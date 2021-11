Pampita Ardohain condujo, ganó un premio y brilló en los Martín Fierro de Cable

Después de casi dos años sin ceremonias por la pandemia de coronavirus, este martes se entregaron los Martín Fierro de Cable a lo mejor de la televisión paga de 2019 y 2020. Con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y Joaquín “Pollo” Álvarez, la tan esperada gala comenzó a las 21 desde el mítico Estadio Luna Park y la transmisión estuvo a cargo de Crónica HD, cuyo equipo informativo se llevó el Oro a la producción 2020 (el Oro 2019 fue para Bios, vidas que marcaron la tuya: Luis Alberto Spinetta).

Antes de empezar la ceremonia, que duró cerca de cuatro horas, los anfitriones de la velada desfilaron por la alfombra roja y mostraron sus looks. Enfundada en un vestido colorado con un sugestivo tajo y cola, Pampita se mostró feliz por este nuevo desafío.

Acompañada por su marido Roberto García Moritán y su hijo Bautista Vicuña (fruto de su relación con Benjamín Vicuña), la modelo expresó: “Estábamos todos esperando esta fiesta. Me encanta que me hayan podido acompañar, ellos son mis invitados por Pampita Online. Estoy con muchas ganas de llevarme la estatuilla esta noche”.

Tras posar con sus dos hombres y elogiar sus looks, Ardohain advirtió que Ana, la más pequeñita de la familia, la acompañó desde temprano. “Ana está ahí divina, muerta de risa. Me estuvo acompañando toda la tarde. En los cortes me iré a ver cómo está”, sostuvo la protagonista de Siendo Pampita.

García Moritán y Bautista Vicuña en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable Gerardo Viercovich - LA NACION

Al hablar de su reality (que ya planea una segunda temporada), la conductora hizo referencia al episodio donde su marido, Roberto García Moritán, le canta un tema: “Eso lo hace por amor, para hacerme reír y divertir. La idea de la familia es esa: hacernos bien y reconfortar el corazón. Es el rey de las sorpresas”, lanzó enamorada mientras los periodistas resaltaban lo caballero que es. “No aspiren a menos, que las traten como reinas, las cuiden y respeten”, le aconsejó Pampita a todas las mujeres del otro lado de la pantalla.

Tras asegurar que no tiene ninguna cábala para esta noche (al contrario de su compañero, el Pollo Álvarez), la conductora presentó su look y aseguró que se vendrán más cambios a lo largo de la entrega. “Las sandalias de Ricky Sarkany en rojo opaco, el vestido con cola y strapless de María Gorof y el pelo con ondas. Me siento de película. Además hay varios cambios de look que incluyen cambio de joyas. Voy a iniciar la transmisión con un vestido de alta costura de Gabriel Lage y cierro con uno de Jorge Rey”, anticipó radiante.

Pampita, con su Martín Fierro de Cable Gerardo Viercovich - LA NACION

¡Qué empiece el show!

“Vuelve el Martín Fierro, vuelve la gran fiesta de la televisión argentina. ¡Buenas noches a todos!”, lanzó Pampita Ardohain dando inicio a la gran ceremonia. Como ya lo había señalado en la alfombra roja, la conductora se cambió y apareció con un diseño de alta costura de Gabriel Lage, atuendo que fue piropeado por su compañero, Joaquín “Pollo” Álvarez.

Mientras daban comienzo a la edición número 26 de los premios a la televisión por cable, el conductor de eltrece se mostró agradecido por haber sido elegido para llevar adelante la gala de esta noche: “Estamos contentos que nos hayan elegido. Está hermosa, espléndida Carolina. Agradecemos a Aptra por esta posibilidad. Es una noche para festejar”, indicó. “La vamos a pasar tan bien, va a ser una noche llena de alegría y emoción”, agregó Ardohain entusiasmada antes de presentar a Luis Ventura, presidente de Aptra.

La gran ganadora

Carolina Ardohain no sólo fue la conductora y anfitriona de la noche sino que también estuvo ternada por su ciclo Pampita Online. “No puedo disimular los nervios. La terna es Magazine, un género que me identifica mucho y me encanta hacer”, confesó la conductora de KZO dando a entender que venía su turno.

En competencia con Re despiertos (TN), Hoy nos toca a las 10 (Canal de la Ciudad), Flor de la tarde (Ciudad Magazine) y El run run del espectáculo (Crónica HD), la modelo disparó: “Lo que tenga que ser, será” mientras le cedió el anuncio del ganador a su coequiper. “El ganador a mejor magazine 2019-2020 es... Pampita Online por KZO”, gritó Álvarez feliz por la victoria de su compañera.

Ante el aplauso de pie de su marido y de su hijo Bautista, Ardohain mostró su emoción por recibir este galardón: “¡Ay!, amo el Martín Fierro. Crecí con estos Martín Fierro maravillosos donde nos hacemos mimos todos los colegas, donde los que amamos la televisión sabemos lo que significa. Es un orgullo tenerlo en mis manos”.

Minutos después, llegó el momento de los agradecimientos. “Quiero agradecer al Ruso por esta oportunidad, a Martín Kweller también por mi casa en KZO en un principio y NET ahora. A mis amores que me han hecho la mujer que soy, mis hijos Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Ana; a mi amor que esta ahí acompañándome, Rober”, continuó mientras le tiraba un beso a su marido.

“A mi equipo maravilloso, panelistas con la mejor energía que nos dejan hacer un programa con mucho respeto y también quiero agradecer la oportunidad de poder tener en mi living a tantos actores, a tantos protagonistas de mi infancia y también de mi presente, poder mimarlos, agasajarlos, poder darles un homenaje en vida y un espacio para recorrer sus carreras, tener el tiempo de escucharlos con respeto. Me parece que es un privilegio para mí poder hacer un programa así, así que este Martín Fierro se va para casa. Gracias APTRA por darme este reconocimiento, a mis colegas en la terna también para ellos y ¿qué les puedo decir? Lo quería mucho y se va para casa. Gracias”, repitió sumamente feliz la premiada.

Pampita y su marido, un incondicional de la conductora Gerardo Viercovich - LA NACION

Mientras su co conductor la felicitaba, Pampita volvió al estrado con un comentario sobre la estatuilla: “Queda acá, nos acompaña, yo no lo suelto. Duermo así esta noche”, indicó quien después de tanta emoción le costó retomar la conducción de la ceremonia.

Ardohain y sus 13 asistentes

Casi en la mitad de la ceremonia, Carolina Ardohain apareció del brazo de Joaquín Álvarez con nuevo look. “¿Es verdad lo de los 13 asistentes?”, le preguntó el conductor en referencia a las versiones que circularon durante toda la semana sobre la cantidad de gente que iba a acompañar a la modelo al Luna Park. “Bueno más o menos, quizá son más”, lanzó Pampita, entre risas, redoblando la apuesta.

Ante la intriga de su compañero por saber el número exacto, la modelo enumeró los colaboradores que la dejaron divina. “Bueno, están los diseñadores, las personas que traen las joyas, Ana con una amiga mía, mi maquilladora, mi peinador. Somos un montón, pero es todo para ustedes, para que esta fiesta sea espectacular y para dar lo máximo acá en el escenario”, indicó Carolina desligándose de los aires de diva que quieren enmendarle.

“De verdad estás muy linda”, la piropeo el Pollo mientras ella le agradecía al diseñador Jorge Rey por el modelo con escote Marilyn. Inmediatamente, y a pedido de los integrantes de La jaula de la moda, la conductora se paseó por el escenario luciendo su gran vestido. “La ocasión lo amerita, es la gran fiesta de la televisión”, expresó con una sonrisa.