Perez Hilton: el registro del 911 aporta nuevos detalles sobre el rescate del influencer

En las últimas horas se sumó un nuevo y estremecedor capítulo al caso de Perez Hilton. Después de que este martes por la noche fuera internado de urgencia tras una transmisión en vivo en TikTok en la que comenzó a autolesionarse frente a miles de personas, este miércoles se difundió el desesperado llamado al 911 que permitió reconstruir cómo actuaron las autoridades para evitar una tragedia.

De acuerdo con el registro obtenido por medios estadounidenses, la primera alerta fue recibida a las 22.41 del día martes. El incidente fue catalogado como un “intento de suicidio”, lo que activó un importante operativo policial en la casa del influencer en Miami. Fue así como varios patrulleros, unidades de bomberos y personal médico arribaron al lugar, mientras otros equipos permanecían en alerta ante la gravedad de la situación. “Se solicita que el receptor de incendios vuelva a estar en espera en la calle 77 y en la calle 31 suroeste”, “Responderemos con un rescate”, “Preparados para hacer una entrada a la casa con la policía”, son algunas de las frases que se escuchan decir en el audio difundido.

En medio del operativo, las autoridades a cargo del caso explicaron el protocolo a aplicar en este tipo de situaciones: “Los agentes localizaron rápidamente la residencia del individuo, donde hablaron con los familiares presentes y confirmaron que se encontraba solo en el interior”, indicaron. “En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación. A menos que exista una amenaza inmediata para los demás, ralentizar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un suicidio a manos de la policía y minimizar el riesgo de lesiones para el individuo, los agentes y el público”, advirtieron.

Según el audio de la central de emergencias, cerca de las 23 los efectivos lograron ingresar a la vivienda para asistir al bloguero de espectáculos, quien fue trasladado en ambulancia a un centro médico para recibir atención especializada. “La persona fue rescatada sana y salva y trasladada por el Servicio de Bomberos y Rescate de Miami-Dade a un hospital local, donde está recibiendo atención médica”, confirmaron en un comunicado enviado a la prensa. “La Unidad de Respuesta a Crisis de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y profesionales de salud mental con licencia también se encuentran en el lugar brindando apoyo y recursos a la familia de la persona”, agregaron.

El frente de la casa de Perez Hilton en Miami JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La grabación difundida no solo refleja la coordinación entre las distintas unidades para llegar a Hilton sino también la tensión del operativo. De hecho, parte del material donde se describían las autolesiones fue omitido por los medios debido a su crudeza.

El video de TikTok que desató la preocupación

La intervención policial comenzó después de que decenas de usuarios alertaran a las autoridades sobre una inquietante transmisión en vivo en TikTok. Según confirmó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, recibieron “múltiples llamadas” que denunciaban que un hombre estaba “transmitiendo en directo actos de autolesión en las redes sociales”. Se referían a Mario Armando Lavandeira Jr. (así es su nombre real), quien en medio de un vivo sufrió una crisis de salud mental.

Perez Hilton comenzó a autoflagelarse en un vivo de TikTok; lo que desató la preocupación de sus seguidores

Inmediatamente, se activó un protocolo de emergencia. Según las cámaras de seguridad, la llegada de los primeros patrulleros con las sirenas encendidas fue alrededor de las 19.10. Quince minutos más tarde arribaron más agentes que intentaron ingresar al domicilio. “Mario, somos la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, por favor, salga de la casa”, se escuchó decir a uno de los oficiales. Otras imágenes captadas por el timbre inteligente Ring mostraron cómo los efectivos continuaban en el lugar a las 23.11, cuatro horas después del primer despliegue.

La palabra de su entorno

Mientras el operativo se desarrollaba, los representantes de Perez Hilton hablaron públicamente. “Estamos al tanto del contenido preocupante que circula en línea relacionado con nuestro cliente. Hasta el momento, no hemos podido contactarlo directamente, a pesar de nuestros esfuerzos constantes por localizarlo. Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el de su familia. Hasta que no tengamos información confirmada, no haremos más conjeturas ni comentarios”, expresaron Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan en su cuenta de Instagram.

Dos mujeres fueron fotografiadas al ingresar a la casa de Perez Hilton este miércoles, horas después de que el bloguero de espectáculos fuera hospitalizado JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta mañana, los codirectores de Golden Artists Entertainment volvieron a emitir un comunicado. “Por el momento, no tenemos información adicional confirmada que compartir sobre el estado de salud de Pérez Hilton. Nuestra prioridad sigue siendo la salud y la recuperación de Perez, así como la privacidad tanto de él como de su familia durante este momento tan difícil”, expresaron al tiempo que pidieron respeto por la intimidad del creador de contenido: “Agradecemos las numerosas muestras de preocupación y apoyo de aficionados, amigos y medios de comunicación. Les pedimos que sigan respetando su privacidad mientras recibe la atención médica que necesita”, concluyeron.

El episodio ocurre pocos meses después de que Hilton atravesara una serie de graves complicaciones médicas. En marzo, el influencer estuvo tres semanas internado tras desarrollar una sepsis como consecuencia de una perforación provocada por una úlcera. Un mes después, debió someterse a una cirugía de urgencia por un coágulo sanguíneo.