Patricia Sosa, sobre el homenaje a las víctimas por Covid: “No fui a cantarles a los políticos”

Patricia Sosa formó parte del grupo de artistas, junto a Lito Vitale, Susana Moncayo y Nadie Szachinu, que participaron en el homenaje a las víctimas de coronavirus organizado por el Gobierno en el Centro Cultural Kirchner. Tras la ola de críticas por el presupuesto de 500.000 pesos destinado a la contratación de los músicos, la cantante aseguró que no recibió dinero alguno por su presentación.

“A mí me llamó Lito porque iban a hacer una misa para conmemorar a los muertos caídos por Covid y yo pensé que realmente lo único que tengo para ofrecer es mi voz. Para mí ni siquiera pasó por un acto político. Si fue un acto político es problema de los demás y no mío. Yo fui con toda mi buena intención a dedicar una canción para los muertos”, expresó la artista en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el programa de radio Por si las moscas (La Once Diez).

“Me pone triste porque ni siquiera en un duelo parece que podemos estar juntos. Había gobernadores de todas las ideologías, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente, Jorge Capitanich, Alberto Rodríguez Saá... Con ambos tengo diferencias”, apuntó Sosa, quien interpretó junto a Vitale el tema “Nos veremos otra vez”, de Serú Girán.

La cantante afirma que su presencia en el homenaje no está vinculada a una posición política. “Yo no les fui a cantar a ellos, fui a cantar para mi gente. Si tengo que cantar para ellos les cobraría, y les cobraría mucha plata”, dijo.

La artista de 65 años también se refirió al presupuesto destinado al homenaje. “No sé si estuvo bien manejado o no eso. Sé que fue muy austero, pero yo puse mi voz al servicio de mis compatriotas muertos para que las almas asciendan, que no se la agarren con quien no se la tienen que agarrar”, manifestó. Y agregó: “Parece que ni en un duelo podemos unirnos, hay odiadores seriales y es más fácil pegarle a los artistas porque somos más vulnerables”.

En conversación con Los Ángeles de la Mañana, su esposo, Oscar Mediavilla, salió en su defensa: “No cobró absolutamente nada, la gente para hablar boludeces de forma gratuita tiene esa impunidad. Esto fue hecho totalmente de buena fe”, aseguró.

Laura Novoa también se refirió públicamente al cachet que cobró por conducir el acto. “Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. El pago lo depositan a través de la Asociación Argentina de Actores, pueden verlo ahí”, expresó.

