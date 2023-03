¿Por qué Mirtha Legrand no está en TV?

escuchar

Es como un mantra para Mirtha: trabajar, trabajar y trabajar. Para estar bien física y mentalmente, para estar activa. Ella lo dice cada vez que puede y lo dijo cada vez que la consultaron para saber cuándo volvía a la TV. La falta de gimnasia televisiva le hace mal, la hace sentirse fuera de eje. Tras su alejamiento del público forzado por la pandemia, le preguntó a su neurólogo qué hacer porque no se estaba sintiendo bien. La respuesta no la sorprendió: “Mirtha trabaje”. Por eso, cada vez que se demora su regreso a la pantalla sufre, dice y vuelve a decir que quiere volver a sus mesazas, que necesita volver. Para ella la televisión es su vida. En los estudios televisivos vivió gran parte de sus 96 años y también por eso allí compartió con su público sus más grandes dolores.

La televisión actual no es la que la vio surgir como gran figura del medio allá por junio de 1968 cuando ni ella creía que un programa en donde los famosos comieran en cámara podía llegar a ser un éxito. Pero se dejó convencer por Alejandro Romay y a la luz del récord Guinness que viene batiendo año tras año, el mandamás del 9 tenía razón. La televisión –o, mejor dicho, el negocio detrás de ella– está mutando. Está en pleno cambio, viendo qué forma va a tomar para subsistir frente al embate de las redes sociales y de las plataformas de streaming. Las grandes figuras que eran hasta hace unos años nombres indiscutidos (léase Marcelo Tinelli y Susana Giménez) ya no lo son por diferentes razones. La pantalla chica demostró que puede vivir sin ellos. Los canales atraviesan situaciones totalmente diferentes, en un panorama de clara polarización en donde una sola señal, Telefe, se está quedando con el juego de todos. Hay menos anunciantes, menos producciones, menos inversión, menos presupuesto, menos de todo. En este panorama está Mirtha, una diva que además quiere volver a un canal que está atravesando una crisis de audiencia nunca antes vista.

El año pasado fue tan difícil la negociación para que La noche de Mirtha y Almorzando con Juana estrenara una temporada más, que en un momento la diva creyó que ya no volvería. Pero cuando todo parecía perdido, Carlos Rottemberg intercedió y logró que nuevamente se sentaran a hablar las autoridades de eltrece –Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández– con su nieto Nacho Viale. Así finalmente Mirtha pudo saludar a su público en 2022, por la pantalla a la que ella tanto quería volver.

Volvió Mirtha Legrand

“¡Qué emoción, Dios mío, no dormí en toda la noche, pero estoy felicísima de estar aquí de vuelta! Me parece mentira, pero aquí estoy. (…) Le quiero agradecer por todo el esfuerzo y el trato para que yo esté bien”, dijo en referencia a su nieto. Luego hizo una confesión: “Antes de entrar fue un drama, hasta lloré. Dije: ‘No, yo no puedo caminar, me voy a caer, qué miedo”, pero los nervios iniciales de su esperado regreso se fueron disipando no solo con el correr de los minutos de ese primer programa sino con la sucesión de programas hasta su despedida en diciembre.

Ahora, el período de negociaciones fue tan áspero y largo en 2022 que se creía –o se podía creer- que en esos meses se habían limado varios temas como para arrancar rápido en 2023, pero esa no es la situación. Desde eltrece aseguran que quieren a Mirtha y a Juana en su pantalla, pero desde StoryLab, la productora de Viale y el realizador audiovisual Diego Palacio, señalan que las conversaciones no avanzan. “Estamos muy lejos, en todo concepto. Por ahora, todo trabado. StoryLab está lejos en la artística, en lo económico. Estamos lejos de ponernos de acuerdo”, se podía leer en estas mismas páginas hace apenas una semana sobre el desarrollo de estas reuniones. Al día de hoy, la situación no cambió. Por eso no llamó la atención que el nieto de la diva se reuniera con autoridades de América.

A diferencia del año pasado, StoryLab no tiene contrato ni compromisos con eltrece, razón por lo cual Viale escucha todas las propuestas que golpean a su puerta. Él también sabe que su abuela quiere volver a la pantalla lo antes posible y lo necesita.

Mirtha Legrand fue esta semana a ver la obra Casados con hijos Gerardo Viercovich

“Me hace bien trabajar. Le hace bien a mi físico, a mi mente, a mi cerebro. Le aconsejo a toda la gente y a las personas que tienen mucha edad que siempre hagan algo, que ocupen su cerebro, que es lo más importante”, dijo Mirtha un día antes de soplar las velitas de su cumpleaños número 96. Un festejo que no se privó de tener y que compartió con su familia y varios amigos cercanos, incluido Jorge Lanata y su mujer y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto no faltaron a la cita ni Suar ni Codevilla ni el nieto de la diva. Todos posaron para los fotógrafos que se acercaron al lugar y luego levantaron las copas por la agasajada, pero de su regreso a la pantalla de eltrece nada se supo.

Pero esta semana algo sí cambió, porque tras su salida teatral [La Chiqui fue a ver la obra más taquillera de las salas porteñas, Casados con hijos], la diva optó por algo que no suele hacer: no quiso hablar demasiado. Apenas un intercambio de palabras con los noteros, unas sonrisas para los fotógrafos y nada más. Una actitud reservada que no suele ser la habitual. Algo cambió y ella por ahora, prefiere llamarse al silencio. Su nieto le hizo una promesa y ella espera que la cumpla: volver a la televisión, aunque el canal que la tenga como protagonista aun no esté asegurado.