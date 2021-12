Pachu Peña recordó sus días en el colegio junto a Fito Páez

Son varios los artistas argentinos que se conocen desde antes de ser famosos, y dentro de esa lista, se encuentran Fito Páez y Pachu Peña. El músico y el humorista, ambos oriundos de Rosario, fueron a la misma escuela y compartieron algunas experiencias de la infancia juntos.

“Sí, fui al colegio con Fito Páez”, afirmó Peña durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Yo iba a la mañana y él iba a la tarde. En la primaria jugábamos al fútbol, hacíamos desafíos mañana contra tarde”, recordó con una sonrisa en su rostro.

Sorprendido con el dato, Andy Kusnetzoff quiso saber algo específico: “¿Pero, Fito jugaba al fútbol?”, le preguntó al actor. “Si, jugaba bien”, reconoció él. “¿Jugaba bien?”, volvió a preguntar el conductor del ciclo de Telefe, a lo que Peña respondió: “Sí”.

“Nos fuimos de viaje de estudio en séptimo grado a Alta Gracia, en Córdoba, dos o tres días. Me acuerdo que él se había llevado la guitarra y ya tocaba temas de Sui Generis”, rememoró el exparticipante de La Academia.

A pesar de que Peña tiene algunos recuerdos alegres de Páez, hace unos años se enteró que al músico no le pasaba lo mismo. “Una noche me lo encuentro acá en Las Cañitas, en un restaurante, y le digo: ‘hola Fito, te acordás de Duran y de tal compañero?’. ‘No’, me contesta. ‘¿Te acordás de mí?’. ‘No’”, contó entre risas.

“Se le había borrado un CD de la cabeza”, aseguró el comediante de ShowMatch, haciendo reír a todos los invitados. “¡No se acordó de nada! Me tenía a mí por la tele, y sabía que era de Rosario, pero nada más”, aseguró.

Si bien Páez no lo recordaba, Peña se queda con el consuelo de haber sido reconocido por una mega estrella internacional: Luis Miguel.

“En el 94 Luis Miguel venía de gira a la Argentina y se instalaba un mes, porque iba a Córdoba, a Mendoza, a Rosario, a Buenos Aires, etc. Era fanático de VideoMatch, lo veía todos los días y se reía con nosotros”, contó quien por entonces era parte del staff de Tinelli.

Después de terminar las grabaciones de uno de los programas, Marcelo juntó a parte del equipo y les hizo una invitación. “Termina un viernes y nos dice: ‘chicos me voy a Mar del Plata, ¿quién me acompaña a ver a Luis Miguel que estoy invitado?’”, relató.

Una vez en “La Feliz”, el elenco de VideoMatch fue invitado a saludar al mexicano. “Estamos en el camarín esperándolo a Lusimi y cuando viene y me lo van a presentar dice: ‘Pachu’”, recordó con alegría. “Veía el programa todas las noches y en ese momento con Pablo (Granados) metíamos cuatro o cinco notas por semana”, concluyó.