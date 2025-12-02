Por qué el niño de Realmente amor cree que las comedias románticas perdieron su magia: “Se hacen a las apuradas”

Thomas Brodie-Sangster, recordado por su papel en Realmente amor, se refirió a los cambios que, en su opinión, atravesó la comedia romántica en las últimas décadas. El actor opinó sobre la producción audiovisual actual y analizó cómo el streaming modificó el modo en que se escriben y financian este tipo de ficciones.

El intérprete tenía 13 años cuando interpretó a Sam en la película de 2003 y, a pesar de la presencia en el film de figuras como Hugh Grant, Alan Rickman, Emma Thompson y Keira Knightley, su personaje logró destacarse en la trama. Hoy, con 35 años, el actor mira atrás con nostalgia por aquella época, aunque también con una mirada crítica sobre el presente del género.

Thomas Brodie-Sangster junto a Liam Neeson, en una escena de Realmente amor

En diálogo con The Telegraph, el artista consideró que el auge del streaming “ha llevado a producciones más baratas y a guiones apresurados”. Según explicó, Realmente amor se filmó en tiempos “pre smartphone”, una etapa que describe como “una época más sencilla, y quizá eso sea más romántica”, valoró.

Brodie-Sangster mencionó ejemplos que considera representativos de grandes momentos de la comedia romántica, destacando obras de Nancy Myers y Nora Ephron como Cuando Harry encontró a Sally o Tienes un e-mail. Sobre estas realizaciones, destacó: “Son películas simplemente brillantes”.

“Las cosas van y vienen, las modas cambian y, cuando se hace bien, una buena comedia romántica puede ser excelente. Espero que vuelvan”, manifestó el actor Dave Benett - Dave Benett Library

El actor sostuvo que, aunque el género pudiese haber perdido presencia en la industria cinematográfica, confía en que pueda recuperarse. “Las cosas van y vienen, las modas cambian y, cuando se hace bien, una buena comedia romántica puede ser excelente. Espero que vuelvan”, manifestó.

A lo largo de los últimos años, Brodie-Sangster se hizo conocido también por su participación en películas y sagas vinculadas a la acción y la fantasía, como Star Wars, lo que le permitió comprender mejor cómo se distribuyen los fondos dentro de la industria. Sobre ello, dijo que “solo suben los presupuestos en las películas de Marvel”.

En este sentido, el actor consideró que los estudios privilegian las producciones de acción porque las comedias románticas suelen rendir menos en taquilla, aunque recordó que Realmente amor recaudó más de 245 millones de dólares, mientras que títulos como Un lugar llamado Notting Hill alcanzaron cifras superiores.

Thomas Brodie-Sangster (como Malcolm McLaren) y Talulah Riley (Vivienne Westwood), en una escena de la serie Pistol Prensa Star+

El artista también mencionó que, con las nuevas dinámicas, muchas comedias románticas se producen directamente para plataformas, un cambio de modelo que, según consideró, podría estar afectando la calidad de los guiones. Además, habló de su experiencia en primera persona. “Generalmente recibo guiones en los que los guionistas sienten que necesitan conectar con el clima cultural de lo que está sucediendo en este preciso instante. Es bastante raro encontrar un buen guion, que esté bien pulido”, opinó.

El intérprete explicó que los tiempos que manejan las plataformas imponen un ritmo acelerado que afecta a la narración de las historias. “Hoy, todos los guiones se hacen a las apuradas”, indicó. Y comentó que, en varias ocasiones, los equipos de producción deben entregar lo que tienen para cumplir plazos, lo que termina impactando en el resultado. “Luego solo tienen que enviar lo que tengan para llamar la atención. Y, muchas veces, no es muy bueno”, expresó.

Brodie-Sangster realizó recientemente una aparición vinculada a Realmente amor al participar en un anuncio en el que recrea escenas del film como la conversación con el personaje interpretado por Liam Neeson. El actor explicó que el tono del clip estuvo pensado para incorporar humor sin burlarse de la película. “Pensé que era bastante gracioso y que solo funcionaba si se hacía de una manera un poco tonta, sin burlarse de Realmente amor, sino, tal vez, burlándose un poco de mí, al estilo de Ricky Gervais”, comentó.

A más de 20 años del estreno de aquel film que marcó su carrera, Brodie-Sangster afirma que aún recibe muestras de afecto por parte del público y que hay quienes siguen pidiendo una secuela. “Es maravilloso que me asocien con la Navidad, no es algo de lo que me aburra”, señaló. El actor concluyó reflexionando sobre la vigencia del tema central de la película: “El amor no pasa de moda”.