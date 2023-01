El orgullo de Nicolás Cabré por el noble gesto de su hija Rufina: “Sos algo que no puedo explicar”

escuchar

Nicolás Cabré es un padre orgulloso y, siempre que tiene la oportunidad, no duda de presumir del gran corazón que tiene su única hija, Rufina, fruto de su relación con Eugenia “La China” Suárez. En esta oportunidad, el actor compartió en su cuenta de Instagram un noble gesto que tuvo la pequeña luego de pasar una noche en un hotel.

“ ‘Hola, señora que limpia. Abra el cajón, hay algo para usted’. Esta fue la nota y el regalo que encontré cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel ”, explicó Cabré debajo de una foto en donde se ve una cartita escrita por la niña y los dos chocolates que le dejó de regalo.

“Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor. Rufita hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejás es de otro planeta. Por favor, no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón ”, continuó.

Además, el protagonista de Son Amores reveló que Rufina lo autorizó a subir el noble gesto a sus redes sociales para que todo el mundo lo vea. “ Dos cosas más… Gracias por autorizarme a mostrar esto. Y Gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce y hacerme el papá más orgulloso del mundo siempre ”, culminó.

Esta no es la primera vez que el actor demuestra lo orgulloso que se siente de Rufina. “ Rufi es mi compañerita. Es lo más hermoso del mundo y hacemos todo juntos, me acompaña a los ensayos, vamos a correr. No tiene drama con nada, es lo más lindo del mundo ”, decía hace un tiempo durante una entrevista con LA NACION. “Trato de estar con Rufi porque disfruto, no por obligación ni mandato. Soy feliz así y descubrí un mundo y sonrisas que no conocía. Y es lo que necesito”, agregaba.

Cabré también reconoció que nunca tuvo niñera y que es él mismo quien se ocupa de cuidarla. “ Ojalá sea el mejor padre, es lo único que importa y es lo único que quiero. Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo “, confesó Cabré durante una charla con Cecilio Flematti en el programa A dos metros de la verdad, de A24, el año pasado. “Él fue el mejor, me enseñó todo, y hoy teniendo a Rufi entiendo lo que me decía. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, explicó y enfatizó: “Lo único que me importa es estar al lado de Rufi”.

“Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé éramos ella y yo aprendiendo a estar y a convivir“, afirmó Cabré, que busca estar presente la mayor cantidad de tiempo posible en la vida de la pequeña. “ Pero Rufi me la hace muy fácil, es recontra compañera y me banca a muerte. Y yo la acompaño a ella también, hacemos muchas actividades juntos, la llevo a natación, a gimnasia artística. Disfruto estar ahí viendo todo lo que hace ”.

También profundizó sobre la relación que mantienen entre ambos. “Hablamos mucho y nos reímos mucho. Descubrí y descubro todos los días sonrisas que no sabía que existían. Rufi me hace la persona más feliz del mundo, verla crecer, verla cómo es con los demás... La admiro. No sé de dónde le salen las cosas, pero es una personita hermosa, es buena y disfruto de eso“, enfatizó emocionado al hablar de su hija. “Verla a ella con esa personalidad me mata de amor, la veo y digo ‘no lo puedo creer’”, explicó.

Nicolás Cabré, la China Suárez y la hija de ambos, Rufina, sonríen en el teatro

Rufina nació en el 2013 y a pesar de que Cabré y la China Suárez no continuaron con su relación amorosa, ambos se ocupan día a día de cultivar el amor de familia. Hace unos días, la niña fue con su mamá a ver la obra de teatro que dirige su papá, y él les agradeció a través de las redes sociales.

“ No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mí que hayan venido. Gracias, las quiero ”, publicó junto a una foto de los tres en las butacas de la sala.

El posteo del director de Tom, Dick y Harry recibió más de 280 mil me gusta y comentarios muy elogiosos, especialmente de la gente que resaltaba el hecho de que, pese a estar separados, Nicolás y La China sabían mantener una relación adulta y amable para brindarle el mayor bienestar a Rufina.

