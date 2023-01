“No quiero ser hipócrita”: Marcelo Tinelli tomó distancia de Guillermina Valdés al hablar de su futuro amoroso

escuchar

Buena onda, pero no tanto. Así se podrían traducir las declaraciones de Marcelo Tinelli cuando le preguntaron por Guillermina Valdés, su ex, y cómo actuaría él en caso de que ella comience una nueva relación amorosa. Es que hace algunos días, cuando a ella le consultaron por el conductor, explicó que le gustaría que vuelva a formar pareja e incluso aseguró que, si eso sucediera, seguramente él se lo contaría. “No quiero ser hipócrita”, respondió algo confundido por la pregunta pero absolutamente sincero el creador de ShowMatch a la prensa, cuando le consultaron si él actuaría de la misma manera .

Tinelli fue hasta Mar del Plata para que su hijo Lolo, de ocho años, se reencuentre con su mamá. Valdés se encuentra en La Feliz y es una de las grandes figuras de la temporada: protagoniza junto a Facundo Arana la obra teatral Los 39 escalones. Luego de aplaudir de pie a la también empresaria y dueña de una marca propia de zapatos y perfumes, la expareja compartió la cena, según revelaron en Intrusos en el Espectáculo, con su hijo y algunas personas más.

En diálogo con el programa de la tarde de América TV, Tinelli no tuvo problemas en expresarse en relación a cómo se lleva con Guillermina. “ Tengo la mejor relación con Guille. Tengo muy buena relación, gracias a Dios. La mejor relación que podemos tener es tener un hijo como Lolo. Uno se separa como pareja, pero no se puede separar de ser papá ”, explicó, muy amable, y muy políticamente correcto. “Hay muy buen diálogo, siempre. No hay ningún problema, al contrario. Está todo más que bien. Cuando Lolo me dijo que quería venir, le dije ‘dale’. Me salió de golpe. Me encantó traerlo”, agregó luego sobre la idea de viajar a la costa argentina con su hijo.

Guillermina Valdés habló de su vínculo actual con Tinelli (Fuente: Instagram @guillevaldes1/Hernan Zenteno)

Sin embargo, el gesto de Tinelli se modificó cuando, en referencia a una declaración de Guillermina, le preguntaron qué haría él en caso de que su ex inicie una nueva relación. “Si tiene a su chica me lo va a contar, y no se los voy a contar yo”, le dijo con picardía la actriz hace unos días a Gonzalo Vázquez. “¿Le dijiste que tenés novia o seguís soltero?”, le preguntó entonces Vázquez a Marcelo. “No, yo sigo soltero. Y no podría decir eso al revés”, reveló. “Yo le deseo lo mejor pero no podría estar diciendo todas esas palabras”, continuó, nervioso .

Luego de confirmar que los dos tienen en claro que están separados y asegurar que no está en pareja, el conductor de Canta Conmigo Ahora respaldó las declaraciones de Valdés, pero tomó distancia de su actitud. “Si ella lo siente así, me parece bárbaro. Yo no tengo novia ni podría estar diciendo eso al revés. Como ‘vamos a comer los cuatro’ o ‘los tres con Lolo’, no podría. Para qué…”, ensayó. “Hipócrita no quiero ser. Y no quiero decir que ella lo sea. Si ella lo siente así, perfecto. Yo no lo siento” , completó el empresario.

Una ex buena onda

En el marco de la inauguración de la obra de teatro Los 39 escalones en Mar del Plata, Valdés habló con Intrusos y destinó parte del encuentro a referirse a la buena relación que mantiene con Tinelli, de quien se separó en mayo de 2022, y opinó públicamente sobre su último e impactante cambio de look.

“Estoy soltera. Nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”, contó. A modo de comprobar su apreciación por Tinelli, la actriz opinó sobre su cambio de look y aprovechó para dejar en claro que no le molestaría que el conductor tenga novia.

“Él está platinado, pero yo ya no soy (su mujer), si él tiene a su chica… Debería decirlo ella, yo no soy quién”, dijo Valdés y reiteró: “ Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre ”. De esta manera, la actriz aclaró todo tipo de rumores vinculados a su relación con su ex. Más allá de contar con un hijo en común, el buen vínculo nunca se quebró.

Marcelo Tinelli estrenó nuevo look y lo compartió en las redes sociales Archivo

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron en mayo del 2022 después de nueve años de relación. Según pudo saber LA NACION, el conductor y la actriz y exmodelo, padres de Lorenzo, tomaron la decisión en buenos términos.

La historia de esta pareja, muy querida por los televidentes, se había visto sacudida en junio del 2020 en medio de la cuarentena compartida en la casa que el conductor tiene en las afueras de Esquel. El aislamiento habría precipitado el desenlace de la pareja, que se dio una nueva oportunidad pero no pudo sostener su relación.

