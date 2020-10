Oscar Mediavilla: "Me escriben por las redes como si fuera un latin lover"

Oscar Mediavilla, un "latin lover"

"Desde que estoy en el Cantando 2020 me escriben por las redes como si fuera un latin lover. No entiendo nada", dijo Oscar Mediavilla en Los Ángeles de la mañana. Comentario que motivó que Yanina Latorre lo interrumpiera y agregara: "Si yo estuviera soltera, te doy. Ya lo sabe Patricia (Sosa), soy muy fan y se lo dije".

Hace más de treinta años que Mediavilla y Sosa están en pareja y desde hace algunos vive cada uno en su casa. "Vivir en casas separadas no es una canchereada. Podés separarte y después intentarlo y volver a estar juntos. Ya vamos a convivir otra vez a su debido tiempo. Si te acostumbrás a vivir solo, es difícil volver. Desde que regresamos de Córdoba, en medio de la cuarentena, estoy en el departamento de Patricia, pero yo no desempaco y las valijas están ahí listas. La pasamos bien con Patricia, no sé por qué motivo", bromeó. Luego, cuando el conductor del programa de eltrece, Ángel de Brito, le preguntó si aceptaría el poliamor, el jurado de Cantando 2020 respondió seguro: "¿Estás loco?".

Enseguida recordó una anécdota que vivieron en Rusia, durante una gira de la pareja con La Torre. "En Moscú me quedé charlando con un ruso y tomamos mucho vodka. Volví al hotel agarrándome de las paredes, muy borracho porque el vodka te mata. Cuando llegué al hotel y subí al ascensor, me fui al fondo y me apoyé en el espejo. En eso subieron cinco o seis chicas, me vieron así y empezaron a desnudarse, yo no entendía nada. Cuando se abrió la puerta del ascensor, apareció Patricia. 'No es lo que pensás, no las conozco', le dije. Se enojó, me mandó a la mierda y de pronto escuché un portazo. No sabía a dónde tenía que ir, así que tocaba todas las puertas y si me contestaban en ruso, seguía. Ahora no somos celosos, pero de más jóvenes un poco, sí".

Después de estos comentarios sobre sus conquistas amorosas, habló sobre su rol en el programa producido por Marcelo Tinelli y se animó a asegurar que es "el mejor jurando". Luego aclaró por qué: "Hace 45 años que hago ese laburo. Me dedico a eso, estoy todo el día escuchando música y tengo una lista larguísima como jurado. Empecé con Operación Triunfo, hice muchos programas y también todos los Cantando. Después, cuando apareció (la productora) La Flia no me llamaron más, quizás creían que estaba viejo. Hasta que me llamaron y vieron que estoy igual, digo esto y capaz que mañana me rajan y vuelve Pepito (Cibrián)".