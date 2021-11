Martín Fierro de Cable: en vivo

22.00 Martín Fierro para Eleonora Cole

La conductora de LN+, Eleonora Cole, se lleva el Martín Fierro en la categoría Programa Rural por LN+ Campo.

21.48: después de un susto, el primer premio es para Chiche Gelblung

En una categoría muy peleada, Chiche Gelblung al frente del ciclo 70 20 20, se lleva el galardón a Mejor periodístico, luego de haber vivido un susto en la alfombra roja, donde se tropezó y lastimó el rostro. En un discurso muy breve, el periodista expresa: “Gracias Crónica por apostar a un programa que nació hace veinte años, y a todos los que han hecho posible esto. A la familia que siempre aguanta, pero este premio realmente es un gran, gran, gran abrazo”. A continuación, en el rubro Cultural educativo, la distinción es para Campo de de Batalla. Tomo 2, un ciclo propuesto por el Canal de la Ciudad.

21.42: el testimonio de Luis Ventura

El Pollo Álvarez le da la bienvenida a Luis Ventura, presidente de Aptra, quien expresa: “Este Luna Park por primera vez nos recibe a la gente de la industria de la comunicación. Les quiero decir que para Aptra ha sido muy difícil sortear estos dos años pandémicos, con todos los protocolos. En varias oportunidades estuvimos negociando con canales con los que que finalmente no llegamos a un acuerdo para poder volver, pero básicamente de poder reunir a la industria de la televisión por cable. Por eso les pido, que más allá de ganadores, nominados y consagrados, que disfrutemos de nuestro lugar y de esta gran noche de la industria. Por eso les quiero agradecer y decirles que la televisión por cable no es el único premio que entregará Aptra, porque el 16 de diciembre entregaremos el Martín Fierro Digital, en la provincia de Neuquén”. Por último, Ventura también anuncia el Martín Fierro Federal, que de momento aún no tiene fecha confirmada.

Ceremonia de los Martín Fierro de Cable

21.38: empieza la ceremonia

Con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y Joaquín “Pollo” Álvarez, los galardones que reconocen lo mejor de la televisión por cable dan inicio en lo que es una de las primeras entregas de premio en el marco de la pandemia. La velada, que se transmite desde el Luna Park, estará compuesta por 33 ternas, en la que estarán presentes los canales más importantes de la televisión paga. En la presentación, Pampita expresa: “Vuelve el Martín Fierro, vuelve la gran fiesta de la televisión argentina. Un evento tan prestigioso donde al fin, nos podremos ver cara a cara”. Entre las novedades de la velada, los conductores anuncian que habrá dos Martín Fierro de Oro, uno por el 2019 y otro por el 2020, ya que esta ceremonia distingue a los ciclos de ambos años.

Ceremonia de los Martín Fierro de Cable

20.30: llega Pampita Ardohain, la conductora

De rojo y con su clásica y radiante sonrisa, Pampita desfila por la alfombra roja, saluda a su hijo Bautista y describe su look.

Pampita

20.15: Roberto García Moritán y Bautista, en la alfombra roja

A las 20 empieza la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Cable 2021, que premia lo mejor de la producción de las temporadas 2019 y 2020. El marido y uno de los hijos de Carolina “Pampita” Ardohain dan el presente y hablan con los conductores de la previa de la ceremonia principal. Roberto García Moritán y Bautista hablan de cómo se preparó Pampita para conducir la ceremonia con Joaquín “El Pollo” Álvarez. “Estaba muy contenta y yo muy orgulloso de todo lo que viene haciendo como conductora, así que la sigo con admiración. La vi estudiando con el Pollo en casa, mucho profesionalismo”, señala García Moritán. Luego, Bautista revela una intimidad de los looks de su mamá: ”Siempre me pregunta antes de ponerse cosas y le doy mis consejos”. Luego, Bautista se refirió al “debut” como cantante del marido de su mamá en el reality Siendo Pampita: “Lo vi cantando, me pareció raro pero estuvo muy bien de su parte”. Enseguida, Roberto añade: “Debut y despedida. Es una expresión de amor que no tiene otra intención que reírnos de nosotros mismos. Quería mostrar que por ella estoy dispuesto a hacer cualquier papelón. Nosotros somos la cábala de Caro”.