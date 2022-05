Rusherking confirmó su noviazgo con la China Suárez: “Estoy muy enamorado”

Desde hace días las imágenes de Rusherking y la China Suárez recorren los medios, acompañadas de historias que cuentan detalles sobre su incipiente relación. Sin embargo, la palabra de los protagonistas brillaba por su ausencia hasta hoy, cuando durante su visita a PH: Podemos Hablar, el cantante confirmó su noviazgo con la actriz y contó detalles sobre como se conocieron.

“Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien ”, reveló el joven de 22 años, luego de dar un paso al frente cuando pidieron que avancen aquellos que la están pasando bien en el amor. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, agregó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber Cristina Pérez. “Como es conmigo me enamora mucho”, respondió él.

Ante la insistencia del resto de los invitados, Thomas relató como se conocieron con Eugenia y quien dio el primer paso. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, explicó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

Ese momento marcó un quiebre y dio paso a un encuentro. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató y reconoció que “la primera noche de amor fue acá”, no en España.

A pesar de haber estado en pareja durante mucho tiempo con María Becerra, Rusherking no estaba acostumbrado al acoso mediático. “Tuve la mala suerte de que me pasó lo de los Martín Fierro, que me grabaron cuando estaba ahí en una, pero no me gusta exponerme y menos en una fiesta. Estar ahí con alguien que recién estoy conociendo me parece mucho”, explicó y recordó el incidente que vivieron hace unos días, cuando fueron sorprendidos por una cámara de televisión al salir juntos de un hotel momentos después de que una grúa se haya llevado los autos de ambos.

“Fue todo muy rápido. Salimos del hotel y estaban los dos autos estacionados juntos. Avanzamos, caminamos y dijimos, ‘La pu... madre, no están los autos’. Miramos para atrás y venía el chabón de la cámara. No pude reaccionar”, contó un poco entre risas, y dejó en claro que “la noche la pasamos excelente”.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

“A mí no me gusta esto de las cámaras, no estoy acostumbrado. Yo soy de Santiago del Estero, nací allá, me crie ahí toda mi vida, me vine a Buenos Aires hace cuatro años”, reconoció. “Fue fuerte y todavía lo es, porque vine para PH y había como cuatro cámaras abajo. Es nuevo para mí, pero me voy adaptando. Tengo un equipo muy bueno, por suerte, y unos amigos que me acompañan, opinan y me aconsejan sobre todo. Ahora la estoy remando, pero al principio la pasé mal”, aseguró.