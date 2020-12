Pía Shaw contó por qué renunció a América y cuáles son sus planes para el futuro

Los rumores comenzaron a sonar fuerte durante la semana. Pía Shaw, una de las caras más reconocibles de América TV, había decidido tomar un nuevo rumbo, de cara al 2021. Este sábado, la coconductora de Informados de todo le confirmó a LA NACION que aquella versión es cierta y reveló cuáles son los motivos que la llevaron a tomar esa determinación.

Esta nueva etapa de la periodista y conductora en América había comenzado en 2016, cuando desembarcó para hacerse cargo, junto a Rodrigo Lussich, de la conducción de Infama, programa en el que ya se había desempeñado como notera en 2010. Gracias a su soltura y a los buenos climas que lograba generar con los entrevistados, Shaw no solo se quedaría a cargo de la conducción del ciclo hasta este año, sino que sería también tenida en cuenta para conducir otros emblemáticos programas del canal.

Así, luego de su paso por Involucrados, aquí y ahora, y pocos días antes de que se declarara formalmente la pandemia de Coronavirus, debutó junto a Guillermo Andino en Informados de todo. "Esta es mi última semana en el programa", le confirmó Shaw a este medio. Y explicó: "Es cierto: renuncié. Fue un año de mucho trabajo y a mí me gustan los cambios".

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esa determinación de dar un paso al costado, indicó: "No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio [junto a Ángel De Brito y Pilar Smith, en El Espectador, de CNN Radio], que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco".

"Ahora tengo vacaciones y me voy a ver a mi familia al interior, algo que durante todo el año no pude hacer por la pandemia. Regreso a mitad de enero para volver a incorporarme a la radio", contó sobre sus planes inmediatos.

La conductora dejó en claro que lejos de ser uno de los motivos que determinaron su decisión, su relación con su último compañero, Andino, es excelente. "Guille es un amor y es el mejor compañero que podés tener en un trabajo. Es un genio".

En las últimas horas, algunos medios comenzaron a especular sobre su incorporación como nueva "angelita" a Los ángeles de la mañana. Otros, con la posibilidad de que vuelva a trabajar junto a Verónica Lozano, esta vez en Cortá por Lozano. Sobre estas versiones, Shaw fue contundente: "No. No firmé ni con Ángel ni con Vero. Ante todos esos rumores, lo único que tengo para decir es que, por el momento, lo único que tengo previsto es tomarme vacaciones. No tengo nada arreglado con nadie".

