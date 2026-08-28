Orlando Bloom dejó plantada a Priyanka Chopra: el sorpesivo portazo que pone en riesgo una película entera

Hay salidas de proyecto que se resuelven con un comunicado prolijo y un “por razones de agenda”, y hay salidas que huelen a escándalo. La de Orlando Bloom del thriller independiente Reset parece formar parte del universo de las segundas: según un informe publicado el martes, el actor abandonó la película “en el último minuto”, después de haber sido confirmado durante toda la preproducción, y su decisión generó un enojo que, de acuerdo con fuentes del rodaje, todavía no se disipa entre el resto del elenco y el equipo técnico.

Bloom, de 49 años, iba a coprotagonizar Reset junto a Priyanka Chopra, que además de actriz es productora del proyecto. Fuentes consultadas por TMZ señalaron que su nombre había sido parte del proyecto desde el inicio de las negociaciones con los inversores, y que su salida se produjo cuando la producción ya estaba armada y a punto de empezar el proceso de filmación, no en una etapa temprana donde un cambio de elenco todavía se puede absorber sin sobresaltos.

Orlando Bloom en un evento organizado por Disney, en 2026 Image Group LA - The Walt Disney Company

Esa diferencia de timing es, según el relato de las mismas fuentes, lo que transformó una baja de elenco en un problema de otra escala: de acuerdo con fuentes internas citadas por el mismo medio estadounidense, la dupla Bloom-Chopra había sido la carta que permitió convencer a los inversores de poner dinero en Reset, y el carisma del actor británico era, puntualmente, la pieza que garantizaba la distribución internacional del film. Con Bloom afuera, el futuro de la película entró en una zona de incertidumbre que nadie en el proyecto había previsto.

Las mismas fuentes describieron que los miembros del elenco y del equipo de filmación sienten un “fuerte resentimiento” por la situación en la que Bloom los terminó sumiéndo a todos y por lo que consideran una falta de empatía y profesionalismo.

Con el rodaje inminente, los productores ya se pusieron a trabajar en el problema más urgente: quién reemplaza a Bloom. Según pudo saberse, la búsqueda ya se redujo a tres candidatos, y la decisión final quedaría en manos de la propia Chopra, en caso de que la producción confirme que la película sigue adelante. El detalle no es menor: la protagonista y productora pasa, de un día para el otro, a tener que elegir con quién va a compartir la pantalla en un papel que fue escrito, filmado en la imaginación de todo el equipo y vendido a los inversores, pensando en otro actor.

Ese papel no es cualquiera. Según la sinopsis de IMDb, Reset sigue a una mujer —el personaje de Chopra— que despierta en medio de la naturaleza sin recordar cómo llegó ahí, y que debe confiar en un desconocido encantador, el rol que iba a interpretar Bloom, para sobrevivir, aunque no queda claro si ese desconocido es en verdad quien dice ser.

Apenas unos meses atrás, el clima alrededor de Reset era exactamente el opuesto. En mayo, el director Matt Smukler le había contado a Deadline que Bloom y Chopra mostraban una química “innegable” que terminaba de darle sentido a la trama. “Buscaba una pareja donde hubiera atracción y desconfianza. Podrían coexistir sin esfuerzo”, explicó el director en aquel momento. “Priyanka y Orlando tienen esa asombrosa habilidad de hacerte creer en ambos a la vez”, aseguró el realizador en aquel momento.

Priyanka Chopra Jonas en la última fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

Los productores Jon Hoeber y Erich Hoeber acompañaban ese entusiasmo. Le habían asegurado a Deadline que el director, junto con el guionista Jordan Rawlins, había “creado una historia apasionante de supervivencia, romance, suspenso y engaño, repleta de giros sorprendentes”, y cerraban con una frase que hoy suena a otra cosa: “Estamos encantados de habernos asociado con Priyanka y Orlando para llevarla a la pantalla”.

Mientras se resuelve el futuro de Reset, ni Bloom ni Chopra parecen faltos de trabajo. El actor ya tiene comprometidos dos proyectos: Bucking Fastard, del realizador alemán Werner Herzog, y la comedia Wizards!, a las órdenes de David Michôd. Chopra, por su parte, igue en el papel de Nadia Sinh en Citadel, la serie de Prime Video que protagoniza junto a Richard Madden.