Chris Pratt y las críticas por una desafortunada frase en las redes: “Lloré por eso”

En el mes de noviembre, Chris Pratt le dedicó un mensaje de amor a su esposa, Katherine Schwarzenegger, en donde con dulces palabras le agradeció por todo lo que le daba día a día. En el listado, el actor no se olvidó de destacar a lo más preciado que tienen juntos, su hija Lyla. “Gracias por una hermosa y sana hija, a veces hace mucho ruido cuando mastica y me pongo los auriculares para ahogar el ruido, pero eso es amor”, expresó.

Lo que no sabía el actor, es que esa inocente frase le iba a traer una ola de críticas. Muchos de sus seguidores comenzaron a remarcar que había una indirecta para su exesposa, Anna Faris, al referirse a Lyla como “hija sana”, debido a que el hijo que tuvo con ella atravesó varios problemas de salud. Jack, que hoy tiene 9 años, nació dos meses prematuro y tuvo que pasar un tiempo en el hospital hasta recibir el alta .

En una reciente entrevista, Pratt se refirió al tema y reveló que lloró cuando la situación se empezó a descontrolar, debido al enojo que le causaba el debate. “Dije algo así como: ‘Encuentra a alguien que te mire como me mira mi mujer’. Y luego agregué un poco de otras cosas como: ‘Te amo. Estoy muy agradecido por mi mujer: me ha dado una hija preciosa y sana’”, explicó la estrella. “ De repente salieron un montón de artículos que decían: ‘Eso es tan terrible. No puedo creer que Chris Pratt le agradezca una hija sana cuando su primer hijo nació prematuro. Eso es una indirecta a su exmujer’ ”, continuó.

“ Yo pensaba... ¡Eso es una mierda! Mi hijo va a leer esto algún día. Tiene 9 años y todo está grabado en piedra digital. Realmente me molestó, lloré por ello. Lo único que pensaba era, ‘Odio que estas bendiciones en mi vida sean -para las personas cercanas a mí- una verdadera carga ”, reflexionó sobre el peso de la fama.

En varias oportunidades, el actor de Guardianes de la Galaxia habló de los problemas de salud de su hijo y declaró que con su ex mantienen una buena relación por él. “Tenemos un gran niño que tiene a dos padres que lo aman demasiado. Buscamos una manera de manejar esto mientras seguimos siendo amigos y seguimos siendo amables el uno con el otro. No es lo ideal, pero yo creo que los dos probablemente estamos mejor”, expresaba tiempo atrás Pratt en una entrevista con E! Entertainment Weekly.

Días antes de que se publicara la entrevista, durante un evento de prensa, Pratt elogió a su hijo Jack por ser un gran hermano mayor con sus hijas más chicas: Lyla, de casi dos años, y Eloise, que nació en mayo de este año. “Él hace un muy buen trabajo como hermano”, expresó. “Hay una gran diferencia de edad, pero él es muy dulce con ella”, contó el actor. “Ellas lo aman mucho y lo extrañan cuando no está”.

Chris Pratt sale con Katherine Schwarzenegger, su hija, Lyla, y su hijo Jack Backgrid/The Grosby Group

La semana pasada, Schwarzenegger le dedicó un dulce mensaje a su esposo en el día de su cumpleaños, homenajeándolo también, por el día del padre. “Te amamos mucho y me siento la más afortunada del mundo por vivir mi vida con vos. Sos el padre más amoroso, el compañero más solidario y tienes el más grande corazón. Somos muy bendecidos de sentir y apreciar tu amor”, escribió la escritora.

La historia de amor entre el actor y la escritora es verdaderamente de película, ya que la joven era admiradora de Pratt desde antes de conocerlo. La autora e influencer confesó sentir una atracción por Pratt años antes de empezar una relación. En una entrevista, Katherine aseguró que estaba interesada en el actor, y que para ella era “el mejor Chris de Hollywood”, muy por delante de Chris Evans y Chris Hemsworth. En 2018, comenzaron a mostrarse juntos, se casaron en junio de 2019 y se convirtieron en padres al poco tiempo.