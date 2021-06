Los 4 Fantásticos: por qué se convirtió en la “saga maldita” a la que Marvel se niega a renunciar

Luego de un parate obligatorio debido a la pandemia, Marvel Studios puso nuevamente en marcha su calendario de proyectos y estrenos. A través de un video en el que repasa sus futuros lanzamientos, la productora abocada al rubro de superhéroes entusiasmaba a los fans con sus próximos títulos. Y la gran sorpresa de ese spot apareció en el final, con la confirmación de un largometraje dedicado a Los 4 fantásticos, uno de los títulos más importantes de la editorial. Pero esa franquicia, lejos de ser una recién llegada a la pantalla grande, en las últimas décadas tuvo tres versiones que por un motivo u otro, jamás consiguieron un éxito masivo.

Por ese motivo, repasamos por qué Los 4 fantásticos aún es la adaptación maldita de Marvel, y qué se sabe de su nueva versión que tentativamente llegará en 2023 .

Un poco de historia, el éxito de Los 4 fantásticos

Stan Lee revolucionó las historietas con superhéroes que tenían problemas como los seres humanos. LA NACION

La anécdota, aunque pequeña, supuso una revolución en el mundo de las historietas. En 1961, Martin Goodman (editor jefe de una editorial llamada Timely, que luego sería rebautizada como Marvel), se reunió a jugar golf con Jack Liebowitz, uno de los responsables de DC. Ambos hablaban sobre la industria de los superhéroes, y Liebowitz comentó que la Liga de la justicia era uno de sus mayores éxitos. La idea de un grupo de superhéroes reunido para combatir distintas amenazas entusiasmaba a los lectores, y Goodman tomó nota de eso. Rápidamente le pidió a su principal guionista, Stan Lee, que ponga en práctica un concepto similar.

Lee, que estaba a punto de renunciar a la escritura de historietas, se tiró a la pileta con algunas ideas poco habituales para un cómic de superhéroes, como por ejemplo que los protagonistas fueran miembros de una familia, dotarlos de raíces suburbanas, y establecerlos en Nueva York, un escenario que los lectores podían reconocer fácilmente. De los dibujos se ocupó Jack Kirby, un veterano ilustrador que supo darle a los personajes un impacto visual que cambió para siempre la narrativa en los cómics. De ese modo, en noviembre de 1961, salió a la calle el primer número de Los 4 fantásticos y la historia de los cómics dio uno de sus pasos más importantes.

Jack Kirby, creador de Los 4 fantásticos (Imagen: Twitter) Captura

Sin profundizar demasiado, se puede argumentar que el éxito de ese título tuvo que ver con la cuidadosa construcción que Lee y Kirby hicieron del cuarteto. A diferencia de los héroes de la competencia, Reed Richards (Mister Fantástico), Sue Storm (Chica invisible), Johnny Storm (Antorcha humana) y Ben Grimm (La Cosa) hablaban de un modo personal y reconocible. El ejercicio ejemplo es que si uno tapaba con la mano los rostros de los héroes, alcanzaba con leer los globos de diálogo para saber quién pronunciaba cada frase, algo que marcaba una notable diferencia con la Liga de la justicia y otras historietas similares, en la que todos los personajes hablaban de la misma manera.

Los 4 fantásticos fue un hit que catapultó el nombre de la editorial, ayudó a establecer los fundamentos de Marvel como empresa, e implementó una forma de trabajo que Lee puso en práctica para futuros éxitos de la casa (como Los Vengadores, Thor, Spider-Man y muchas más). Miles de lectores alrededor del mundo aún hoy leen las aventuras del cuarteto con entusiasmo, se trate de los números actuales, o de los clásicos de ese período. Y ante un hit que se sostenía en el tiempo, la posibilidad de una adaptación a la pantalla grande llegó, aunque con más errores que aciertos.

Los 4 fantásticos (Oley Sassone, 1994)

La adaptación: si bien Roger Corman es un prócer del cine (productor trampolín que le dio primeras oportunidades a Martin Scorsese, Peter Bogdanovich o Francis Ford Coppola, y director todopoderoso responsable de El pozo y el péndulo o The Trip entre muchísimos títulos más), su producción basada en el cuarteto fantástico, fue quizás el mayor paso en falso de su carrera. El film es bastante respetuoso de la historieta, y muestra el viaje al espacio de los protagonistas, el nacimiento de sus poderes como consecuencia de una exposición accidental a los rayos cósmicos, y la aparición de Doctor Doom como la principal amenaza. Sin embargo, el bajo presupuesto del proyecto (apenas un millón de dólares) hizo que todo tuviera una calidad extremadamente pobre . La película oficialmente nunca se estrenó, presuntamente por orden de Marvel, que no quería ver malograda una de sus marcas más rentables. Con el tiempo circularon copias piratas que confirmaban que esa producción realmente era un bochorno.

¿Por qué fracasó? Imaginen la producción clase B más precaria que vieron en su vida, y en comparación a Los 4 fantásticos, les parecerá una súper producción de Hollywood. Los efectos visuales, las locaciones, los trajes y mucho más, todo en ese film fue hecho con una precariedad alarmante. Y la falta de intérpretes que al menos se acercaran por accidente a eso que podemos denominar “carisma”, fue el tiro de gracia a un proyecto que del que nadie esperaba nada, y que efectivamente, nada entregó.

El dato: este título, que durante años permaneció oculto, dio pie a todo tipo de mitos cinéfilos. De hecho, la historia del detrás de escena fue tan apasionante, que interesó más que el film en sí mismo. De ese modo, en 2014 se estrenó Doomed! The Untold Story of Roger Corman´s The Fantastic Four, un documental que estudia a fondo el caos que fue producir esta pieza.

¿Pero esta película tiene algo bueno? Sí, y es que a pesar de todo lo que se hizo mal, hay un evidente amor hacia la historieta original. En cada plano del largometraje se notan los malabares de la producción por hacer algo digno, a pesar de las evidentes limitaciones presupuestarias. Y ese respeto por la obra de Lee y Kirby, hace que este título ocupe un lugar especial en el corazón de los fans.

Los 4 fantásticos, y Los 4 fantásticos y Silver Surfer (Tim Story, 2005 y 2007)

La adaptación: luego de comprar los derechos del cómic, Fox estrenó en 2005 la segunda adaptación del súper grupo. La película tuvo un presupuesto cercano a los noventa millones de dólares (o sea, 89 más que la versión de Corman), y contó con estrellas como Jessica Alba, Michael Chiklis, Julian McMahon y Chris Evans. La trama contaba nuevamente el viaje al espacio, la obtención de los poderes y la lucha contra Doctor Doom. Su buen recibimiento dio pie a una secuela en 2007, en muchos aspectos superior a su predecesora, y que marcó el debut en pantalla de Silver Surfer, un personaje muy querido por el público. A pesar de que una tercera parte (y un posible spin off del Surfer) estaba en los planes, los choques entre Jessica Alba y Tim Story, a quien la actriz acusó de maltrato en el set, derivaron en que la concreción de una trilogía quedara en el limbo .

¿Por qué fracasó? Aunque las dos entregas funcionaron bien en materia de taquilla, ninguna generó demasiada efervescencia entre el público, que las miró con interés pero sin entusiasmo. Ambas historias también presentaron ideas algo absurdas que alteraron la esencia de la historieta clásica, como incorporar a Doctor Doom al viaje espacial, o mostrar a Galactus (uno de los enemigos más simbólicos del cómic) como una suerte de nube etérea. Por esas y otras incongruencias, el principal error de estos films fue no saber construir ni una aventura atrapante, ni villanos sólidos.

El dato: Mark Frost, creador de Twin Peaks junto a David Lynch, fue el guionista de las dos piezas. Eso llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta la infinita lista de lugares comunes que presentan ambas películas.

¿Pero esta película tiene algo bueno? El único gran acierto, sin lugar a dudas, es la participación de Chris Evans y Michael Chiklis, quienes como la Antorcha humana y La Cosa respectivamente, logran una química muy divertida, que sostiene buena parte de los relatos.

Los 4 fantásticos (Josh Trank, 2015)

La adaptación: cuando Fox terminó por descartar una tercera entrega de Los 4 fantásticos con Jessica Alba, decidió hacer un reboot de la saga, pero con un enfoque (inexplicablemente) adolescente. El director elegido para esta nueva versión fue Josh Trank, un recién llegado a Hollywood que se perfilaba como una de las jóvenes promesas de la industria. Para interpretar al cuarteto, los elegidos fueron Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell. La intención de Fox era romper el molde con esta encarnación del súper grupo, con intérpretes de gran carisma, y un enfoque novedoso. Pero con el título en los cines, el público pronto comprendió que con la versión de Corman, en comparación, eran felices sin saberlo.

¿Por qué fracasó? Sin profundizar en una lista que podría ocupar un libro entero, se puede asegurar que aquí el principal error fue no respetar en absolutamente nada la esencia de los personajes y sus vínculos . Eliminar cuestiones tan elementales como el viaje al espacio, ignorar el amor familiar que une al cuarteto central, y convertirlos en adolescentes de conflictos en la línea de Crepúsculo, son algunos de los muchos fallos. Como era de esperar, Los 4 fantásticos fue uno de los peores fracasos de 2015 (prácticamente no llegó a recuperar sus costos de inversión), y su director intentó desligarse del tema asegurando que Fox lo presionó con exigencias absurdas vinculadas a la evolución de la trama.

El dato: algunas versiones aseguran que Fox produjo este largometraje con el único interés de retener los derechos sobre los personajes, ya que una cláusula contractual pautaba que si no estrenaban ese año un nuevo film de Los 4 fantásticos, perdían la titularidad sobre esa franquicia. Por esa época, Marvel Studios, con Los vengadores al frente, estaba consolidada como una máquina de facturar millones, y sus deseos por recuperar esa licencia eran evidentes. Eventualmente, cuando Disney compró Fox, Marvel Studios (que es propiedad de Disney) recuperó a esos personajes.

¿Pero esta película tiene algo bueno? No. Nada. Cero. Ni siquiera los actores (que son buenos) salvan este film, que no sirve ni como ejercicio de placer culposo. Los 4 fantásticos de Josh Trank es una obra absolutamente fallida, se la mire por donde se la mire.

Los 4 fantásticos de Marvel Studios: tiempo de revancha

La 4 fantásticos cuenta con una nutrida galería de secundarios, que le puede permitir a Marvel Studios desarrollar numerosos proyectos paralelos.

Y de esa manera la historia del cuarteto llega a las manos de Marvel Studios, la productora que puso de moda el cine de super héroes, y que desde su debut con la primera Iron Man, se caracterizó por respetar la esencia de sus contrapartes en los cómics. Bajo la mirada de ese estudio, es de suponer que el nuevo film de Los 4 fantásticos no solo respete la esencia de esos personajes según los crearon Lee y Kirby, sino también buena parte del nutrido elenco de secundarios que tanto enriquecen sus aventuras en las historietas.

Por otra parte, este proyecto también entusiasma por las enormes posibilidades que supone una familia de películas y series ancladas alrededor de estos héroes. En la extensa lista de secundarios que satelitan al cuarteto central, se encuentran Franklin y Valerie, hijos de Reed y Sue, y populares villanos como Namor, Galactus, el Súper Skrull y Annihilus. Sin lugar a dudas, las posibilidades que brinda el universo de Los 4 fantásticos, en términos de cantidad de personajes e historias, es equiparable a la de Los Vengadores.

Emily Blunt y John Krasinski, la opción que los fans piden en redes para interpretar a los líderes del cuarteto fantástico. GROSBY GROUP

De momento, el único nombre confirmado en el proyecto es de Jon Watts, director de las Spider-Man protagonizadas por Tom Holland. El elenco aún es un misterio, aunque el público insiste en que John Krasinski y su esposa, Emily Blunt, interpreten al matrimonio compuesto por Reed y Sue Richards. Ambos nombres no son ajenos a Marvel Studios. Krasinski estuvo a un paso de arrebatarle el papel de Capitán América a Chris Evans, y Blunt fue la opción original para interpretar a la Viuda Negra en Iron Man 2, aunque ella rechazó la oferta. Si bien en varias oportunidades Krasinski confesó que le gustaría hacer una película del súper grupo, de momento todo es un una expresión de deseo por parte de los fans. En lo referido a su estreno, Marvel tiene anunciadas tres fechas para nuevos largometrajes: el 28 de julio, el 6 de octubre y el diez de noviembre de 2023. Es casi un hecho que el esperado film llegue en alguno de esos días.

Con Los 4 fantásticos nuevamente en manos de Marvel Studios, todo indica que ese equipo, luego de tres intentos, finalmente llegará al cine con una película a la altura de su importancia para el mundo de los cómics. Fiel a ese número cabalístico, esta vez la vencida podría ser la cuarta.