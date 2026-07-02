Paula Chaves le reclamó a Mario Pergolini un premio que nunca recibió: “Vayamos a juicio”

Invitada al programa Otro día perdido (eltrece), Paula Chaves conversó con Mario Pergolini sobre sus inicios en la televisión y sorprendió al reclamarle al conductor un premio que, según contó, todavía le deben desde que resultó ganadora del reality Super M 20/03.

Entre bromas, ambos revivieron una anécdota de más de dos décadas después de que Pergolini diera el puntapié recordando el paso de Chaves por el ciclo de su entonces productora, Cuatro Cabezas, que buscaba descubrir figuras para el modelaje y que terminó impulsando su carrera.

“A partir de ahí realmente detonó tu carrera”, comentó el conductor, quien fue en ese momento uno de los productores del programa. La modelo coincidió con esa afirmación y destacó que aquella experiencia fue determinante para su futuro profesional, ya que a partir de entonces empezó a trabajar en la agencia de Ricardo Piñeiro, quien formaba parte del jurado del reality.

El momento en que Paula Chaves se consagró ganadora de "Super M"

Sin embargo, Chaves aprovechó la oportunidad para exponerle el reclamo. Al recordar los premios que había obtenido tras resultar ganadora, comentó primero: “Me gané un auto”, ante lo que Pergolini le respondió con humor: “¡Me sacaste un auto! Digo, te ganaste un auto”. En ese momento, la modelo mencionó que el premio incluía algo más que el vehículo. “Y tenía un viaje a París que nunca me dieron; la caja vengadora soy yo”, lanzó entre risas.

La confesión tomó por sorpresa a Pergolini, que responsabilizó entre bromas a su exsocio Diego Guebel de aquella supuesta falta. “Yo te di el auto. ¿Diego Guebel no te dio el viaje a París? No lo puedo creer”, exclamó.

Chaves aclaró que siempre valoró aquel premio. “Mi primer auto me lo dieron ustedes, que me lo gané a mucha honra”, apuntó. Y Pergolini se refirió a la deuda pendiente: “Te vamos a dar el pasaje a París para que vayas”, aseguró. Sin embargo, Chaves quiso negociar una mejora del premio inicial pidiendo “cuatro pasajes” para viajar junto a su familia. “Bueno, pará... Vamos a juicio”, expresó el conductor ficcionando la situación.

La invitada aceptó el desafío: “Yo re estoy para ir a juicio, eh”, dijo. “Y yo para ganártelo”, sumó Pergolini. “Mi gran sueño es sentarme y decir: ‘Porque mis abogados...’. Viste que toda la gente (en la tele) tiene muchos abogados. Me encantaría poder decirlo, vayamos a juicio”, continuó Chaves, ante lo que el anfitrión volvió a prometer: “Vamos a ver cómo solucionamos el viaje a París”.

Cabe recordar que Super M 20/03 fue un reality dedicado a descubrir nuevas modelos profesionales entre las concursantes. Conducido por Horacio Cabak, el ciclo reunió a jóvenes aspirantes que competían por distintos premios y la posibilidad de iniciar una carrera en el mundo de la moda. Fue en ese espacio donde Paula Chaves se consagró como la gran ganadora de la segunda temporada, un triunfo que marcó el comienzo de su camino en los medios y le permitió ingresar a la agencia de Ricardo Piñeiro.

Cuando se cumplieron 20 años de su consagración, la modelo, actriz y conductora recordó en 2023 con emoción aquel momento a través de sus historias de Instagram, donde compartió entonces una publicación realizada por Laura Giovanetti, quien había sido su rival en la gran final del certamen. En la imagen aparecían ambas durante la definición del programa instantes antes de conocerse la ganadora.

“Super M 2003. Hoy se cumplen 20 años de este momento mágico en nuestras vidas. Un programa que nos marcó para siempre y que dio comienzo a mi carrera como modelo”, escribió Giovanetti junto a la foto. Y agregó: “Éramos tan niñas, tan ingenuas, con tantas ganas y alegría. Te quiero, Pau. ¡20 años ya!”, apuntó en el mensaje, que Chaves reposteó en sus redes para recordar aquel momento.