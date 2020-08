Marcelo Polino fue muy duro con Patricia Sosa y su marido, Oscar Mediavilla Fuente: LA NACION

6 de agosto de 2020 • 15:25

"Valeria Lynch es muy buena compañera y es la persona más generosa del mundo. Por eso me sorprendieron los dichos de Patricia Sosa, que dio una versión diferente", dijo Marcelo Polino en Intrusos, el ciclo que Jorge Rial conduce en América. "Ya en el Cantando por un sueño, hace unos años, la relación entre ellas no era buena. Valeria es como de mi familia. Una vez la reemplacé en el jurado del Cantando y le pedí referencias de los participantes, porque yo no conocía la evolución de todos. Y ponele que me dijo que el más flojo era el 2. Entonces le di la devolución de acuerdo a eso. Y cuando le tocó a Patrica, dijo maravillas, que volaban ángeles en el estudio, que ya le grabaría un disco. Me hicieron la cama y quedé como un tonto. Yo creo que Patricia Sosa y Oscar Mediavilla son los problemáticos".

Además, el periodista dijo que no tiene una visión optimista sobre el posible regreso de "Bailando por un sueño" este año. "Es un reality de mucho contacto y que haya gente en el estudio es parte del show. Todo un engranaje. No lo veo factible que vuelva pronto si no aparece la vacuna contra el Covid-19. La verdad es que nunca sentí que estuviéramos cerca de salir al aire. Se habló de un ciclo de humor y estaría bueno porque permitiría la vuelta de Marcelo Tinelli como una figura para el canal. Pero más allá del deseo de la empresa y de quienes necesitamos trabajar, necesitamos un protocolo aprobado por el Gobierno".

Sobre los rumores del posible reemplazo a Moria Casán en el jurado del Cantando, Polino aseguró que nunca lo convocaron. "Primero que Moria se queda, pero además nunca me llamaron. Sé que fui tendencia en Twitter ese día que Moria se enojó con Laurita, pero fue algo de las redes".

Finalmente, Marcelo habló sobre la temporada de verano que hizo en Mar del Plata con Antonio Gasalla y que se levantó a mediados de enero. "No se sentía bien, tenia lastimaduras en sus piernas. Antonio tiene cáncer de piel y una vez se le pegaron las medias, le salió sangre. Estaba complicado. No me sorprendió que levantara la temporada porque yo estaba ahí y veía que no estaba bien. Ahora está mucho mejor".