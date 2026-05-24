Fernán Mirás recordó el aneurisma que casi le cuesta la vida: “Nací de nuevo”

Fernán Mirás pasó por la mesa de Mirtha Legrand y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: en 2021 sufrió un aneurisma que podría haberle costado la vida. “Nací de nuevo”, confió el actor. Además, explicó cómo ese episodio resignificó una de sus películas que habla de la muerte y salió airoso del reproche de la Chiqui por no haber estado en su mesa durante mucho tiempo.

Fernan Miras es uno de los protagonistas de la obra de teatro Sottovoce Pilar Camacho

Mirás estuvo en el programa de eltrece junto al resto de sus compañeros de Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, la obra teatral producida y protagonizada por Adrián Suar donde también se lucen Carla Peterson y Lorena Vega.

“¿Vos estuviste enfermo?”, le preguntó Legrand a Mirás. El actor, de inmediato, recordó el grave problema de salud que atravesó en 2021 y que casi termina con su vida. “Tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé. Nací de nuevo, en un sentido”, resumió.

Entre bromas y anécdotas, Mirás explicó que sufrió un aneurisma cerebral, una condición genética que descubrió de manera inesperada cuando estaba a días de comenzar el rodaje de una película junto a Natalia Oreiro. “Fue una desgracia con suerte”, definió sobre aquel momento. “Es algo genético que uno tiene y que, si lo tuviste, no lo podés tener nunca más”, explicó luego.

El actor también reveló que, tras recibir el diagnóstico, decidió pedirles a sus seres queridos y hasta al elenco con el que trabajaba que se hicieran estudios para descartar cualquier riesgo. “Quería quedarme tranquilo”, confesó. Finalmente, recordó las palabras que le dijo el médico antes de la operación: “Esto es muy peligroso, te voy a operar, pero si salís bien, nunca más vas a tenerlo, así que sí, una suerte”, completó.

Un rato después, Mirás contó que esa experiencia terminó resignificando Casi muerta, la comedia que escribió y dirigió poco antes del aneurisma protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Velázquez. La historia del film gira alrededor de una mujer a la que le anuncian que le queda apenas un mes de vida.

Sottovoce, con Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega Prensa Sottovoce

El actor recordó la reacción del médico que lo operó después de ver el film. “Me llamó y me preguntó si lo había escrito antes o después”, contó entre risas. Aunque aclaró que el guion ya estaba terminado mucho antes del problema de salud —y que lo había trabajado junto a Rodrigo Vila y Beatriz Carbajales—, reconoció que atravesar una situación límite le permitió entender aún más profundamente algunas emociones del personaje.

“Estar frente a la hipótesis de la muerte te pone frente a un montón de situaciones”, reflexionó Mirás durante la charla con la Chiqui. Según explicó, después de lo que vivió, empezó a comprender mejor por qué alguien puede reaccionar de maneras absurdas o inesperadas ante una noticia así. Incluso recordó que Oreiro bromeaba con eso durante el rodaje: “Ahora no te puedo discutir más por qué el personaje hace eso”, le decía la actriz, convencida de que la experiencia personal del director había vuelto todavía más realista la historia.

El reproche de Mirtha a Mirás

En medio de la charla en la cena, Mirtha Legrand aprovechó para hacerle un simpático reproche a Mirás por haber estado tanto tiempo alejado de su mesa. “Yo creí que no querías venir”, disparó, sin vueltas. El actor, sorprendido, enseguida intentó justificarse: “Siempre fue porque estaba filmando o haciendo función en los horarios en que iba el programa”.

Más adelante, Mirás habló de una faceta poco conocida de su vida: antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Bellas Artes y llegó a recibirse de maestro de plástica. “A los 11 años quería ser pintor”, recordó. También reveló que durante un tiempo dio clases y que años después, cuando empezó a dirigir cine, volvió a conectar con todo aquello que había aprendido sobre composición e imagen. “Todo eso que estudié y abandoné me volvió cuando regresé a la dirección”, reflexionó.