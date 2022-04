Oscar 2022: un nuevo video muestra la curiosa reacción de Jada Pinkett Smith luego de que Will Smith le propinara un cachetazo de Chris Rock

Desde hace días que el mundo habla de Will Smith y el comentado cachetazo que le dio en vivo en la entrega de los premios Oscar al humorista Chris Rock. Y más allá de lo que se vio en vivo, fueron apareciendo luego videos sobre lo que sucedió con el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora luego de ese inexplicable acto de violencia: con quién habló, qué dijo cuando recibió el premio a mejor actor por su trabajo, cómo lo festejó y quiénes estuvieron cerca suyo.

Pero hubo un detalle que muchos pasaron por alto: ¿Cuál fue la reacción de Jada Pinkett Smith, la víctima del punzante comentario del presentador sobre su cabello rapado, luego de que su marido subiera al escenario del Dolby Theatre para golpearlo? En TikTok, en las últimas horas, apareció material visual hasta ahora inédito tomado por un teléfono celular, donde se puede ver a la actriz riendo después de que su marido le lanzara la bofetada a su colega y diera lugar a uno de los momentos más escandalosos en la historia de los premios que otorga la Academia de Hollywood .

La reacción de Jada Pinkett Smith tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock

“Wow, Will Smith me acaba de dar una paliza”, dice Rock desde el escenario, justo después del cachetazo, y se puede ve a la actriz riendo desde su asiento, al igual que el resto de los asistentes que, hasta ese momento, parecían no entender si se trataba de una broma o no . Luego siguió el grito de Smith, ya nuevamente en la platea: “Mantené el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. A partir de ese momento, la actriz de la saga Matrix se mostró indemne a lo que sucedía, mientras el silencio y la incomodidad invadían el recinto.

El hecho causó conmoción en los presentes y se convirtió en el tema de conversación en torno a los Oscar. Ya no importó el film que se coronó ganador -CODA, que se quedó con la estatuilla más importante de la noche-, ni que el mismo Smith fuera reconocido por su trabajo en la película que retrata la lucha del padre de las famosas tenistas Venus y Serena Williams. El hecho escaló a tal nivel que el actor tuvo que salir a pedir disculpas públicas a través de su cuenta de Instagram y la Academia, tras emitir un comunicado en el que repudiaba la violencia, decidió iniciar una investigación por el hecho ocurrido en la gala para determinar las consecuencias que sufrirá Smith por romper el código de conducta .

La organización dijo el miércoles que le pidió al actor de Soy leyenda que abandonara la ceremonia de los Oscar después del episodio, pero él se negó. “Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado”, dijeron desde la Academia a Associated Press. “Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente”, agregaron.

El discurso de Will Smith al ganar el Oscar a mejor actor

Sin embargo, pocas horas después trascendió que nadie le pidió formalmente a Smith que abandonara su lugar en primera fila. Y si hubo alguna insinuación en ese sentido por parte de la cúpula de la Academia, Variety se encargó de revelar que el mismísimo productor general del show, Will Packer, quería que Smith no se moviera de su sillón, ya que los organizadores sabían que pocos minutos después se convertiría en dueño del Oscar al mejor actor.

Por su parte, su mujer, protagonista indirecta del suceso, por el momento solo se limitó a hacer una publicación en su cuenta de Instagram donde se pronunció al respecto de una manera muy escueta. “Este es un tiempo de sanación, y estoy aquí para eso”, escribió la actriz, sin más.

¿Cuál será el futuro de Smith en la industria?

Un episodio como el que Smith protagonizó este domingo destruiría para siempre cualquier carrera. Pero la condición de estrella absoluta del actor convierte a su caso en algo atípico, lleno de incógnitas y dudas. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris”, escribió Smith en su comunicado. “Estaba fuera de control y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no condicen con el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, dijo en su comunicado .

Will Smith, entre la furia, la gloria y el arrepentimiento The Grosby Group

En tanto, la Academia se disculpó con el humorista y con su audiencia: “Chris Rock, te pedimos disculpas por lo que experimentaste en nuestro escenario y gracias por tu resistencia en ese momento. También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración”. En las últimas horas, trascendió que Rock se negó a presentar cargos contra su colega tras la agresión, y que por eso la policía de Los Ángeles desistió en su intención de detener a Smith; el miércoles, durante una presentación en Boston, el actor aseguró que todavía está “procesando” lo que sucedió .

La resolución de la Academia se conocerá el 18 de abril. La medida disciplinaria contra Smith puede incluir “suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y las normas de conducta”. Recién ahí se sabrá qué pasará con la carrera de esta estrella que estaba en su punto más alto y ahora se encuentra en el ojo de la tormenta.