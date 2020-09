Patricia Sosa reveló que un gobernador le ofreció 1,5 millones de dólares para que integre su fórmula presidencial Crédito: Telefé

La ronda de preguntas y respuestas de PH: Podemos Hablar es un espacio en donde los famosos se relajan y terminan revelando cosas que no se sabía sobre ellos, y Patricia Sosa no fue la excepción. Este sábado por la noche, mientras disfrutaba de su participación en el programa, la cantante reveló que, hace unos años, un gobernador le ofreció 1,5 millones de dólares para que lo acompañe en la fórmula presidencial.

"Un día me llega una propuesta de un gobernador, que no voy a dar nombre, para formar parte de la fórmula presidencial con él", comenzó relatando. "¿El chabón y Patricia Sosa?", expresó Andy Kusnetzoff completamente sorprendido. "Sí, imaginate yo vicepresidenta, ¿entendés?", agregó ella todavía incrédula.

"Primero dije: '¡Qué gracioso!', porque pensé que era un chiste, pero insistió y presentó la propuesta económica", recordó antes de revelar la exorbitante cantidad de dinero que le querían dar. "Llegó a ofrecerme 1.500.000 dólares. Ahí Oscar (Mediavilla, su esposo) me llama por teléfono y me dice: 'Mirá, pensalo...'. Yo le contesté: '¡Vos estás loco! ¡Estás chiflado!".

Por ese entonces Patricia se encontraba de tour por la Argentina realizando algunos recitales. "Estaba en Santa Fe, con la gira, y me acuerdo que mientras viajábamos en el micro me insistían con esto. En un momento, me llamó el secretario del gobernador para preguntarme dónde estaba, me dijeron que sabían que andaba por Santa Fe y que el gobernador quería ir en su helicóptero a encontrarse conmigo. Yo empecé a decir: 'Se corta, hola, hola', le colgué y apagué el teléfono".

"No fue en esta última elección, sino en la otra", aclaró mientras tanto los invitados como el conductor de PH le pedían que, por favor, dijera de quién se trataba. "Ustedes piensen", les respondió ella. "Nosotros después jodíamos con los músicos que la publicidad la tenía que hacer Carlitos Balá. Imagínense yo, presidenta del Senado. Se ponen todos nerviosos a discutir y yo empiezo: 'Respiren, busquen su eje..", comenzó, y luego cantó algunos versos de su canción "Si bastasen un par de canciones". "Dedicados para los que están..., a ver las manos senadores'", bromeó Patricia.

Para este entonces, todos en el estudio intentaban descifrar quién era el político al que se refería. "Región geográfica... ¿Noroeste argentino? ¿Cuyo?", quiso saber Claudia Fontán. "¿La provincia empieza con San?", agregó Andy y Sosa asintió con su cabeza. "¿Son dos hermanos?", insistió el conductor haciendo referencia a Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

"Mira la publicidad que pensamos: sale Carlitos Balá y dice 'Saá Sosa, Saá Sosa'", dijo tentada de risa Patricia. "¿Entendés? Y carteles con mi cara de nada", continuó imaginando. "¿Cuál de los dos?", volvió a preguntar Andy, pero no logró obtener respuesta.

"Le digo a la audiencia que se han perdido una vicepresidenta de excelencia", continuó bromeando Sosa, antes de dejar en claro que no tiene intención de dedicarse a la política. "No, por favor, no lo haría con nadie. Primero que la política te envejece, empezá por eso, ya está", explicó. "Tendría que agarrar la plata y salir corriendo".

