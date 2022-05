True Detective: Jodie Foster será la protagonista de la cuarta entrega de la antología

Jodie Foster será uno de los personajes principales de la cuarta temporada de True Detective. Según informó Variety, la actriz se suma a la exitosa serie de HBO que hace hincapié en la investigación de diferentes crímenes. Además trascendió que la lupa estará puesta esta vez en la desaparición de seis hombres de la Estación de Investigación del Ártico Tsalal, en Alaska.

Las agentes a cargo del caso serán Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro, quienes tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan adentro y profundizar en las verdades encantadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno. La nueva temporada de la serie de crímenes de antología empezó a desarrollarse en marzo de 2022, pero recién ahora se confirmaron detalles oficiales de la trama. El escenario gélido de Ennis, en Alaska, parece idóneo para que estas dos mujeres hagan ese viaje interno que las llevará, o no, a resolver el caso .

Hace algunos años, Foster dijo que se despedía de la actuación, pero al parecer esas palabras quedaron en el olvido. Luego de trabajar en el film de ciencia ficción Elysium, estrenado en 2013, la actriz de El silencio de los inocentes decidió retomar su trabajo como directora, algo que con lo que había coqueteado en 1991 y con menos de treinta años, cuando realizó su ópera prima, Mentes que brillan.

Decidida a alejarse de su rol como actriz, se focalizó en nuevos proyectos que principalmente estuvieron vinculados a la televisión. En 2013 y 2014 dirigió algunos episodios de House of Cards y de Orange Is The New Black, dos series producidas por Netflix. En 2016, pudo estrenar el cuarto largometraje de su carrera como realizadora: El maestro del dinero, un thriller protagonizado por dos pesos pesados de la industria, George Clooney y Julia Roberts. Al año siguiente, se encargó de un episodio de Black Mirror titulado “Arkangel”. Los años pasaban, y todo indicaba no solo que Foster no pensaba volver a la actuación, sino que también sufría un desencanto por el estado del cine en Hollywood. Sin ir más lejos, en enero de 2018 hizo explosivas declaraciones en contra de la moda centrada en el cine de superhéroes , asegurando que “ir al cine se convirtió en un parque de diversiones”, unas afirmaciones que como era de esperar, levantaron polémica .

Sin embargo, la actriz sorprendió a todos al regresar a trabajar delante de cámaras para el largometraje Hotel Artemis. Esa película fue el debut como realizador de Drew Pearce, guionista de Iron Man 3 y Misión: Imposible, Nación secreta. Ahora trascendió que la ganadora de dos premios Oscar a mejor actriz (por los films Acusados y El silencio de los inocentes) será parte de True Detective. Este desafío marca el primer papel importante en televisión de Foster como adulta. La actriz, que tenía 12 años cuando protagonizó Taxi Driver, apareció en series como Gunsmoke, My Three Sons y el spin-off de Paper Moon de ABC cuando era niña, pero no ha tenido un papel protagónico en la pantalla chica desde 1975. Sin embargo, prestó su voz a series como Frasier, Expediente X y Los Simpson, más allá de su labor como directora.

Con guion, dirección y producción ejecutiva de Issa López, y los textos de Alan Page Arriaga, Foster también se desempeñará como productora ejecutiva junto a Barry Jenkins, Adele Romanski y Mark Ceryak de Pastel.

True Detective, serie de antología creada y escrita por Nic Pizzolatto, estuvo al aire durante tres temporadas entre 2014 y 2019. La tercera temporada se emitió en HBO en 2019 y fue protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff, ambientada en los Ozarks. Fue la continuación de la serie protagonizada por Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams y Vince Vaughn de 2015 y la primera temporada, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Hasta la fecha, ha sido nominada a 23 premios Emmy con cinco premios, todos por la primera temporada.

“Como siempre, Pizzolatto (aquí con la ayuda del veterano guionista David Milch, de Policía de Nueva York y Deadwood) y el realizador indie Jeremy Saulnier (Green Room) nos presenta un mundo percudido por el mal, en el que las instituciones son placebos cuando no cómplices del horror que subyace en todo y solo la determinación de unos pocos individuos permite, a veces, alcanzar si no retribución o justicia, al menos algún tipo de clausura”, decían los críticos de LA NACION sobre la tercera temporada, a la que calificaban como mejor que la segunda y más afín al impacto que generó la primera entrega.