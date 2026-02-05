Picante cruce al aire: Diego Latorre mandó “a estudiar” al Chavo Fucks

Los programas centrados en los debates futbolísticos son cada vez más comunes en la televisión argentina y desde allí surgen un sinfín de cruces polémicos entre compañeros de ciclo a raíz de la personalidad de cada uno. En esta ocasión, Diego Latorre y Diego “Chavo” Fucks vivieron un momento de mucha tensión durante una nueva edición de F90 (ESPN), ya que el exfutbolista lo mandó “a estudiar” al periodista con motivo de una opinión vinculada a la tecnología en el deporte.

Todo comenzó con una frase de Latorre durante una conversación entre todos los integrantes del ciclo sobre la larga lista de lesionados en Boca Juniors. Al respecto, el exfutbolista explicó: “Vos te podés lesionar pisando mal cuando vas picando, como me pasó a mí...”. Ante esto, el Chavo le respondió de forma irónica y se desató el conflicto. “Salimos acá y nos pisa un auto, es lo mismo. Si, nos puede pasar eso, podemos morir de viejos... O de una enfermedad terminal”, remarcó.

Tras escuchar esta llamativa intervención de su compañero, el ex Racing Club reiteró: “Pero Chavo estamos analizando la motricidad del jugador de fútbol. ¿Qué estás diciendo?”. Lejos de disculparse o llevar la discusión a un punto más tranquilo, Fucks decidió profundizar: “¿Vos no ves que los jugadores llevan un ‘corpiño’? Bueno, eso es individual. Eso para tener mediciones individuales. Después puede ser que están pasando de moda y se están quedando viejos”.

La lesión de Gvardiol se convirtió en un foco del debate entre Latorre y el Chavo Dave Thompson - AP

Así, Diego Latorre terminó por enojarse y realizó un pequeño monólogo sobre el tema: “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de la tecnología me decís qué sé yo, mirá vos. ¿Vos sabés cómo se lesionó [Joško] Gvardiol en el Manchester City? ¿Vos sabés cómo se lesionó Rúben Dias en el Manchester City? Empezá a estudiar entonces. No me hables de GPS, háblame de juego real. El futbolista juega realmente ahí adentro de la cancha y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también”. Con esta postura, el exfutbolista enfatizó su interés por defender la postura de que el fútbol no se puede analizar únicamente con tecnología.

Algunos segundos después, con algunas participaciones de otros integrantes de F90, Latorre buscó volver a meterse en la polémica con una frase particular. “Vos [Sebastián Vignolo] me tenés que pagar una parte del sueldo, las cosas que tengo que escuchar en este programa y me dejan solo como si yo fuese contra el sistema”, lanzó en una evidente indirecta contra su compañero.

Para finalizar, el propio Chavo Fucks decidió responderle y expuso una llamativa interna que lo enfrenta con el ex Boca Juniors: “¿Contra el sistema? ¿Vos?”. De esta manera, evidenció que no tienen la mejor relación fuera del aire.

Qué dijeron las redes sobre el cruce entre Latorre y el Chavo

Apenas se viralizó el acalorado debate entre Diego Latorre y el Chavo Fucks, los usuarios no tardaron en opinar en redes sociales sobre lo ocurrido y la gran mayoría se mostró del lado del exfutbolista.

La mayoría de la gente que opinó en redes se mostró del lado de Latorre Captura X

Entre los comentarios más destacados, estuvieron los siguientes: “Puteen todo lo que quieran a Latorre, pero por fin están cerrando el ort* a estos gordos de traje que en su vida corrieron un lateral y hablan como si fueran los creadores de todo”; “No sé de qué lado ponerme che, si de Latorre que jugó toda su vida al fútbol o del Chavo Fucks que lo mandaban al arco por gordo”; “Terrible pelotud* Latorre eh. Que se dedique a comentar los partidos” y “Yo tenía un tío como el Chavo Fucks y cuando se puso así lo tuvimos que dormir para que no sufra”.