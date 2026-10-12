Tras su eliminación, Paula Trápani disparó contra el jurado de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

Este domingo, Paula Trápani se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef Celebrity. Un risotto rojo con calamares que, al parecer, no estaba lo suficientemente cocido fue el culpable de dejar a la periodista fuera del certamen culinario. En su paso por En boca de todos, el ciclo de streaming conducido por Yanina Latorre, la exparticipante se despachó contra el jurado y aseguró que se sintió “abandonada”.

“Para mí estaba bien el arroz. Me dieron de probar el calamar y para mí estaba bien”, advirtió Trápani antes de comenzar su mano a mano con Yanina Latorre, post eliminación. Inmediatamente, su declaración hizo que la conductora le pregunte si el jurado -integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui- había sido injusto con ella y la periodista fue contundente. “Y qué se yo. Estaban los tres de acuerdo, supuestamente... Muy justos no fueron, sinceramente”, dijo aunque reconoció su especial cariño por uno de ellos. “A mí Betular me cae tan bien que no puedo criticarlo. Me cae bien de siempre”, remarcó.

Sin embargo, laexconductora de noticieros sorprendió al describir cómo se sintió durante toda la gala: “En toda la cocinada yo me sentí abandonada. Los jurados fueron a las distintas islas, a las distintas posiciones... Con Hernán (Coronel) estuvieron un rato largo, con varios estuvieron un rato largo”, lanzó dando a entender que ella no había recibido la misma ayuda que los demás durante la preparación de su receta.

Cuando Latorre le preguntó si el cantante de Mala Fama había cocinado mucho peor que ella, la exparticipante no quiso entrar en polémicas: “No sé si mucho peor. También es una cuestión de expectativas... Como cuando vas a ver una película y vas con mucha expectativa y se te cae por eso. Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos, y que no necesitaba tanta ayuda. Y a los que ven más débiles los ayudaban un poco más, pero me fui yo”, opinó, entre risas.

Sus dichos hicieron que la mujer de Diego Latorre indague sobre si existen preferencias dentro del certamen. “No sé si tendrán preferencias… Yo creo que preferencias todos deben tener. La objetividad no existe. La tratarán de ocultar para ser lo más ecuánimes posible. Pero qué sé yo, alguna preferencia deben tener”, reflexionó sin querer generar conflicto. Sobre el tema de no haber recibido la ayuda que recibieron otros, Trápani no sintió que haya sido algo intencional: “No puedo decir que haya sido a propósito, pero me abandonaron. Me sentí abandonada”, repitió.

El jurado de MasterChef Celebrity: Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui Adrian Diaz Bernini

Si bien Germán Martitegui se acercó a su estación mientras ella cocinaba, Paula aseguró que el chef llegó más tarde que el resto de los jurados. “Cuando vino Martitegui, yo tenía una duda que quería consultar con alguno de los chefs y me dio un consejo y después resultó que me lo recriticaron”, contó. De hecho, fue esa indicación la que luego le jugó una mala pasada durante la devolución. “Yo estaba con la otra teoría de jugármela por lo que me dice. Cuando pasa alguien y te dice algo, yo voy por ahí, porque después también es tu carta de defensa ante el jurado... Hice esto porque me lo aconsejó el chef. No me salió bien… No me salió para nada bien”, admitió.

Antes de terminar la entrevista, Yanina le preguntó si se arrepentía de algo durante su paso por el reality de Telefe. Y, una vez más, Trápani fue contundente. “Sí. Siempre uno se queda con un poquito de ganas de haber dicho algo más”, confirmó. “¿Pensás que te fuiste por no mediática?“, retrucó la exangelita. “Sí, la verdad es que lo venía sintiendo. Sentí un poco que había personajes que por ahí tenían más jugo para el show”, confesó la última eliminada.

Enseguida, Latorre quiso saber a quién se refería y la periodista apuntó nuevamente contra Hernán de Mala Fama. “La verdad que me cayeron todos mil puntos, ojalá alguien me hubiera caído mal para decir... Pero él estaba entre los que tuvieron una devolución floja hoy y dije: ‘No se va a ir’. Tuve esa sensación. Hay gente que garpaba más al show”, remató mientras remarcaba que está dispuesta a volver en el repechaje.