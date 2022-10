Otra denuncia contra Bill Murray: Seth Green dijo que el actor lo maltrató cuando era niño: “Me tiró al tacho de basura”

escuchar

Bill Murray es uno de los actores ícono de Hollywood. Con una carrera que atraviesa varias décadas, el intérprete de El día de la marmota es de los favoritos del público, y varios directores lo tienen como uno de sus nombres fetiche. Pero en contraposición con su buena imagen como actor, hubo artistas que compartieron momentos no muy gratos junto a él. Recientemente Geena Davis reveló una situación muy incómoda, y a esas palabras se suma ahora otra denuncia por parte de Seth Green, quien recordó un episodio en el cual sufrió el maltrato de Murray.

Seth Green AP

En una nota con el ciclo Good Mythical Morning, el actor y guionista Seth Green recordó un momento en el que siendo un niño, debió tolerar una reacción extremadamente inapropiada por parte de Murray. De ese modo, Green contó: “Cuando tenía nueve años, hice un spot en el Saturday Night Live, sobre qué pensaban los niños con respecto a las fiestas de navidad”. En esas grabaciones, Murray era el anfitrión del ciclo, y el altercado dio inicio de una forma totalmente inesperada, “Él me vio sentado en el brazo de su silla e hizo un verdadero escándalo sobre por qué yo estaba ubicado ahí” , explicó Green, y agregó: “Y yo estaba tipo ‘esto es absurdo, estoy apenas en el brazo de este sillón, hay muchísimo más espació acá', pero él solo decía que era su silla”.

La madre de Green, que se encontraba en el lugar, le pidió a su hijo que dejara ese sillón, pero el niño se negó a cambiarse de lugar, algo que desató la ira de Murray: “Entonces me agarró de los tobillos, me colgó sobre un tacho de basura y dijo “la mugre se tira acá”. Yo estaba gritando, y revoleaba mis brazos. Luego me tiró al tacho de basura, yo estaba horrorizado. Salí corriendo, me escondí debajo de la mesa del camerino de vestuario, y simplemente me puse a llorar”.

Este episodio sale a la luz pocos días después del hecho denunciado por la mencionada Geena Davis. Según la actriz, su mala experiencia ocurrió en el rodaje del film No tengo cambio. Allí comenzó una primera e incómoda reunión que tuvo con su compañero en la suite de un hotel y luego, continuó durante el rodaje cuando Bill le gritó repetidamente frente a todo el equipo de trabajo.

Geena Davis reveló un incómodo momento que vivió debido a Bill Murray

“Le presentan a Murray en una suite de hotel, donde él la saluda con algo llamado The Thumper, un dispositivo de masaje que insiste en usar con ella, a pesar de su insistente negación. Más tarde, mientras están rodando en el lugar, Murray busca a Davis en su camarín mientras ella estaba esperando su vestuario, y comienza a gritarle por llegar tarde. Continúa gritándole mientras se apresura al set e incluso cuando llega allí, frente a cientos de actores, equipo y gente que pasaba por allí”, resume The Times UK mientras la propia víctima confirmaba la situación.

“Eso fue malo. La forma en que se comportó en la primera reunión. Debería haberme ido o defendido profundamente, en cuyo caso no habría obtenido el papel. Podría haber evitado ese trato si hubiera sabido cómo reaccionar o qué hacer durante la audición. Pero, ya sabes, yo era tan poco conflictiva que simplemente no lo hice”, confesó Davis.

“Imperdonable e inaceptable”: Lucy Liu recordó su altercado con Bill Murray durante el rodaje de Los ángeles de Charlie IMDB.com

La actriz no es la única que tiene un mal recuerdo del actor. Lucy Liu reveló, en un episodio del podcast Asian Enough de Los Angeles Times, que Murray la insultó en el set de Los ángeles de Charlie. “Mientras rodamos la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no entraré en detalles, pero siguió y siguió”, dijo la estrella en ese momento. A diferencia de Davis, Lucy sí reaccionó en el momento: “No iba a quedarme sentada allí y aceptarlo. Entonces sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me retiraría, y tampoco debería haberlo hecho”.

Sin llegar a la violencia física, Scarlett Johansson también recordó alguna vez lo complicado que fue para ella filmar Perdidos en Tokio junto a Murray. “Fue un rodaje difícil para mí. Me sentí un poco fuera de onda. Tenía 17 años cuando hice esa película, ya sabes”, admitió hace un tiempo. Cuando se le preguntó por qué se había sentido de esa manera, la actriz mencionó que una gran razón era la personalidad excéntrica de Murray, que tenía mucha energía y era propenso a cambios repentinos de humor. También dijo que se sintió “un poco aislada” porque todos en el set idolatraban mucho al actor.

