Paul McCartney y un video para sus fans argentinos: “Tuvimos algunos shows geniales ahí”

Escuchar

“¡Hola Argentina! Soy Paul McCartney. Vamos a volver a tocar en la Argentina. Estamos muy ansiosos porque llegue el momento. Tuvimos algunos shows geniales ahí y los amamos. Asi que prepárense para rockear. Tendremos una gran fiesta en la Argentina ¡Sí señor!” , así anunció el legendario bajista de The Beatles su regreso al país, tras la gira que lo trajo por última vez en 2019. Con un mensaje en inglés, McCartney mostró su entusiasmo por su vuelta, de la mano del Got Back Tour, dedicando a sus fans locales un saludo inicial en castellano y una despedida de la misma manera.

El legendario músico nacido en Liverpool, Inglaterra, realizará dos shows: uno el 5 de octubre próximo en el estadio River Plate y otro, el 23 de ese mismo mes en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Octubre marcará su ansiado retorno al país, luego de cinco años de espera, mientras que su vuelta a Córdoba se dará luego de ocho años de su última presentación.

Las entradas para ver el Got Back Tour se podrán conseguir desde este miércoles, a las 10, a través de la web oficial de All Access , con preventa exclusiva para clientes Santander American Express con hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago.

Además de presentarse en la Argentina, Paul McCartney tocará el 1° de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay; el 11 se presentará en el Estadio Monumental de Santiago, Chile; y el 27 se lo podrá ver en el Estadio Nacional de Lima, Perú. El creador de himnos como “Let It Be”, “Penny Lane” o “Yestreday” también saludó en español a su público uruguayo para anunciar su gira por el vecino país.

El emblemático artista dio su primer show solista en suelo argentino en diciembre de 1993, también en el estadio de River Plate, en el marco de su gira The New World Tour. El reencuentro con sus fans locales se produjo recién en el 2010, con el Up and Coming Tour, regresó en 2016 con el One On One Tour y también en 2019, con el Freshen Up Tour. En total, el ex The Beatles ha brindado ocho shows en nuestro país.

1993: The New World Tour

Su primera visita se presentó en River Plate el 10 y 11 de diciembre del 93, en el marco de su The New World Tour. Fue con más de treinta canciones, una banda que incluía a Linda, su esposa, y un artista soporte bien conocido en estas tierras: Nito Mestre. El público local recibió con entusiasmo la llegada de McCartney, agotando las entradas meses antes de su llegada.

Esta gira se llevó a cabo tras el lanzamiento del álbum Off the Ground. También fue la primera vez que el artista actuaba en Sudamérica. Su repertorio incluía canciones de su reciente álbum, éxitos de Wings y numerosos clásicos de The Beatles. Fue una de las giras más esperadas de su carrera solista.

2010: Up and Coming Tour

Después de 17 años, McCartney regresó al país. El Up & Coming Tour ocurrió en el 2010. Ya sin Linda entre sus filas de su banda -había fallecido en 1998-, Macca conservaba el espíritu para repertorios extensos, con temas recientes y muchos de sus clásicos, que el público siempre quiere volver a escuchar.

Paul McCartney durante su último show en el país en 2019 en el Campo de Polo de Palermo Ricardo Pristupluk - Archivo

2016: One on One

Su tercera presentación fue en 2016, con tres shows, pero con cambio de escenario de por medio. Su tour One on One hizo escala en Córdoba (el 15 de mayo de ese año, en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

En esta ocasión, los shows contaron con nuevas incorporaciones en su repertorio, así como los clásicos de siempre. La gira siguió a su álbum New de 2013 y se caracterizó por ser una celebración de su vasta carrera.

Dos leyendas: los exBeatles Paul McCartney y Ringo Starr juntos en el desfile de Stella McCartney en marzo de este año Vianney Le Caer - Invision

2019: Freshen Up Tour

Tres años después regresó a Buenos Aires. Su show fue en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019. El día anterior había llegado de Chile, donde también se había presentado a estadio lleno. En esa estadía porteña tuvo tiempo para dar una vuelta en bicicleta por la Costanera.

El nombre de la gira, Freshen UP Tour, tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station, aunque no fueron muchos los temas de esa producción que incluyó en los conciertos. “¡Hola Argentina! ¡Qué buena onda, estoy feliz de volver!”, dijo en esa ocasión el británico con su simpatía de siempre, en castellano. Fueron casi tres horas de show y más de treinta canciones, entre novedades y éxitos inoxidables.

Paul McCartney y la pequeña Leila, de 11 años, cantó junto a la estrella británica en el show de La Plata en 2019

Giras más reducidas

Desde hace un tiempo, McCartney no se embarca en largos periplos de conciertos. El Got Back Tour arrancó en 2022, con 16 shows en los Estados Unidos. En 2023, programó 18 conciertos entre mediados de octubre y fin de año; el puntapié lo dio el 18 de octubre en Adelaida, Australia, y luego, en ese país, agendó otros seis conciertos hasta el 4 de noviembre. La gira la retomó recién a mediados de ese mes, con dos shows en México y los que programó en Brasil que, finalmente, fueron nueve actuaciones en Brasilia, San Pablo, Belo Horizonte y Río de Janeiro.

LA NACION