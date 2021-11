Martín Fierro de Cable: ganaron LN+ Campo y Mariana Arias

Finalmente, después de tantos meses de espera e incertidumbre, se entregaron los Martín Fierro de Cable. En una edición novedosa (ya que premia lo mejor del 2019 y 2020 y tendrá dos Martín Fierro de Oro), LN+ recibió su primera estatuilla de la noche pasadas las 22.

Eleonora Cole

En el rubro a Mejor programa rural, La Nación + compitió con Bichos de campo (Metro) y Aromas del terruño (Canal Rural), quedándose con el premio por su ciclo LN + Campo. Súper emocionada, su conductora Eleonora Cole subió al escenario y expresó su felicidad por semejante reconocimiento. “Muchas gracias, estamos muy felices. La verdad que no lo esperábamos”, indicó sorprendida pero muy contenta.

Y enseguida vinieron los agradecimientos formales: “Gracias a todo el equipo del programa. Gracias por la confianza a LN+. Lo decía la vez pasada, LN+ es un canal joven, que este año pegó un estirón, creció fuerte, rápido, y la verdad es que está muy bien. Para todos mis compañeros y compañeras, por este año maravilloso, también este Martín Fierro es para ustedes”, advirtió.

En el plano personal, la periodista hizo una mención especial para todos los televidentes y le dedicó unas emotivas palabras a su familia: “También a todos los que nos siguen y acompañan, y en lo personal agradecer a los cuatro amores de mi vida, mi marido y mis tres hijos, gracias de corazón”, remató emocionada.

Mariana Arias

Otra de las mujeres fuertes de LN+, Mariana Arias, fue premiada por su labor en el ciclo Como mujer, un programa que cuenta historias de mujeres que inspiran a otras. “¡Guau!, no puedo creerlo. Estoy muy feliz, muy feliz”, expresó Mariana Arias, entre lágrimas.

Mariana Arias ganó por su ciclo de entrevistas Como mujer Captura

“Esto es de toda LN+ que me dio la oportunidad de crecer desde el primer momento. Cada uno sabe lo que hizo para que esto tuviera su curso. Como mujer es un programa que visibiliza historias de mujeres. Sabemos que es importante porque para nosotras no nos es tan fácil avanzar, ir por nuestros sueños. Muchísimas gracias Aptra por este reconocimiento, porque también es un reconocimiento a todas esas mujeres y sus historias, esas mujeres que salen adelante”, reflexionó.

Como mujer no sólo es un programa que le permite inspirar y ayudar al género femenino sino confirmar su vocación periodística, labora que se permitió desarrollar luego de la carrera como modelo que encaró por años. “Vengo de la moda y no fue fácil para mi reconvertirme, así que gracias a todos ellos que me ayudan todos los días a hacerlo”, confesó mientras nombraba a las autoridades del canal, a sus productores y compañeros. Por último, Mariana hizo una mención especial al canal que le abrió las puertas: “Gracias LN+ por este crecimiento que está teniendo hoy con Juan Cruz Ávila; todos ellos me rescataron en momentos difíciles. Gracias a mi hija que es y será toda mi vida mi faro”, concluyó con la voz entrecortada.