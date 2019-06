Patricia Sosa habló de su pelea con Valeria Lynch y de cómo se amigaron

Un abrazo fue suficiente para superar el distanciamiento

A la salida del teatro y decidida a cerrar un capítulo de su vida, Patricia Sosa habló con Intrusos (América) y no esquivó las preguntas sobre la actualidad de su relación con Valeria Lynch , de quien había estado distanciada durante un tiempo. "Un día nos encontramos, nos miramos, nos pusimos a llorar y nos abrazamos", aseguró la interprete de "Aprender a volar".

Recordemos que Patricia había contado detalles sobre el conflicto en el programa de Mirtha Legrand : "Me trató muy fríamente en el cumpleaños 80 de Raúl Lavie y la borré de Twitter. Éramos amigas y no sé por qué se fue desgastando la relación". Mientras que Valeria Lynch, en el ciclo radial de Marcelo Polino había dicho: "Me supera todo esto".

¿El conflicto? Muchos aseguran que habría tenido que ver con que Lynch se opuso siempre a que Karina la Princesita fuera parte de Las Elegidas, el show del Teatro Colón en 2013. Y si bien el acercamiento había empezado el año pasado, cuando Cris Morena las reunió sobre el escenario para Vive Ro, el homenaje a su hija, el ciclo Genios de la Argentina, de ShowMatch, las volvió a acercar definitivamente.

"Nos abrazamos y no se habló de nada más. Ahora estamos igual que antes: maravillosamente bien. Somos amigas. La amistad es más fuerte que un malentendido. Los egos quedaron de lado. Un abrazo valió más", apuntó la cantante sin dar más vueltas.