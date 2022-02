Paul McCartney regresa a los escenarios: dónde y cuándo serán los shows de su Got Back Tour

Paul McCartney acaba de anunciar una gira por 13 ciudades de Estados Unidos llamada Got Back . “Dije al final de la última gira que te vería en la próxima. Dije que regresaría a vos. Bueno, regresé”, escribió esta tarde el legendario artista en sus redes sociales al anunciar un nuevo tour que lo tendrá como protagonista y que comenzará inicialmente por el gran país del norte.

Se desconoce, por el momento, si este nuevo regreso del ex Beatle a los escenarios alcanzará otras latitudes y si cabe la posibilidad de un nuevo desembarco en nuestro país. Pero lo cierto es que el próximo 28 de abril sus fans podrán deleitarse con un primer espectáculo en la ciudad norteamericana de Spokane, en el Estado de Washington.

Tras más de un año de especulaciones, McCartney finalmente vuelve a mostrarse en plena forma para encarar una gira que concluirá, 14 shows mediante, el 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, donde Paul tocará en el MetLife Stadium por primera vez desde 2016.

Got Back verá los debuts en vivo de Paul en Hollywood, Knoxville y Winston-Salem; sus primeros shows en Fort Worth y Baltimore, desde 1976 con Wings y 1964 con The Beatles, respectivamente, y su primera cita en Oakland en 20 años. El tour también incluirá paradas en ciudades donde el músico ha realizado presentaciones más recientes, incluidas Boston, Los Ángeles, California, Orlando, Florida, Seattle y Syracuse.

Las entradas para todas las fechas anunciadas estarán a la venta al público a partir del viernes 25 de febrero. Got Back, cuyo título enseguida remite a Get Back, el exitoso documental dirigido por Peter Jackson sobre The Beatles, marca la primera serie de espectáculos en vivo de Paul desde que terminó su gira Freshen Up Tour en julio de 2019, una odisea de 39 fechas a lo largo de 12 países que concluyó con un espectáculo monumental con entradas agotadas en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Paul McCartney al despedirse de nuestro país: "¡ustedes son grosos!, ¡hasta la próxima!" Santiago Hafford - LA NACION

Dentro de su última gira, McCartney recaló en Buenos Aires ante un Campo de Polo rendido frente a 60.000 personas, en lo que fue su cuarta visita a nuestro país. La excusa era la presentación de su álbum Egypt Station pero si bien aparecieron algunas canciones del mismo, la parte sustancial del show estuvo compuesta por canciones de los Beatles y de Wings, la banda que formó tras la disolución del cuarteto de Liverpool.

En ambos casos, sus selecciones fueron mucho más allá de lo previsible (¡no tocó “Yesterday”!) incorporando unas cuantas rarezas y secundado por la banda que lo acompaña hace ya muchos años y compuesta por los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray (este último también en el bajo), Paul “Wix” Wickens en teclados y Abe Laboriel Jr en la batería.

Tras un show inolvidable, McCartney, siempre dispuesto a desbaratar cualquier intento de solemnidad, se despidió en nuestro país diciendo frases como “¡ustedes son grosos!” y prometiendo un “¡hasta la próxima!”. El público tomó nota y, con la vista puesta en tal promesa, se espera por estas tierras a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos.