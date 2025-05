Patti LuPone habló de su tumultuoso romance con Kevin Kline: “Fue una relación dolorosa”

Allá por los años 70, cuando era una joven estudiante de la prestigiosa Academia de Juilliard, en Nueva York, Patti LuPone conoció a Kevin Kline, con quien comenzó un romance intermitente que duró siete años . Hoy, a los 76 años, la actriz habla de esta dolorosa y tumultuosa relación con el actor.

La estrella de Hollywood, que nació en Northport, se mudó a la Gran Manzana a los 18 años, en donde “pasó un año de fiesta en discotecas” antes de unirse a la clase inaugural de la división de arte dramático de la famosa escuela de música.

En aquella época, el programa de arte dramático estaba dirigido por el fallecido actor y productor John Houseman, que murió en octubre de 1988 a los 86 años de edad. En su mismo curso estaba Kline, quien era uno de los tres estudiantes “avanzados” que se unieron a la clase en el tercer año de LuPone.

Patti LuPone, una estrella del musical

“Parecía Pinocho. Tenía las piernas delgadas y era alto, yo no lo veía muy atractivo”, dijo durante una entrevista con el New Yorker, que se publicó esta semana. “Me cayó mal al instante”.

Sin embargo, un día les tocó sentarse espalda con espalda en una clase de apreciación artística y ahí todo cambió, cuando empezaron a “tantearse”.

“Era un lotario”, recordó la actriz de La decisión de Sophie. “Fue una relación dolorosa”, continuó. “Yo era su novia cuando él quería que fuera su novia, pero, si había alguien más, rompía conmigo y salía con esa persona” , reveló. “Y yo, por alguna razón, aguanté hasta que ya no pude aguantar más”, dijo.

Kline en la película Dave, presidente por un día (1993)

Desde su lado, Kline describió la relación como “tensa”. “Peleábamos todo el tiempo”, contó él. “En la compañía donde trabajábamos se nos conocía como los Strindberg”, dijo en referencia al dramaturgo sueco August Strindberg, cuyas obras a menudo exploraban temas psicológicos profundos y relaciones humanas complejas.

LuPone había hablado previamente de la infidelidad de Kline durante una aparición en 2010 en el programa The View, en donde explicó que Kline era “un hombre muy hermoso” que “se aprovechó de eso mientras estábamos juntos”.

Durante una entrevista con la revista People en 2022, la estrella también había hablado sobre Kline: “Para mí fue mi primer gran amor. Pero Kevin también era un jugador, por lo que fue duro. Fue increíblemente duro para mí. Agotó mi corazón”.

Patti Lupone y Kevin Kline se reunieron sobre el escenario en 2011, para un evento benéfico Walter McBride - Corbis Entertainment

A pesar de su pasado, la actriz pareciera no tener resentimientos con su ex, a quien definió como un “hombre estupendo”.

“ Hemos encontrado un lugar donde realmente podemos comunicarnos y ser amigos. Creo que podemos ser amigos . No creo que podamos tener una cita doble, pero creo que Kevin y yo podemos al menos hablar el uno con el otro”, añadió por aquel entonces.

Con el correr de los años, LuPone encontró el amor en los brazos de Matthew Johnston, con quien se casó en 1988 y tuvo un hijo llamado Joshua, que hoy tiene 34 años. Kline, por su parte, se casó en 1989 con la estrella de Picardías estudiantiles Phoebe Cates, con quien tiene dos hijos, Owen, de 33 años, y Greta, de 31.

Un carácter complicado

Más allá de su relación con Klein, la actriz es conocida por tener un carácter complicado . En más de una oportunidad discutió con los espectadores de las obras que protagonizaba en Broadway, y también ha tenido encontronazos con algunos colegas, entre ellos Audra McDonald y Glenn Close.

Patti LuPone, una estrella que dice lo que piensa MICHAEL TRAN - AFP

Cuando durante la entrevista se le preguntó qué opinaba del actual rol de McDonald como Rose en el musical Gypsy, LuPone -que ganó un Tony por interpretar el mismo papel en la producción de 2008- al parecer se quedó mirando en silencio durante 15 segundos antes de volverse hacia la ventana y suspirar: “Qué día tan bonito”.

LuPone también abordó una larga enemistad con Close que se remonta a 1994, cuando Andrew Lloyd Webber eligió a su colega para interpretar el papel principal en el debut de Sunset Boulevard en Broadway, en lugar de LuPone, que había protagonizado la producción del West End londinense.

“ Sentí rechazo, pero no ese tipo de rechazo ”, declaró la actriz, que también dijo al medio que creía que la decisión estaba diseñada para crear una rivalidad entre las dos estrellas. Este rencor duró años. En 2011, cuando se sentaron juntas durante un homenaje del Kennedy Center a Barbara Cook, Close le dijo a LuPone que “no tenía nada que ver” con la elección de Webber. “Y yo solo quería decirle: ‘¡Mentira, zorra!’“.