Popurrí: del paso firme de Anya Taylor-Joy en Hollywood al nuevo proyecto de Millie Bobby Brown

Anya Taylor-Joy se suma a la Academia de Cine de Hollywood. Con el objetivo de incrementar la diversidad cultural y generacional de la institución que organiza los premios Oscar, ayer sus directivos anunciaron la larga lista de 397 artistas e integrantes de la industria del cine que fueron invitados a sumarse a sus filas.

Entre ellos figuran recientes ganadores de la estatuilla dorada como los actores Ariana DeBose (Amor sin barreras) y Troy Kotsur (Coda), y los músicos Billie Eilish y Finneas O’Connell, premiados por la canción de la última película de James Bond.

Además, la invitación alcanzó a algunos de los intérpretes más destacados del último año como Anya Taylor-Joy (El misterio de Soho), Caitriona Balfe y Jamie Dornan (Belfast), Jessie Buckley (La hija oscura), Robin de Jesus (Tick, Tick … Boom!), y los nominados Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee (El poder del perro). Según informó la Academia de artes y ciencias cinematográficas la lista de nuevos invitados a sus filas está compuesta por un 44% de mujeres, 37% de minorías y un 50% de extranjeros que representan a 54 países distintos.

Nicole Kidman y Hugh Jackman en Australia (2008) Archivo

Baz Luhrmann vuelve a Australia. El director de la inminente Elvis, la biopic del rey del rock and roll que llegará a los cines argentinos el 14 de julio, volverá a sus raíces para una nueva miniserie que se verá en la plataforma de streaming Star+.

Según explicó el realizador al anunciar el proyecto titulado Faraway Downs, la ficción de seis episodios estará compuesta íntegramente por el material que él mismo filmó para la película Australia de 2008, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman. La idea es reeditar las escenas rodadas en aquel entonces, sumar un nuevo final y agregar una banda de sonido actualizada. En el momento del estreno del film Luhrmann había revelado que tenía filmados tres finales alternativos de la historia de amor entre la aristócrata inglesa interpretada por Kidman y el vaquero que encarnaba Jackman.

“Originalmente había pensado en realizar una épica al estilo de Lo que el viento se llevó con un giro usando el romance y el drama para poner la historia de las naciones nativas de Australia y la dolorosa herida que dejó su persecución en la historia de Australia. Aunque el film original permanece, existe otro relato con diferentes capas, detalles y narrativas distintas que se adaptan mejor a la estructura episódica de una serie. A partir del mismo material Faraway Downs es una nueva versión de Australia que los espectadores podrán descubrir”, explicó el director que por ahora no reveló aun la fecha de estreno de la miniserie ni mencionó si las estrellas de la película están involucradas en el proyecto.

Millie Bobby Brown vuelve a unir fuerzas con Netflix Archivo

Molly Bobby Brown en camino hacia el futuro. Un par de días antes del estreno de los dos últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things, se confirmó el próximo proyecto de la joven protagonista, también con Netflix. Después de seis meses de negociaciones la plataforma finalmente anunció que Brown encabezará The Electric State, una película de ciencia ficción que dirigirán los hermanos Joe y Anthony Russo, conocidos por su trabajo en las películas Avengers: Infinity Wars y Endgame.

Con un presupuesto que, según informó The Hollywood Reporter, supera los 200 millones de dólares, el film que se empezará a rodar en octubre esta basado en la novela de Simon Stalenhag, el escritor y artista plástico que también escribió el libro Tales From the Loop, luego adaptada como una miniserie de Amazon Prime Video. En la historia que transcurre en un futuro con elementos retro Brown interpretará a una adolescente huérfana que recorren el Oeste americano en compañía de un robot y un excéntrico vagabundo-Chris Pratt está cerca de encarnarlo-, en busca de su hermano menor.

Jodie Foster será la detective Liz Danvers en la nueva temporada de True Detective que se grabará en Islandia Gregg DeGuire - FilmMagic

Jodie Foster, una detective en el frío. Con la cuarta temporada de la serie de antología True Detective en marcha se dieron a conocer detalles sobre la trama de la serie que ahora protagonizará Jodie Foster. A diferencia de las tres entregas anteriores de la ficción creada por Nic Pizzollato, ésta vez el programa no solo lleva un subtítulo, Night Country, sino que además transcurrirá en un escenario muy distinto.