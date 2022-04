Moon Knight: el atractivo héroe creado para competir con Batman lleva a Marvel por prometedores nuevos caminos

Moon Knight (Estados Unidos/2022). Creadores: Jeremy Slatere. Dirección: Mohamed Diab, Justin Benson y Aaron Moorhead. Elenco: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: muy buena.

Cuenta la leyenda que, durante los setenta, el guionista Doug Moench creó a Moon Knight, con el fin de demostrar que era un gran candidato para escribir Batman. Y es que este héroe de Marvel tenía similitudes evidentes con el justiciero de Gotham, contaba con una identidad secreta (más de una, de hecho), se manejaba en la oscuridad, no tenía ningún súper poder, y su destreza física e inteligencia eran sus mejores cartas. Y la historia tuvo final feliz, por partida doble. Eventualmente, Moench fue convocado por DC y se convirtió en guionista de Batman, mientras que Moon Knight siguió en Marvel su propio camino, en manos de otros escritores que, a lo largo de los años, le dieron una riqueza que lo elevó a ser algo más que un clon de Bruce Wayne . Y de la mano de Marvel Studios y Disney+, el héroe finalmente llega a la pantalla chica, en una serie que bucea en su atractiva mitología.

Steven Grant (Oscar Isaac) es un experto en cultura egipcia, que trabaja en la tienda de souvenirs de un museo. Sin embargo, su mayor problema no es su talento desaprovechado, sino un severo trastorno de sueño y apagones de memoria, que lo llevan a despertarse en situaciones a las que no sabe cómo llegó. Grant pone en práctica todo tipo de medidas para procurar no salir de su departamento mientras duerme, pero ninguna parece funcionar. Y si bien se acostumbró a vivir de ese modo, todo sufre un drástico giro cuando, luego de irse a dormir, despierta en un lejano país, dos días después, y siendo atacado por un grupo de mercenarios. Poco a poco, Grant descubre que posee una segunda identidad que responde al nombre de Marc, y que toma el control de su cuerpo durante esos lapsos en los que pierde la memoria . Finalmente, un viaje errático lo lleva a conocer a Arthur Harrow (Ethan Hawke), el enigmático líder de un movimiento religioso, quien estará vinculado a poderosas criaturas, que despertarán en Steven (y en Marc) el verdadero poder que duerme en su interior.

Ethan Hawke y un personaje clave dentro de la serie Marvel Studios - Disney +

Ante todo, hay que destacar que Moon Knight se aleja de las típicas fórmulas de Marvel en el cine: no hay mucho humor, la acción resulta menos prolija que en los largometrajes, y el mundo denso del protagonista toma distancia de las aventuras de estos superhéroes en la pantalla grande. Steven Grant es un hombre atormentado, solitario, dueño de una vida totalmente apagada. Y aunque eso cambia rotundamente a mitad del primer episodio, no por eso deja de ser un personaje atípico dentro de la familia de superhéroes de Marvel, con justicieros de una valentía todoterreno. Muy lejos de eso, Grant es tímido, inseguro y cobarde, rasgos que hacen de su transición un camino de enorme interés. Por ese motivo, el gran desafío de esta ficción es construir un personaje complejo, dueño de dos caras muy opuestas: la de un feroz guerrero por un lado, como así también la de un gris vendedor por el otro . Y en gran medida, el triunfo en esa área dependió del actor elegido para protagonizar esta serie.

Así como Moon Knight es un héroe atípico, Oscar Isaac también es una cara que poco tiene que ver con Marvel. Actor de carácter, con una célebre carrera que lo llevó a trabajar con varios de los directores más grandes de la industria, pasando por los hermanos Coen y por Paul Schrader, Isaac esconde la complejidad que este personaje requiere. Y a tono con esa elección de casting, Ethan Hawke también se revela como una opción inmejorable para componer al malvado Harrow, un villano que se despega de la imagen caricaturesca de otros enemigos, para entablar con Isaac un verdadero duelo actoral en el marco de un relato Marvel. De ese modo, este universo de superhéroes logra desplegar un nuevo tipo de aventura.

Oscar Isaac, protagonista de Moon Knight Prensa Disney+

En muchos sentidos, esta ficción refleja algo que sucede actualmente en el cine, en contraposición con la pantalla chica. Las grandes producciones cinematográficas de Hollywood cada vez arriesgan menos en sus propuestas; gran parte de los tanques que llegan todos los jueves a las salas, presentan fórmulas cuidadosamente elaboradas en la que nada está librado al azar, dando como resultado films que, mejores o peores, rara vez deparan alguna sorpresa porque, al parecer, el terreno de la exploración es patrimonio de las series. Y eso es justamente lo que sucede con Moon Knight. Con títulos como Wandavision o Loki, Marvel buceó en nuevas formas de acercarse al mito de los superhéroes, desde perspectivas que no tenían nada que ver con sus relatos en el cine. Y en su episodio inicial, esta ficción parece apostar por ese camino, proponiendo la historia de un oscuro justiciero, atrapado en la vida de un hombre que no tiene mayor deseo, que dormir ocho horas corridas . A través de este personaje aparentemente ordinario, Marvel encuentra al que aspira a ser uno de sus héroes más atractivos.