Oscar Mediavilla: "No quiero hablar más con Valeria Lynch"

Oscar Mediavilla se metió en la pelea entre Patricia Sosa y Valeria Lynch

10 de agosto de 2020 • 16:55

Luego de que Patricia Sosa se enojara con Valeria Lynch por el cambio de fecha de su show por streaming, Oscar Mediavilla habló sobre esta nuevapelea entre las amigas. "Hay artistas que compiten todo el tiempo. No sé si será inseguridad o antigüedad, eso está demodé y hoy tenemos que compartir. El tiempo pasa, los artistas nos vamos poniendo grandes y hay que ser más tolerantes. Hemos trabajado muchísimos años con Valeria. Es una persona muy especial, pero no quiero contar nada más para no agravar esto", expresó hoy el productor en Intrusos.

Productor y pareja de Sosa, Mediavilla dio detalles de su relación con Lynch. "A algunos artistas potentes les importan ellos y solamente ellos y no hay posibilidad de que se modifique. Quizá Patricia se confundió, ella es media zen y siente una gran amistad por Valeria, la acompañó en momentos difíciles, pero Valeria está en competencia. Tiene amigas que podrían ser competencia también, pero no lo son y se ayudan, se acompañan. Yo hablé con Valeria después de que cambiara su fecha del show y le dije que es la mejor, la que más vende, la más popular. Todo eso está perfecto, pero uno puede convivir. Y después la bloqueé, es verdad, porque no tengo más ganas de hablar. Le deseo lo mejor y lamento que se haya caído tantas veces su streaming, pero es así, Valeria siempre cree que la mejor es ella. El show no era en vivo, estaba grabado así que podía ponerlo cualquier otro día. La ticketera no pone los horarios del artista. Fue un capricho de diva. En Las elegidas, en el Teatro Colón, fueron todas vestidas de verde y Valeria fue de rojo".

Para dar otro ejemplo del comportamiento de Lynch, relató: "Un día yo tenía la cara roja porque me estaba haciendo un tratamiento por la rosácea y la chica que estaba maquillando a Valeria le dijo que esperara un momento que me iba a poner un producto a mí. Valeria le dijo que no, que terminara primero con ella. Eso la pinta. Además creo que algo le debe pasar con Patricia, la debe ver como una amenaza. Por ejemplo, Valeria dice que vuelve al rock, ¿qué rock? No quiero hablar más con Valeria, pero le deseo lo mejor".

Mediavilla reveló que hacía dos meses que habían pedido la fecha del streaming, el 7 de agosto. "Ahora lo hacemos el 14 de agosto, a las 19, en vivo, con nuestra banda. Patricia pasó toda la semana angustiada. En la última charla que tuve con Valeria, le dije que me parecía que estaba mal lo que estaba haciendo porque hacés una promoción de dos meses y en la última semana se consolidan las ventas. Y repito que es la mejor artista argentina, nunca desafina, es la que más discos vende, la que tiene público más fiel e hizo una carrera internacional".

Finalmente, le respondió a Marcelo Polino que había dicho que tanto él como Patricia Sosa eran bravos. "Con Polino tenemos un trato excelente, pero siempre dice pavadas porque es parte de su juego. Ni Patricia ni yo nunca le hicimos desplantes a nadie".