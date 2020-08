El enojo de Patricia Sosa con Valeria Lynch: "me clavó un puñal en el corazón"

Patricia Sosa contó en Intrusos que se sintió traicionada por Valeria Lynch Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

4 de agosto de 2020 • 16:18

Patricia Sosa y Valeria Lynch habían tenido algunas diferencias pero pasaron. Esta vez, el desplante de Valeria hizo que Patricia tomara la decisión de bloquearla y dejar de considerarla su amiga. ¿Qué fue lo que sucedió? Valeria Lynch iba a hacer un show por streaming el pasado 31 de julio pero por problemas técnicos debió suspenderlo. Y eligió hacerlo el 7 de agosto, a la misma hora que Patrcia tiene el suyo. Bueno, que tenía, porque decidió cambiarlo al 14 de agosto, a las 21.30.

"Tener que hacer esta nota para contar que tuve que pasar la fecha del streaming me pone muy triste, y no por pasar la fecha, porque es una tontería reprogramar sino por esa traición fea de esta supuesta amiga y que no le importa nada", dijo Patricia Sosa en Intrusos (América), visiblemente conmovida.

La cantante contó que Valeria le mandó un mensaje diciendo que tenía que reprogramar y que había decidido hacerlo el 7 de agosto, a la misma hora que del show de Patricia. "Me dijo que la ticketera le ofreció esa fecha y que no tenía otra posibilidad. Oscar (Mediavilla) llamó a la ticketera y le dijeron que de ninguna manera, que la artista puso la fecha y que era intransigente, que no quería moverse de ahí. Es horrible la traición de Valeria. La llamé, le dije que era una pena lo que había pasado y que me perjudicaba, porque la última semana de venta es fuerte. Me vine de Córdoba, donde estaba haciendo la cuarentena, para tocar con mi banda entera que hace cinco meses que no trabaja y se necesitamos recaudar para que todos tengan su parte. Y la verdad es que tenemos parte del público en común. Hay gente que dijo que sacó entradas para los dos shows, el mío y el de ella".

Emocionada hasta las lágrimas, Patricia relató que esa actitud de Valeria la puso muy triste. "Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria y ahora entiendo que ya no es mi amiga porque no se actúa así con los amigos. Cuando sufrí esos desplantes yo seguí insistiendo porque si en una relación alguien no pone amor, el otro tiene que poner el doble hasta que te das cuenta que no funciona. Y me cayó la ficha: a ella no le importa. Esta es la única manera de ingresos que tenemos. Y necesitamos apoyarnos entre los artistas. Me llamaron muchos amigos para decirme que no entendían por qué Valeria había actuado de esa manera. Me perjudicó muchísimo, pero más en lo moral porque lo otro se acomoda. Me clavó un puñal en el corazón. Terminé diciéndole que le dejaba la fecha. Ella siguió escribiéndome pero bajé el telón y la bloqueé. Me di cuenta que la amistad era solo de mi parte".

Hace algunos años también habían tenido diferencias. "La reconciliación, en ese momento, la fomenté yo. La esperé en la puerta de su camarín y charlamos porque la quise mucho. Pero el capricho de querer ponerme el pie encima es falta de código. No se me ocurriría poner la misma fecha que ya tiene otra colega. Cuando estuvimos en el Teatro Colón ella humilló a Karina, "La princesita", y yo la justifiqué. Por ahí son mañas de diva antigua. Pero además dijo que quería hacerlo sola. Con las otras colegas nos miramos y no lo podíamos creer. Valeria es egoísta y solo piensa en ella. Muy fea actitud, así no se actúa. Me cansé y la bloqueé. No quiero ningún mensaje suyo más".