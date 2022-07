Pata Villanueva recibió el alta, luego de varios meses de internación en un centro de rehabilitación

A casi un año y medio del accidente que casi le cuesta la vida y luego de haber superado una hemorragia intestinal, Pata Villanueva fue dada de alta. Así lo confirmaron este viernes en Intrusos en el Espectáculo.

La periodista Nancy Duré, que integra el panel del ciclo de América TV, confirmó la buena noticia con Robertino Tarantini, hijo de la exmodelo y el exfutbolista Roberto Tarantini. Además, expresó que la exmodelo continuará su recuperación de forma ambulatoria en su domicilio .

“ Sigue la recuperación en la casa para rehabilitar el brazo y la pierna, que era lo que le había quedado afectado de aquel accidente ”, explicó Duré luego de leer el mensaje del músico, quien además resaltó que están felices por el avance de Villanueva. La exmodelo se encuentra en su casa rodeada de sus afectos, completó la información.

El 5 de febrero de 2021, una noticia conmocionó al mundo del espectáculo: Villanueva cayó por la escalera en su casa en Punta del Este y debió ser internada de urgencia. Estuvo en coma varios días con una fractura de cráneo y, al mes, debió ser operada para reemplazar el hueso craneal. Acompañada por sus afectos más cercanos, la exmodelo desde entonces se refugió en los amigos y la familia y evitó a la prensa todo lo que pudo.

El 5 de octubre, Robertino le dedicó en su cuenta de Instagram un mensaje por el día de su cumpleaños en el que daba cuenta de su lenta recuperación. “¡Feliz cumpleaños, mamita! La vida te dio una nueva oportunidad. Hoy estamos todos seguros que con tu energía, fuerza, sonrisa, tu buena voluntad y toda la gente que te ama, ya pronto te recuperarás. Todavía falta, pero estás acá y nos haces feliz día a día”, escribió el músico y conductor.

Pata Villanueva se recupera del accidente que casi le cuesta la vida Instagram: @robertinot

El jueves 21 de octubre, Villanueva debió enfrentar otro duro embate: fue internada de urgencia en el Hospital Alemán y días más tarde tuvo que ser operada por divertículos. A eso se sumó una hemorragia intestinal que complicó aún más su cuadro.

Villanueva había salido bien de la intervención de divertículos y presentaba una importante mejoría una semana después, a tal punto que ya podía comer por sus propios medios alimentación sólida, pero con el correr de los días la situación fue empeorando, y el 29 de octubre la exmodelo estaba en estado crítico tras una infección generalizada. Incluso, se llegaron a pedir cadenas de oración por ella. Afortunadamente una semana después su cuadro mejoró y pudo superar el delicado momento de salud.

“Mi mamá es un toro”

Al cumplir un año del accidente, en febrero de este año, Robertino habló sobre la recuperación de su madre: “Ahora está en una clínica de rehabilitación, empezando a pararse y hacer un poco de gimnasia porque estuvo cinco meses en cama (…) Tiene paralizado un brazo y una pierna. Tiene un problema de disfonía, pero habla y contesta perfecto. Su condición cognitiva está perfecta. Mi mamá es un toro. (...) Ella no llego a enterarse lo grave que estaba. Sabe que se pegó un palo, que tiene que hacer kinesiología, es una santa. Está bien de ánimo”.

Tras recordar cómo se produjo la caída que la dejó internada, el músico habló de su estrecha relación con su madre. “Somos básicamente la misma persona. Tenemos un cordón muy unido, somos amigos. Nos queremos mucho”, confesó y destacó una singular enseñanza: “Yo con esto llegué a una conclusión: no te podés meter en el destino de nadie, y tampoco podés llorar por cosas que no están pasando. Mientras haya esperanzas, las cosas suceden”.

Robertino junto a su madre instagram.com/robertinot

“Nosotros nos tuvimos que acostumbrar a muchas vidas de mamá. Que un día se casaba y se iba a México 20 años. Con el último marido se conocieron y se casaron al otro día, estuvieron 15 años. Así que esta es una nueva vida”, agregó quien remarcó que a pesar de todo Villanueva siempre estuvo presente en su crianza. “Papá estuvo un poco menos presente por el tema del fútbol, estaba más ausente por los viajes”, recordó dando pie a la conductora del ciclo a indagar un poco más por la relación actual entre su madre y el exfutbolista.

“Ahora papá no tiene buena relación con ella, yo tampoco tengo buena relación con papá”, sorprendió mientras desmentía que el deportista los haya ayudado cuando ocurrió el trágico accidente. “Yo le pedí si podía hacer algo y lo hizo pero no fue determinante. Tocamos puntas por todos lados. Cuando llegamos a Punta del Este me pegó mal porque yo hubiese ido remando. Por suerte conseguimos los permisos, un avión privado, entonces agradezco todos los días esa posibilidad”, expresó conmovido.

Respecto a los motivos por los que sus padres no han podido limar asperezas después de tantos años, explicó: “Hay como un rencor entre ellos. Yo creo que exagera mucho papá y tiene cosas en la cabeza que no son correctas. Mamá no es una mala mina como él piensa y como piensa la [actual] mujer de papá. A mí me criaron para defender a las mujeres, el me crio así. Así que cuando se mete ahí, conmigo ya sabe”.