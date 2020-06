Pablo Alborán habla de su homosexualidad por primera vez

Pablo Alborán

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual", explica Pablo Alborán en un video de más de tres minutos. "Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", dice luego y agrega: "En mi trabajo, en mi compañía de discos (...) jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".

El músico afirma que el mundo está en un momento convulso "con algunas noticias agridulces". "Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace felices", reflexiona. "Siempre he luchado en contra de toda expresión en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el machismo, la xenofobia, la transfobia... cualquier tipo de odio", remarca. Por eso, dice, quiere que su grito "sea más fuerte y tenga más peso".

Alborán asegura que el paso lo ha dado más que nada por él mismo. "Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y sobre lo que hay alrededor, que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad o el idioma porque la música es libre y quiero ser igual de libre que en mis canciones", asegura.

"Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público", relata, dando las gracias por el cariño recibido y "por el apoyo incondicional" que le dan sus seguidores. "A vivir, que la vida se va", finaliza.

"Todo esto lo hago por mí"