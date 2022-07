El Hotel de los Famosos: el gravísimo accidente que dejó a Melody Luz fuera de competencia

En el programa emitido el martes, Martín Salwe consiguió la segunda inmunidad de la semana, pero eso no significó que tuviera asegurada la paz dentro de El Hotel de los Famosos. El locutor de ShowMatch fue el responsable, junto con Emily Lucius, de haber puesto miel y barro en las camas de sus compañeros y haberle agregado sal al agua que Silvina Luna, entre otros, utilizaban para preparar sus infusiones. Este miércoles, los dos huéspedes VIP invitados, Luna y el Turco García, se vengaron y le tiraron sus tres pares de zapatillas al agua.

A pesar de haber comenzado él con las bromas, el locutor no se tomó el chiste de sus compañeros de la mejor manera, y aseguró que ahora es él quien sufre de bullying dentro de la casa, como en su momento ocurrió con el gran favorito del público, Locho Loccisano.

Pero más allá del malhumor de Salwe, el programa del jueves estuvo signado por un gravísimo accidente . Todavía faltaba definir cuál de los participantes iba a quedarse con la última inmunidad de la semana. Para definirlo, Alex Caniggia, Lissa Vera, Walter Queijeiro y Melody Luz se batieron a duelo en el laberinto.

El desafío terminó de la peor manera. Mientras debía pasar por una viga muy angosta cargando dos baldes de agua, la bailarina trastabilló y cayó violentamente el piso, tras golpear sus piernas y su abdomen con las vigas.

Debido al grave accidente, y a que Melody quedó tendida en el piso, llorando de dolor, el conductor, Chino Leunis, decidió suspender el desafío.

Al darse cuenta de lo que le había pasado a su novia, Alex corrió a asistirla, junto a Lissa. Mientras una enfermera la atendía y su novio intentaba calmarla, la bailarina, entre quejidos y llanto, anunció que se daba de baja de la competencia. “Me guardo para el Laberinto”, repetía una y otra vez.

Lissa Vera y Melody Luz en plena competencia

El momento en el que Melody Luz pierde el equilibrio y cae sobre la viga

Alex la ayudó a levantarse e intentó contenerla. Cuando la enfermera le bajó la calza, se dieron cuenta de que se había cortado con el filo de la viga. “¡Está muy feo! ¡Me tienen que coser!” , comenzó a gritar la bailarina, en shock, mientras su novio le pedía que no mirara . “¡Saquen a la gente! Es un corte profundo. ¡Saquen a la gente!” , insistía Melody, que se encontraba rodeada por las cámaras y algunos de sus compañeros.

La bailarina, antes de ser asistida

La bailarina debió ser trasladada en ambulancia hacia una clínica, y su novio la acompañó. Allí le practicaron una sutura. “No es una lesión grave ni que represente un riesgo mayor para ella”, aseguró Leunis, en diálogo con los participantes.

Melody Luz, asistida por la enfermera del hotel y por su novio, Alex Cannigia

“Estoy inquieto, enojado y frustrado por la situación, porque es algo que no me pasó a mí, sino a otro. Y eso es peor para mí. Estoy triste y preocupado. Estuvo tres meses como una gladiadora y por un palo de mierda, que quede afuera así, me mata. ¡Hizo cosas mucho más difíciles que esa! ”, explicó el heredero de Mariana Nannis.

Melody y Alex

“ Estoy muy preocupado. Cuando quiero a una persona, o la amo mucho, como le debe pasar a cualquier ser humano, me imagino, te pone triste si le ocurre algo. Ella es mi novia, el amor mío, y estoy angustiado ”, agregó.

Tanto él como Lissa y Queijeiro decidieron que la inmunidad quede en manos de la bailarina, para que pueda recuperarse.

Sin embargo, al llegar al hotel, los concursantes le revelaron lo ocurrido al Turco, y el exfutbolista les planteó otro panorama: “Si se le cortó el aductor, se lo tienen que coser y tiene al menos tres meses de recuperación para volver a tener una vida normal”, les aseguró.

Melody finalmente regresó al hotel, y les contó a sus compañeros la situación. “Me dieron seis o siete puntos. Solo me duele un poco el muslo, pero me recomendaron que camine para que no se me endurezca la cicatriz ”, intentó tranquilizarlos.

“E l momento en el que más me dolió fue en el del golpe, pero pensé que había sido solo eso, un golpe. Y cuando Celeste, la enfermera, me baja la calza, veo que tengo un tajo grande, así que enseguida me limpiaron la cicatriz. Fui al hospital y justo me tocó una médica muy crack que me hizo una sutura interna. Me quedo tranquila con que solo fue un corte externo de piel ”.

Salwe se mostró muy preocupado por saber si la bailarina seguía o no en competencia, y Leunis les informó los pasos a seguir: “ No hay comprometidos músculos y no hay lesión ósea. Tiene que tener, naturalmente, 48 horas de reposo para que los puntos tomen bien. Luego, vamos a hacer una junta médica para analizar cómo sigue. Por lo pronto, ella sigue en el Hotel ”.

Por la noche, una nueva visita llevó algo de alegría al Hotel. Lowrdez Fernández ingresó cantando el clásico “Guapas” y llevando consigo cervezas, chocolates y golosinas. Por supuesto, la noche terminó con un exclusivo show de Bandana.