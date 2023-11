escuchar

Romántica empedernida, Carolina Pampita Ardohain parece haber nacido para estar en pareja y ser mamá. Parecía haberlo logrado con Benjamín Vicuña, pero las cosas no salieron como ella lo había soñado. Luego, tras algunos traspiés amorosos, conoció a Roberto García Moritán y supo que el amor de su vida era él.

“Lo amo con locura. Conocerlo fue una alegría en mi vida. Lo esperé, lo busqué, lo deseé, se lo pedí a Dios, a mi hija que está en el cielo, a todos. Quería este amor, quería esta calidad de amor”, dijo, muy emocionada, Pampita cuando conducía el reality El hotel de los famosos (eltrece). Sí, hacía referencia a García Moritán, el hombre que le trajo la calma y curó sus heridas amorosas.

Pampita y el empresario gastronómico se conocieron a mediados de 2019 gracias a una amiga en común, Oriana Montanelli. “Le pidió mi teléfono a una de mis mejores amigas, que no me iba a recomendar cualquier cosa y me dijo: ‘Tengo un amigo que te quiere conocer y yo creo que te va a gustar. Es educadísimo, caballero, una persona de bien, no quiere joder, está en un momento de su vida que quiere encontrar a alguien para enamorarse. Yo le había agarrado el gustito a la soltería, pero igualmente empezamos a hablar por Instagram porque él estaba de viaje en Perú y me manda fotos de comida peruana”, contó ella en el programa Noche al Dente. La primera cita fue en agosto y cuando se vieron el flechazo fue mutuo . “Fue en mi casa y él llegó con una caja de regalos y entre eso trajo una espuma de baño. ¡Qué fe se tenía!”, dijo entre risas. “Fue como si nos conociéramos de toda la vida”, recordó ella de ese primer encuentro y enseguida se presentaron las familias. “Siento que este amor es diferente, por eso quiero hacer las cosas bien”, decía ella, tras conocerlo.

Al tiempo se fueron de vacaciones a Punta Cana, República Dominicana, donde él le pidió la mano y, con la ayuda de sus amigas, preparó un compromiso sorpresa soñado, en la playa, con velas, globos, fuegos artificiales, música de violines en vivo y anillo incluido. Todo muy romántico. La boda fue en noviembre en el Palacio Sans Souci. Ella lució un vestido de Gabriel Lage y tuvo siete testigos y García Moritán, seis. Con casi 600 invitados, tiraron la casa por la ventana, aunque la boda fue solamente por Civil porque ambos son divorciados. La convivencia fluyó enseguida, ensamblaron familias y durante un viaje a México para el día de su cumpleaños, 17 de enero, Pampita anunció que estaba embarazada de una nena . Ana nació el 22 de julio de 2021 y la conductora posteó en sus redes: “Enamorados, embobados, así estamos con Robert, no podemos creer”.

Sus primeros amores

Pampita y Martín Barrantes, un matrimonio que terminó en escándalo y denuncias

Pampita conoció a su primer amor, en La Pampa cuando se anotó en un concurso de belleza que organizó una marca, ganó y se enamoró del gerente de marketing de esa marca, Sebastián Vivona. Juntos se vinieron a Buenos Aires y durante algunos meses ella trabajó en un local de ropa en Galerías Pacífico. Estuvieron juntos casi un año. Luego, en un viaje a Punta del Este, conoció a Nicolás Palacios, un surfer y empresario gastronómico, que era hijastro de Franco Macri, pero la relación duró apenas un verano.

En 2000, en sus épocas de modelo top, conoció al polista Martín Barrantes. Primero fueron amigos, pero después la relación se transformó. El romance comenzó durante un viaje a Inglaterra, casi un año después. Se casaron en octubre de 2002 y fueron felices por algunos meses. El matrimonio se rompió en muy malos términos, a mediados de 2004, cuando Pampita ya había conocido al actor chileno Benjamín Vicuña. De hecho, Barrantes le inició juicio por adulterio y lo ganó porque la modelo quedó embarazada de Vicuña cuando todavía no habían salido los papeles de divorcio. Muchos años después, en el programa Pampita online, ella decía: “Vamos a contar esta historia que hasta el día de hoy sigue tergiversada. Me separé, conocí a otra persona, rehice mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo. Con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba separada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. No sabía que había ciertas reglas o que me podía pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley”.

Un gran amor

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña formaron una sólida pareja, pero su separación fue muy escandalosa Archivo

Pampita y Vicuña se conocieron a fines de 2004 en Salta, durante una entrevista para un programa que ella conducía y nunca salió al aire. El flechazo fue inmediato , aunque el romance se mantuvo en secreto durante algunos mese, hasta que ella quedó embarazada. Se instalaron en Chile y tuvieron cuatro hijos: Blanca, que nació el 15 de mayo de 2006; Bautista, el 29 de febrero de 2008; Beltrán, el 8 de junio de 2012, y Benicio, el 12 de octubre de 2014. Durante diez años fueron una pareja sólida y se mostraban muy compañeros y compinches. Él viajaba por el mundo para trabajar en películas, novelas y obras de teatro, y ella

lo acompañaba y se ocupaba de la familia. Por él, Pampita dejó a un lado su carrera profesional.

Todo fue felicidad hasta que, a los 6 años, Blanca se contagió un extraño virus durante unas vacaciones en México y falleció de una neumonía hemorrágica. La tragedia golpeó a la pareja, pero siguieron juntos.

Aunque nunca se casaron, festejaron diez años de amor con una fiesta para 200 invitados en 2015. “Estamos re contentos de cumplir diez años de amor. Queremos casarnos, pero no este año porque Benicio es tan chiquito que no puedo ni pensar en la organización de un casamiento, ni seguir agrandando la familia. Aunque no lo descartamos, somos muy padrazos”, decía ella en ese momento.

Sin embargo, se separaron en medio de un escándalo, un año después. Entonces Vicuña estaba filmando la película El hilo rojo, junto a la China Suárez. Un día Pampita fue a visitar a su pareja y los vio a los dos solos en el motorhome, en una situación sospechosa. “Entré y vi lo peor que una mujer puede ver, y había olor a sexo”, dijo en ese entonces. Vicuña y la China negaron todo y ella insistía en que estaban descansando “comiendo una palta y abrigados con una manta amarilla, de Nepal”. Un año más tarde, con el estreno de la película, blanquearon la relación.

Durante los primeros años Pampita y Vicuña tuvieron una relación muy tirante que disimulaban por los hijos, pero hoy, pasado ya el tiempo, se llevan muy bien.

Buscando un amor

Pico Mónaco y Pampita, una relación con muchas ideas y vueltas HOLA

Tras su separación de Vicuña, Pampita tuvo varias relaciones. Algunas fueron secretas y otras duraron lo que un suspiro. Una de esas relaciones cortas fue con Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand, quien lo anunció en uno de sus almuerzos, al pasar. Pero al mes ya estaban separados. Cuando le preguntaron en alguna entrevista a Pampita por Viale, la modelo dijo: “No tuve suerte, qué va a ser”.

A fines de 2016, Pampita empezó a verse a escondidas con el extenista Juan Pico Mónaco. Confirmaron el secreto a voces con un viaje a Ibiza, España, y ella después lo acompañó en algún torneo. Fue un noviazgo de muchas idas y vueltas, pero estuvieron juntos casi dos años. Dicen los íntimos que ella quería formalizar, pero él no.

Luego tuvo un par de encuentros con el polista Pablo Pieres, pero la relación duró poco. Otro amor fugaz -de cinco meses- fue con el empresario Mariano Balcarce. Fue un romance que no prosperó, según ella, porque estaban en otra sintonía. “Nos estábamos conociendo, los dos trabajamos un montón. Yo tengo ShowMatch dos noches y él tiene tres noches un bar. Así que solo había dos noches para estar de novios, pero además hay que dedicarle tiempo a los hijos”, decía ella en ese momento.