Mirtha Legrand cumple 96 años en medio de la incertidumbre por su regreso a la televisión

Desde eltrece se le hizo una propuesta formal ya que Adrián Suar desea tener a la estrella en su pantalla, pero LA NACION pudo saber que por ahora la vuelta de la diva a la pantalla chica está lejos de concretarse; las razones que reviven un conflicto

Pablo Mascareño LA NACION

escuchar

Para algunos es casi un hecho que Mirtha Legrand volverá este año a la pantalla de eltrece. Que mañana cumpla sus jóvenes 96 años es, para ella, un dato anecdótico . Infatigable, La Chiqui amagó, desde siempre y con muy poca credibilidad, con su retiro, algo que, por ahora, está lejos de concretarse. Su programa goza de buena salud y, este año, se vería potenciado por los encontronazos del breviario político. Sin embargo, algunas luces de alarma se encendieron en las últimas horas poniendo en riesgo el debut de la temporada 55 del ciclo . LA NACION accedió a información de primera mano que da cuenta del actual conflicto.

¿Vuelve?

El pasado fin de semana, cuando visitó el Multiteatro porteño para ver la obra Tom, Dick & Harry, Mirtha había asegurado que regresaba a la pantalla de eltrece , producida por su nieto Nacho Viale , para timonear nuevamente su tradicional programa.

“ Me producirá StoryLab ”, sostuvo en el hall del teatro, echando por tierra que Carlos Rottemberg la volvería a producir, tal como se había rumoreado días atrás. Rottemberg, asociado con quien fuera el marido de la estrella, Daniel Tinayre, estuvo a cargo de los almuerzos de la diva durante años.

Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, responsables de los destinos de eltrece, no desean que el operativo retorno se extienda más de lo debido , desgastando a las partes y generando cansancio en la audiencia. El año pasado, el ciclo recién estuvo en el aire en el mes de septiembre para cumplir con una breve temporada que culminó a comienzos de diciembre. Ahora, la idea es que la conductora tenga aire a más tardar en el mes de abril. “ Mirtha siempre tiene las puertas abiertas del canal ”, reconoció a LA NACION, Vanesa Bafaro, jefa de prensa de eltrece y una profesional que trabaja en la mesa chica de Suar desde hace años.

Hace pocos días, Suar y Codevilla visitaron a la diva en su piso de Avenida del Libertador para comenzar con los preparativos para el lanzamiento de la nueva temporada. En la reunión, obviamente, también estuvo Nacho Viale.

En este encuentro, por demás amistoso, pero también algo espinoso, los responsables del canal les acercaron a la diva y a su nieto una propuesta comercial que, por estas horas, está siendo analizada por ellos. Teniendo en cuenta que el ciclo salió del aire hace poco más de dos meses, no debería haber demasiadas modificaciones en el aspecto contractual con respecto a la última temporada, sin embargo, parece ser que, una vez más, las diferencias entre las partes se vuelven un obstáculo.

Ahora la pelota esté en el terreno de StoryLab, la compañía que Viale preside junto al realizador audiovisual Diego Palacio. LA NACION pudo hablar con una productora de alto rango de esta compañía, quien dio un panorama un tanto desalentador al afirmar que “eltrece hace sus operaciones” al dar a entender que el regreso de las cenas es casi un hecho cuando no es así, según sus palabras.

“ Estamos muy lejos, en todo concepto. Por ahora, todo trabado. StoryLab está lejos en la artística y lejos en lo económico, estamos lejos de ponernos de acuerdo ”, sostuvo la misma fuente.

Por otra parte, había trascendido que, este año, Juana Viale no sería de la partida , ya que deseaba focalizarse en su tarea como actriz, dejando vacante el formato dominguero, toda una curiosidad ya que jamás se había dado que solo estuviera en el aire La noche de Mirtha, sin los almuerzos legendarios ocupando los mediodías de domingo. Sin embargo, la productora de StoryLab que conversó con LA NACION y que pidió no ser mencionada, sostuvo que actualmente “ la propuesta es por ambas ”.

Finalmente, la profesional recalcó que “ StoryLab no tiene contrato ni compromisos con eltrece ”. De esta manera, dejó la puerta abierta para que el resto de los canales se interesen en la diva. El año pasado, Nacho Viale le había negado a LA NACION una reunión con altos directivos de Telefe , pero no se descarta que, una vez más, haya un contacto guardado bajo siete llaves entre el productor y las autoridades de esa señal.

La TV Pública no entra en este juego; elnueve está remozando su pantalla, pero no contaría con el presupuesto para contratar a la diva, y América, que tenía ilusiones de contar con Tinelli en su grilla y en sus oficinas de programación, podría ser una opción válida, pero también es bastante improbable .

Viale negocia las mejores condiciones para su abuela, algo que haría cualquier productor con o sin parentesco con su máxima figura. En el caso de Legrand, se suma el deseo fervoroso de la diva por trabajar y mantenerse activa y, más allá que se encuentra espléndida, es una realidad que su longevidad es un tema a tener en cuenta . El próximo 3 de junio, el famoso formato cumplirá 55 años en el aire, todo un récord para la televisión internacional. En el mundo, algunos programas llevan más de medio siglo frente a cámaras, pero ninguno de ellos a cargo de su conductor fundacional.

Si desde hace años, la diva amaga con retirarse, lo cierto es que ahora pareciera empecinada en celebrar su, cada vez más cercano, centenario presidiendo la mesa bajo los acordes de “Emperatriz”, el famoso leitmotiv musical creado por el maestro Luis María Serra. Si ello sucediese, se trataría de un verdadero caso de estudio y en todo un ejemplo de lozanía física y mental que confirma que hoy la expectativa de vida se ha extendido y mucho.

Mirtha Legrand mutó de actriz de cine a conductora y periodista, con un récord inusitado de permanencia en el aire televisivo Foto de Canal 9

El festejo

Mañana, a la tarde, para soplar las velitas -seguramente no serán 96, ya que no habría pastel que lo resistiera- Legrand recibirá en su casa a aquellos amigos entrañables que la acompañan en cada merienda de domingo y algunos más. La estrella deseaba contarles a todos la nueva buena del retorno televisivo, pero eso, no acontecerá.

Fiel a su estilo, ya seleccionó más de un cambio de ropa para deslumbrar a sus invitados . Se sabe que esas reuniones suelen tener el cariz de un programa, pero sin las cámaras enfrente. No faltarán los innumerables ramos de flores y las cajas de esos bombones de una casa de chocolates de moda entre la elite porteña que la desviven.

La familia cercana, que se encuentre en Buenos Aires, dirá presente, así como también las hijas y nietas de Goldy, su entrañable hermana gemela, fallecida hace casi tres años. Desde el fin de semana, su fiel asistente Elvira y sus colaboradores más directos, se encuentran alistando el amplio living con vista a una gran plaza. Como sucede cada año, habrá varias mesas dispuestas sobre la impecable alfombra de tonos pasteles.

En algunas oportunidades, Mirtha Legrand celebró su cumpleaños en casa de su hija Marcela Tinayre, pero, según dijo el fin de semana pasado, este año el convite será en su piso de Palermo gerardo viercovich

Récord

96 años es un número impactante para cualquier ser humano que, en ella, se potencia al estar acompañado por una cifra tan o más llamativa que da cuenta de sus años como profesional de la actuación y de la comunicación.

La diva debutó como extra, junto a su hermana Goldy , en Hay que educar a Niní, película estrenada en 1940, protagonizada por Niní Marshall y dirigida por Luis César Amadori, quien conoció a las gemelas cuando fueron coronadas como reinas del corso de la Avenida de Mayo. Luego llegó el film Los martes orquídeas, estrenado en el cine Broadway de la calle Corrientes, que convirtió a una ignota jovencita de 14 años en una estrella precoz. Allí nació la verdadera carrera de Mirtha Legrand, dejando atrás a la chica nacida en Villa Cañás .

Con una carrera cinematográfica abultada sobre sus espaldas, donde Legrand fue una de esas actrices icónicas de la llamada época de Oro del cine argentino, en 1968 dio un cambio de rumbo cuando, el 3 de junio de ese año, estrenó Almorzando con las estrellas , el ciclo que se convertiría en su gran marca y acuñaría un récord de permanencia en el aire que se sigue construyendo hasta nuestros días.

54 años después, Nacho Viale tiene en sus manos la responsabilidad de la continuidad o no del programa . Esta claro que el empresario no se deja apurar y busca hacer su mejor negocio y darle a Mirtha Legrand las mejores condiciones posibles en una televisión abierta con audiencias polarizadas, con Gran Hermano dejando sin aliento a sus competidores y con eltrece atravesando una crisis de rating feroz . Sin Marcelo Tinelli, que ya se fue de ese canal, la emisora se quedó sin grandes estrellas. Nada mal le vendría a eltrece contar con las mesazas de La Chiqui y ojalá que así sea.