidando a sus hijos) mientras él trabajaba sin problemas en Hollywood.

Sean Penn y Robin Wright mantuvieron una relación repleta de altibajos Archivo

Si bien anunciaron su divorcio, éste nunca se concretó hasta 2010. “Una de las razones por las que volvimos a estar juntos era para tratar de mantener a la familia unida. Si tenés hijos, tenés una familia, y entonces volvés a intentarlo una y otra vez. Lo hicimos por una larga temporada”, le confesó Wright a The Telegraph en 2014.

Sin embargo, un fatídico olvido en la gala de los premios Oscar en 2009 fue el detonante para que la pareja ponga punto final. Al parecer, que Penn no incluyera a su esposa en los agradecimientos de su segundo Oscar como mejor actor por su labor en la película Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza desató la furia de la actriz. Sea verdad o no, lo cierto es que en agosto de 2009, la pareja solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. “El divorcio en sí mismo, y con los niños, ha sido devastador. Peor que eso”, recordó la actriz tiempo después.

LA NACION